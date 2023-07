Nov posel Volkswagna s Kitajci, tokrat za 700 milijonov dolarjev

Volkswagen in Xpeng bosta skupaj razvila dva električna avtomobila na platformi MEB, in sicer v Volkswagnovem razvojnem centru v kitajskem Hefeiu, njihovem največjem razvojnem centru zunaj Wolfsburga. Električna avtomobila srednjega razreda bosta na Kitajskem na voljo leta 2026.

Xpeng sicer ne spada med največje kitajske avtomobilske proizvajalce. Ustanovili so ga pred devetimi leti, sedež pa ima v mestu Guangzhou. Na voljo imajo dve tovarni, kjer pa proizvodnih kapacitet še niso v polnosti izkoristili.

V prvem polletju je njihova prodaja upadla za 40 odstotkov. Boljše čase si obetajo z novim modelom G6, ki ima 800-voltno zasnovo in je na Kitajskem 20 odstotkov cenejši od tesle model Y. Xpeng je razvil tudi celovit sistem vozniških asistenčnih sistemov.

Foto: Xpeng

Boljši izhodiščni položaj pri kitajskih dobaviteljih?

Prek Volkswagna si obetajo dodatne možnosti za razvoj svojih avtomobilov in pripadajočega polnilnega omrežja, Volkswagen pa bo imel prek Xpenga tudi dostop do lokalnih dobaviteljev baterij. Partner Xpenga je namreč tudi CATL, največji proizvajalec avtomobilskih baterij na svetu.

Volkswagen bo v Xpeng vložil 700 milijonov ameriških dolarjev, s čimer bodo postali 4,99-odstotni lastnik družbe. Pridobili bodo tudi mesto opazovalca v njihovi upravi.

Pri Volkswagnu so ob tem napovedali nadaljnje sodelovanje Audija in družbe SAIC. Osredotočili se bodo predvsem na premijske električne avtomobile in segmente, kjer za zdaj na Kitajskem še niso prisotni. Pri Audiju so pred kratkim že potrdili uporabo platforme družbe SAIC za svoje nove električne avtomobile za vse pomembnejši kitajski trg.