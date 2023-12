Elon Musk? Ne, Evropa se mora od zdaj bati tudi tega Kitajca.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wang Chuanfu je ustanovitelj in predsednik kitajske družbe BYD (Build Your Dreams). Sin revnih kmetov je postal kemik in poslovnež z milijardnim premoženjem. Chuanfu je BYD ustanovil leta 1995. Foto: BYD

Kitajci "grozijo", Tesla postavlja rekorde, Volkswagen kraljuje prodaji, a napoveduje ostra varčevanja – avtomobilski svet se je tudi v letu 2023 spreminjal z veliko hitrostjo in medtem kazal številne izzive že za prihodnje leto.

Velika hala letališča v Frankfurtu. Vrvež nekaj deset tisoč potnikov, ki hitijo med izhodi na terminalu, na sredini med njimi pa premišljeno izpostavljen in osvetljen avtomobil. Nov sad potrošniške in avtomobilske industrije. Nič pretirano novega, razstavljeni avtomobili so pač že dolgo sestavni del velikih letaliških vozlišč, kot je frankfurtsko.

Toda ena razlika je očitna. Tokrat na razstavišču ni katerega od nemških premijskih avtomobilov, temveč je tam električna kitajska limuzina. Avtomobil kitajskega giganta BYD. Pred desetletjem nepojmljivo, danes vse realnejša slika prihodnosti avtomobilske industrije tudi v Evropi (in Nemčiji). Tam razstavljeni BYD seal je bil eden od trenutkov, ki so letos zelo dobro ponazarjali evolucijo svetovnega avtomobilizma.

BYD dolphin. Foto: BYD

Prav okrog BYD se je letos vrtelo še več naslovov – največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ki izdeluje le baterijska osebna vozila (električni in priključno hibridni pogon), je po 15 letih na Kitajskem s prodajnega prestola zrinil Volkswagen. BYD je doma uspešnejši od Tesle in globalno edini proizvajalec, ki pri baterijskih avtomobilih lahko konkurira Elonu Musku.

Njihov predsednik Wang Chuanfu je veliko manj znan in razvpit kot prvi mož Tesle, a vendarle – BYD prodaja tudi manjše avtomobile in je s svojim dolphinom konec leta postavil še en mejnik. Ta štiri metre dolg električni avtomobil je postal zmagovalec Autobestovega izbora najboljšega racionalnega nakupa v Evropi.

Infozabavni sistem kitajske družbe Xpeng, ki je tehnični partner Volkswagna. Foto: Xpeng

Dacia električnega springa izdeluje na Kitajskem, zato francoski kupci tega avtomobila ne bodo upravičeni do subvencij. Foto: GA Adriatic

Kitajcem preiskava lojalne konkurence, Nemci na Kitajskem iščejo rešitve

Poleg BYD so bili letos v ospredju tudi drugi proizvajalci. Odmeval je strateško-razvojni posel Audija z družbo SAIC, enako Volkswagna z Xpengom. Kitajske znamke so začele trkati na evropska vrata. Evropska komisija je napovedala preiskavo, ali nemara kitajska podjetja zaradi domačih državnih spodbud predstavljajo nelojalno konkurenco.

Tako preiskavo so spodbujali Francozi, ki na kitajskem trgu nimajo večje veljave, nasprotno so se je bali Nemci. Ti v kitajskem trgu vidijo pomemben trg, v kitajskih podjetjih pa pomembne strateške partnerje. Vsakršen kitajski protiukrep "nagajanju" iz Bruslja bi imel negativne posledice na nemške posle na Kitajskem, ki vsaj pri baterijskih avtomobilih že tako nimajo najboljših zgledov.

BYD bo prvo tovarno v Evropi gradil v madžarskem Szegedu. Foto: BYD

Z novim letom Francozi ne bodo več podelili subvencij za tiste električne avtomobile, ki jih bodo izdelovali na Kitajskem. Uradni razlog je v vprašljivem ogljičnem odtisu tamkajšnje proizvodnje. S tem so po prstih udarili tudi "francosko" Dacio (električnega springa izdelujejo na Kitajskem), pa tudi Teslo in vse kitajske znamke.

Prvi odgovor je že znan – največji BYD bo prvo evropsko tovarno gradil na Madžarskem. Kitajski avtomobil z evropskim poreklom se bo izmaknil vsakršnim političnim igram.

MG4 je eden najbolj prepričljivih električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Testni MG 4 najlepše presenečenje leta

Avtomobile znamke BYD še nismo vozili, zato pa je bil električni MG 4 med letošnjimi testnimi avtomobili najbolj pozitivno presenečenje. Cenovno relativno dostopen avtomobil je prepričal z dosegom, porabo in zelo učinkovitim polnjenjem. MG 4 je primer celovito uporabnega električnega avtomobila in dober primer, s kakšnimi produkti na trg prihajajo kitajska podjetja. MG 4 je tudi med finalisti izbora Slovenski avto leta 2024.

