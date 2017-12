Presenečenje? To je deset najbolj odmevnih avtov leta #foto

Deset najbolj branih avtov: Honda civic, VW t-roc, opel ampera-e ...

Avtomobilska industrija se v Evropi posveča predvsem športnim terencem, bralce na Siol.net pa so letos zanimale tudi uporabno zelo zanimive kombilimuzine, novi električni avtomobili, prestižne limuzine in veliki primerjalni testi. Ponujamo vam deset najbolj branih avtomobilov leta.

Tudi leto 2017 je bilo predvsem v znamenju novih crossoverjev in športnih terencev, ki na evropskem avtomobilskem trgu pridobivajo vse pomembnejšo vlogo. Foto: Gregor Pavšič

Leto 2017 je bilo tudi v svetu avtomobilske industrije pestro. Spet se je veliko govorilo o elektrifikaciji prihodnjih avtomobilov, na ceste je prišlo spet veliko novih crosssoverjev, športnih terencev in letos tudi avtomobilov majhnega razreda. Koncern PSA Peugeot Citroen je kupil Opel, poleg električnih vozil so jasen trend tudi tehnologije samodejne vožnje. Morda ključna sprememba leta je bil sprejem novega standarda WTLP za merjenje izpustov novih vozil, ki bo za vse obvezen od septembra 2018 naprej.

Kateri avtomobili so pritegnili največ bralcev?

Tudi letos smo se udeležili na desetine mednarodnih predstavitev novih avtomobilov, vse novosti pričakali tudi na domačem trgu in vam ponudili še podrobnejše teste številnih novih avtomobilov. Ponujamo vam pregled tistih naših testov in prispevkov z mednarodnih predstavitev, ki so letos na Siol.net dosegli največ bralcev in bili tako tudi najbolj odmevni.

Med vsemi prispevki testov in poročil z mednarodnih voženj je bil tako najbolj bran teste honde civic, zelo veliko zanimanja ste bralci izkazali tudi za novi Volkswagnov crossover T-roc in, morda presenetljivo, za nove električne avtomobile kot so opel ampera-e, renault zoe in smart fortwo. Prav tako je veliko zanimanja poželo poročilo z mednarodne predstavitve prenovljenega Mercedes-Benzovega razreda S, pa tudi primerjalni test PRIMA kompaktnih križancev.

Honda civic sport je letos pritegnila veliko zanimanja. Civic se je uvrstil tudi v finale izbora za Slovenski avto leta 2018. Foto: Jure Gregorčič

T-roc bo leta 2018 eden ključnih Volkswagnovih prodajnih adutov. Koliko kupcev bo odvzel polu in koliko golfu? Foto: Volkswagen

Opel ampera-e (ali chevrolet bolt) je poleg dražjih tesel trenutno najboljši električni avto na svetu. Prihodnost tega avta je zaradi razhoda Opla in General Motorsa očitno v Evropi bolj ali manj končana. Foto: Gregor Pavšič

Luksuz Mercedesove limuzine, ki so jo letos v Stuttgartu prenovili. Foto: Mercedes-Benz

Primerjali smo priljubljene kompaktne križance in vsi rezultati niso bili povsem pričakovani. Foto: PRIMA

Električni renault zoe z baterijo 40 kWh nudi zelo velik doseg od 250 do več kot 300 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Kodiaq je nedvomno Škodin avtomobilski hit leta. Kupci so ga naročali še preden so ga videli v živo in bili nanj pripravljeni čakati tudi leto dni. Foto: Gregor Pavšič

Smart forfour v električni različici je zanimiva alternativa bencinskemu, oba izdelujejo v novomeškem Revozu. Foto: Ciril Komotar

Z luksuzno BMW-jevo serijo 7 s podaljšano medosno razdaljo in motorjem V12 smo popeljali košarkarja Boštjana Nachbara. Foto: Gregor Pavšič

Dacia sandero letos prvič tudi s samodejnim menjalnikom EDC. Foto: Gregor Pavšič