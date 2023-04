Tisoč kilometrov še z enim “kitajcem”: najboljši tam kjer je ključno #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne le s ceno, po kateri ima tudi polno opremljen do glavnih tekmecev tudi z najvišjo stopnjo opreme vsaj šest tisočakov "rezerve" – MG4 prepriča predvsem z oblikovalsko svežino in tehnično kakovostjo, s tem pa kljub električnemu pogonu tudi z lahkotnostjo vsakodnevne uporabe. Tisoč testnih kilometrov je zmogel s porabo, ki bi na domači vtičnici strošek stotih kilometrov postavila pri dobrih dveh evrih, doseg pa je znašal med 300 in 360 kilometri.

Zanimiv svetlobni podpis zadka MG4. Foto: Gregor Pavšič MG4 je povsem nov električni avtomobil kitajskega izvora, ki pri dolžini 4,2 metra ponuja prešerno odmerjeno notranjost, dobro premišljeno zasnovo in učinkovit električni pogon, ki prepriča tako s polnjenjem kot tudi dosegi krepko prek 300 kilometrov. Vpadljiv avtomobil bo evropskim in korejskim tekmecem trn v peti tudi s svojo ceno, saj bo polno opremljen vsaj šest tisočakov cenejši od primerljive konkurence. Še največja dilema bo vprašanje, ali na opremo luxury – ta za majhno doplačilo prinaša več pomembnih tako oblikovalskih kot tehničnih elementov – počakati do jeseni.

Palec gor: zanimiva oblika, izkoristek polnjenja, poraba in doseg, vrednost glede na ceno

Palec dol: določene omejitve infozabavnega vmesnika, zapoznela razpoložljivost opreme luxury

Položaj za volanom: zanimiv volanski obroč in dokaj minimalistična notranjost. Foto: Gregor Pavšič

MG4 predstavlja zanimiv in oblikovalsko svež pristop. Foto: Gregor Pavšič

Niti sledu več o gumbih Volkswagnovega izvora

V primerjavi z Aiwaysom, ki je komaj šest let stara avtomobilska znamka – ta kljub temu uporablja veliko evropskega tehničnega "know-howa" – je MG kljub kitajskim lastnikom že zelo uveljavljeno avtomobilsko ime. Danes pa nima več veliko z britanskim izvorom in še posebej oblikovno, MG4 na cesti izstopa, privablja poglede in oblikovno združuje poteze kar nekaj različnih avtomobilov, stopa torej na povsem novo pot.

V primerjavi s prvim električnim MG ZS, kjer smo v notranjosti našli Volkswagnove gumbe, MG4 podobne izkušnje ne dopušča več. Vse na tem avtomobilu, če izvzamemo ime znamke, ustvarjene že pred 99 leti v Veliki Britaniji, je povsem novo in sveže.

Prostornost na zadnji klopi je za 4,2 metra dolg avtomobil zelo solidna. Foto: Gregor Pavšič

MG4 z dolžino 4,2 metra ne spada med največje električne avtomobile, a ker ima zelo solidnih 2,7 metra medosne razdalje, tak avtomobil ponuja za en razred večjo prostornost. MG4 zato na zadnjih sedežih omogoča vsaj toliko prostora, morda pa celo nekaj več, kot klasične kombilimuzine spodnjega srednjega razreda. Neposredni tekmeci MG4 so volkswagen ID.3, renault megane electric in prihajajoči hyundai kona, seveda pa tudi številni primerljivi avtomobili z bencinskimi motorji.

Na testu je MG4 najbolj prepričal z lahkotnostjo vsakodnevne uporabnosti. Avtomobil, ki nima skrajno velike baterije – neto zmogljivost je 61 kilovatnih ur (kWh) – in tudi ne skrajno visokih koničnih moči polnjenja, je namreč pogonsko zelo učinkovit. Na avtocesti je poraba znašala od 20 do 22 kWh, na podeželju le okrog 13 kWh, povprečje po tisoč prevoženih (večinoma avtocestnih) kilometrih pa je bila 18 kWh na sto prevoženih kilometrov.

Na zadnji klopi bodo udobno sedele tudi odrasle osebe. Foto: Gregor Pavšič

Od 20 do 80 odstotkov se je baterija napolnila v 22 minutah. Foto: Gregor Pavšič

Odličen izkupiček - krepkih sto kilometrov dosega v desetih minutah, ki pa resda na taki polnilnici niso poceni. Foto: Gregor Pavšič

Avtocestni doseg znaša 300 kilometrov, ob kombinirani vožnji pa vsaj okrog 360 kilometrov. Pomemben podatek je dobra krivulja polnjenja na najzmogljivejših polnilnicah DC. Od 20 do 80 odstotkov se je baterija napolnila v 22 minutah, kar je bilo 11 minut hitreje kot pri renaultu meganu electricu. MG4 sicer ne polni z močjo večjo od 140 kilovatov, a vsaj med 20 in 60 odstotki drži visoko moč polnjenja. Kot kaže graf, ta upade šele po 60-odstotni napolnjenosti, zato na takih polnilnicah nadaljnjega polnjenja ne svetujemo. Za kaj več je elektrika s teh polnilnic vsekakor predraga.