Leto Teslinih uspehov: pocenitev, prodajni rekordi in "gigacasting"

Še večjo prelomnico je letos v Evropi spisala Tesla. Januarja so občutno pocenili svoje avtomobile in povzročili pravi zlom trga električnih avtomobilov. Konkurenci je prodaja upešala, sami pa so dobili izjemen pospešek. Tesla je z modelom Y v Sloveniji na mesečni ravni najbolje prodajanih avtomobilov prvič izstrelila električni avtomobil, na evropski ravni pa je model Y pred decembrom držal prvo mesto med vsemi novimi avtomobili. Zmaga lahko le električna tesla ali pa racionalno usmerjena dacia sandero. Končna prodajna zmaga enega od obeh avtomobilov bo svojevrstno zanimivo sporočilo konkurenci.

Tesla je v proizvodnji avtomobilov utemeljila pristop "gigacasting" z ulivanjem večjih delov avtomobila. Ta sestoji le še iz treh enot, kar bistveno pospeši proizvodnjo. Američani so tako po desetletjih prevlade Toyotinega koncepta proizvodnje avtomobilov poskrbeli za veliko novost, ki ji bodo sledili tudi Japonci. Lexus, prestižna znamka Toyote, je v naslednjih letih že potrdil tovrstni način proizvodnje svojih vozil.

Tesla je letos s pocenitvami že januarja pretresla avtomobilski trg. Foto: Gregor Pavšič

Nekdanji predsednik Volkswagna Herbert Diess. Foto: Reuters

Med avtomobilskimi znamkami tako v Evropi kot tudi v Sloveniji ostaja Volkswagen. Nekajkrat letos je v Wolfsburgu sicer že vrelo. Lani se je moral s čela uprave posloviti Herbert Diess, ki je bil odkrito navdušen nad potezami Elona Muska in ga je tudi gostil. Nasledil ga je "preverjeni kader" Oliver Blume, ki pa ima dobro leto pozneje podobne težave kot Diess.

Volkswagen posluje s previsokimi stroški, proizvodnja je preveč rigidna, prepočasna in pri električnih vozilih premalo napredna. Potrebna bodo varčevanja in optimizacija poslovanja. Do leta 2026 želijo Nemci na tak način pridobiti deset milijard evrov neizkoriščenega kapitala.

Foto: AP / Guliverimage

V Evropi se je letos nadaljevala pospešena elektrifikacija novih avtomobilov. Vsaj do konca novembra je v Evropi delež novih avtomobilov z električnim motorjem presegel delež novih avtomobilov z dizelskim pogonom. Tržni deleži med elektriko in dizlom po posameznih državah so sicer zelo različni in marsikje (tudi v Sloveniji) je dizel še v prednosti.

Toda v evropskih državah so imeli konec novembra električni avtomobili 15,4-, dizelski pa 12-odstotni tržni delež. Dobro polovico novih avtomobilov so poganjali klasični bencinski motorji.

Ford je letos končal s proizvodnjo fieste. Foto: Gašper Pirman

Zadnji izdelani audi TT. Foto: Audi

Slovo ford fieste, audija TT …

Vse to je tudi v skladu s ponudbo novih avtomobilov, pri kateri proizvajalci v ospredje bolj ali manj uspešno tiščijo električne pogone in iz prodaje umikajo dizelske motorje. V letu 2023 se je poslovilo tudi nekaj pomembnih avtomobilov. Najbolj je odmeval konec ford fieste, enega stebrov evropske mobilnosti v zadnjih 50 letih. Ford pri osebnih avtomobilih (kmalu se poslavlja tudi focus) vse stavi na elektriko in svoj (uspešen) tovorni program.

Letos so med drugim izdelali tudi zadnji audi TT, ki je bil ikona športnega avtomobila iz Ingolstadta. Posebna prelomnica je bila tudi odločitev BMW – po 60 letih so v Nemčiji prenehali s proizvodnjo svojih motorjev na notranje zgorevanje. Od zdaj jih bodo izdelovali le še v Avstriji in Veliki Britaniji.

Od renault twinga do Teslinega cybertrucka

Kaj pa avtomobilske novosti? Spremljali smo kar nekaj pomembnih novih odkritij, mnoge šele za naslednje leto ali leta. Volkswagen je s konceptom ID.2all napovedal električni avtomobil z začetno ceno okrog 25 tisoč evrov, tak avtomobil v serijski različici prihodnjo jesen na ceste prinaša tudi Renault. Francozi so pokazali koncept novega twinga, ki ga bodo izdelovali tudi v Revozu. Potencialni razvojni partner tega avtomobila je tudi Volkswagen. Dacia je pokazala novega dusterja, Peugeot novi e-3008 s tehnološko naprednejše platforme.

Največ spletnega pompa je sicer dvignil Teslin cybertruck, ki prav gotovo sodi med najpomembnejše novosti leta. Ne zaradi vozila samega, temveč zaradi tehničnih novosti in njihove vloge v ostalih Teslinih avtomobilih. To je prva serijska uporaba sistema steer-by-wire (volan brez mehanske povezave s kolesi), Tesla prvič prehaja na 800-voltni sistem in ima tudi prvič štirikolesno krmiljenje. Količino potrebnih kablov za električno napeljavo so v cybertrucku zmanjšali za dve tretjini.

Nekaj zanimivih novosti leta 2023:

Tesla cybertruck. Foto: Tesla

Koncept novega renault twinga. Foto: Renault

Volkswagnov koncept ID.2all. Foto: Volkswagen

Novi volkswagen passat v Evropi le še kot karavan. Foto: Volkswagen

Nova platforma za peugeota 3008. Foto: Peugeot

Dacia je prek spleta razkrila novega dusterja. Foto: Dacia