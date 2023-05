Novo svarilo? Kitajci doma po 15 letih prehiteli Volkswagen.

Kitajska avtomobilska znamka BYD je letos v prvem četrtletju na domačem trgu prodala več kot 440 tisoč avtomobilov, prodaja Volkswagnovega koncerna se je ustavila pri 427 tisoč avtomobilih. Nemci so bili na Kitajskem najuspešnejši proizvajalec vsaj od leta 2018, ko so postali podatki avtomobilske prodaje na Kitajskem javno dostopni.

Delež električnih vozil v Volkswagnovi prodaji je znašal le šest odstotkov, kar je za dolgoročno konkurenčnost na Kitajskem še posebej zaskrbljujoče.

BYD že letos s tremi milijoni prodanih avtomobilov?

BYD je lani prodal 1,86 milijona avtomobilov, kar je bilo dvakrat toliko kot v prejšnjih štirih letih skupaj. Letos so od januarja do marca globalno prodali skoraj 550 tisoč avtomobilov. Letos si želijo prodati vsaj tri milijone avtomobilov. Iz Kitajske se želijo postopno širiti tudi v Evropo, Južno Ameriko in trge okrog Azije, le ZDA za zdaj še ni na zemljevidu družbe.

“BYD je zelo močan. Na koncu ni vse v prodajnih številkah, pomembna je uspešnost posla. Za nas je pomembno, da na Kitajskem ostajamo najuspešnejša tuji proizvajalec,” je na nedavnem šanghajski avtomobilski razstavi dejal Oliver Blume, predsednik Volkswagna.

BYD je napovedal tudi poceni električni avtomobil z imenom seagull. Foto: BYD

Kaj kitajska moč pomeni za geostrateške razmere na svetovnem avtomobilskem zemljevidu?

Dvig družbe BYD je po oceni Andyja Palmerja, izkušenega avtomobilskega menedžerja in nekdanjega izvršnega direktorja Aston Martina, napoved velikih sprememb na avtomobilskem zemljevidu - sprememb, ki jih bodo vodile kitajske znamke.

“Kitajska vlada je prepoznala strateški pomen področja električnih avtomobilov tako iz vidika okoljskih izzivov kot tudi promocije tehnoloških inovacij. S številnimi spodbudami in davčnimi ugodnostmi favorizirajo domače znamke, ki s tem pridobivajo na moči. Tekmeci iz Evrope, ZDA in Velike Britanije se medtem soočajo z mnogimi izzivi, prav tako tudi iščejo svoj nov položaj na spremenjenem trgu. Raven moči na avtomobilskem trgu se bo očitno prevesila proti vzhodu, kjer so poleg Kitajcev močni tudi Korejci,” je Palmer zapisal v svoji kolumni za britanski Autoexpress.

Kitajska je po količini toplogrednih plinov vodilna na svetu, zato so tudi vložili velika sredstva v promocijo električnih vozil. Trenutno so že vodilni na področju proizvodnje baterij, kar lahko vpliva tudi na dobaviteljske verige potrebnih materialov za proizvodnjo električnih vozil. Vse to pa trenutno že pozitivno vpliva na geostrateški pomen kitajskih avtomobilskih podjetij, ki so s svojim prodorom prek meja Kitajske dejansko šele začela.