Zakaj je to pomembno? Že desetminutni postanek na ultra zmogljivi polnilnici (Ionity, Petrol na Kozini ali pri Novem mestu, žal pa še nikjer v Ljubljani …) omogoči več kot dodatnih sto kilometrov dosega. To bo nekoč v praksi, ko bo tovrstnih polnilnic še več, olajšalo daljša potovanja tudi z avtomobilom, ki temu načeloma niti ni namenjen. Vse to pa pozitivno pripomore k celoviti, kot že rečeno, zelo neobremenjujoči izkušnji avtomobila. Iz Ljubljane sem se do Karlovca na Hrvaškem na primer odpravil zgolj s polovično napolnjeno baterijo.

Sprednjega prtljažnika ni, zadnji ima 363 litrov prostornine. Foto: Gregor Pavšič

Kot pri vsakem električnem avtomobilu bo tudi MG4 ustrezal le tistemu vozniku, ki ga bo večinoma lahko polnil doma. Prek domače vtičnice stane sto kilometrov vožnje le dobra dva evra, na javnih polnilnicah so te cene nekajkrat višje. Omenjenih sto kilometrov dosega na ultra zmogljivi polnilnici bo stalo 12, na klasični polnilnici DC slabih osem, v mestu pa glede na moč polnilnic AC (in ne glede na brezplačno parkirnino) še posebej visokih 6,3 evra.

V povprečju bi lahko ocenili, da bo lastnik takega avtomobila z domačo vtičnico za sto kilometrov, ob kombinaciji najrazličnejših polnilnic, plačal približno tri evre. To je približno pet evrov manj kot pri bencinskem avtomobilu s šestimi litri povprečne porabe. Pri 20 tisoč kilometrih na leto bi torej prihranek znašal tisočaka.

Del sredinske konzole z vrtljivim gumbom za upravljanje menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Spodnji gumb je mogoče nastaviti za hiter dostop do določenih funkcij. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost avtomobila je v vozniškem prostoru dobro prečiščena. Volanski obroč je zanimive oblike in prijetno oblazinjen, monotonost oziroma čezmeren prazen prostor presega dodatna polica iz sredinske konzole. Na njej je vrtljiv gumb za upravljanje menjalnika. Zanimiva podrobnost je tudi odsotnost gumba za zagon motorja. To se namreč zgodi samodejno, ko se voznik usede na svoj sedež.

Informacijski sistem nudi dovolj dobre podatke tako o porabi, trenutni moči polnjenja in preostanku energije v bateriji. Zaslon ni najbolje odziven, podpira pa vmesnika, kot sta Car Play in Android Auto.

Klasičnih stikal je premalo

V primerjavi z neposrednim Renaultovim tekmecem navigacija ne omogoča ocene preostanka baterije na koncu poti, tudi predgretja baterije ni. Vsaj pri temperaturah okrog sedem stopinj Celzija je pravzaprav nismo pogrešali. Želeli bi si obvolanske ročice za nastavljanje jakosti rekuperacije zavorne energije, kar je podobno kot vozni način (eco, normal, sport) mogoče nastaviti le v enem izmed podmenijev. Enega izmed gumbov za hitri dostop prek volana je sicer mogoče nastaviti za neposredno upravljanje ene izmed teh funkcij.

Nezanemarljiv ni podatek, da omogoča MG4 tudi vleko prikolice, in sicer take z maso do 500 kilogramov. Ne dopušča pa tovora na strehi vozila.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dve bateriji in trije paketi opreme, a precej majhna cenovna razlika

MG4 je na voljo v dveh osnovnih izvedbah, ki se najprej razlikujeta po bateriji. Osnovni standard ima litij-ionsko (LFP) baterijo z zmogljivostjo 50,8 kWh, izvedbi long range in luxury pa nikelj-kobalt-mangansko (NCM) z zmogljivostjo 61,7 kWh. Večja baterija prinaša temu primerno večji doseg (sodeč pot meritvah WLTP je razlike za sto kilometrov), prav tako ima pri osnovnem elektromotor moč 125, pri preostalih dveh pa že 150 kilovatov. Prav tako ima osnovni le enofazno polnjenje na AC z močjo do sedem kilovatov.

Standard je od opreme luxury našega testnega avtomobila cenejši za 6.600 evrov, in to sta tudi dve najbolj logični izbiri pri MG4. Torej za to velikost poceni avtomobil za 32 tisočakov ali pa tisti z večjo baterijo, zmogljivejšim motorjem, z več udobja in varnostne podpore.

Čakati na jesen?

Paket luxury v primerjavi s srednjo različico long range, kjer pa je cenovna razlika že zares majhnih dva tisoč evrov, prinaša več opaznih razlik. To so drugačne luči LED, zadnji spojler, pa tudi toplotna črpalka in širok nabor varnostno-asistenčnih sistemov. Zato bo danes za morebitne kupce največja dilema, ali izbrati MG4 v različici long range ali čakati na jesen, ko bodo za kupce predvidoma na voljo tudi avtomobili v opremi luxury.

Kaj pa neposredna konkurenca? Renaultov megane se z majhno baterijo začne pri 37 tisočakih, z večjo (60 kWh) pa pri 45 tisoč evrih. Volkswagnov ID.3 stane od slabih 46 tisoč evrov. Do vseh teh, enako pa kajpak tudi do tesle model Y, ima torej MG4 tudi v najboljši opremi vsaj šest do sedem tisoč evrov "rezerve".