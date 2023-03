"Kateri avtomobil je to!?" Tisoč kilometrov po Sloveniji s "Kitajcem".

Kaj zmore športni terenec komaj pet let stare avtomobilske znamke, ki združuje miselnost "start-upa" in tehnološko znanje mnogih evropskih dobaviteljev in ki za ugodno ceno ponuja serijsko odlično opremljen, kakovostno všečen in predvsem izjemno prostoren avtomobil. Čeprav nekatere podrobnosti zmotijo, je splošen vtis tisočkilometrskega testa "Kitajca", ki so ga prepoznali le redki mimoidoči, zelo pozitiven.

Zanimiv sprednji del in logotip, ki ga v Evropi poznajo le redki. Foto: Gregor Pavšič Prvi vtis je bil dober. Ko sem se na parkirišču prvič sprehodil do njega, me je avtomobil zaznal in mi iz vrat zelo elegantno ponudil kljuke. Oblika je moderna, že ob prvem stiku je nemogoče spregledati ogromno prostora na zadnjih sedežih. Vozniški prostor ima pet zaslonov in zaobljeno osemkotno obliko volanskega obroča. Zgornji del je rahlo odrezan, da se bolje vidi na cesto. Zanimivo, prečiščeno. Digitalni merilniki so mi pokazali napolnjenost baterije v odstotkih, s pritiskom stopalke za zavoro se je celoten avtomobil brez odvečnega stikala za zagon motorja zbudil in bil že pripravljen na vožnjo.

"Kateri avto je to?" me je vprašalo več mimoidočih, ki so strmeli v njim neznan logotip na nosu vozila. Že zelo dolgo nisem vozil avtomobil neke povsem nove znamke. Po tisoč kilometrih mi je aiways U5 prime dal zanimiv vpogled v novodobne izdelke kitajskih avtomobilskih proizvajalcev. Za Aiways, to šele šest let staro avtomobilsko znamko, ki ima v zaledju veliko evropskega tehničnega znanja, je bil U5 prvi serijski avtomobil. Danes je resda že nekoliko v letih, a nič ne de. S prenovo je dobil večjo baterijo, trifazno polnjenje AC in posredno napovedal naslednje modele te šanghajske znamke.

Z veliko serijske opreme tak aiways U5 v Sloveniji stane 47 tisoč evrov. Zasebni kupci lahko računajo na subvencijo Eko sklada (4.500 evrov), pravni pa na odpis DDV - ta v tem primeru zniža ceno na 38 tisočakov.

Palec gor: prostornost zadnje klopi, prečiščen voznikov prostor, lahkotnost vožnje, nizka masa, varnostna serijska oprema

Palec dol: upravljanje z vmesniki, odlagalne površine, neučinkovitost zaslonov, nizka konična moč polnjenja

Kitajski športni terenec skriva veliko evropskega znanja in tudi oblikovan je moderno. Foto: Gregor Pavšič

Vozniški prostor je prečiščen, čeprav ima kar pet zaslonov. Zgornji del volanskega obroča je rahlo odrezan, kar izboljša pogled na cesto. Foto: Gregor Pavšič

Med podrobnosti, ki niso ušle Aiwaysu, je tudi odlagalno mesto pod sprednjim pokrovom. Foto: Gregor Pavšič

Aiways U5 prime ponuja z vidika kakovosti izdelave in prefinjenosti zelo pozitivno izkušnjo. Kadar med vožnjo še najbolj motijo glasni smerniki in samodejno zaklepanje, ko avtomobil ob vnovičnem vstopanju voznika s ključem glasno zahupa, je to za tak 4,6 metra dolg športni terenec dobra popotnica.

Prav nič podcenjevalnega, zgolj ker je to vozilo kitajskega porekla, ni v aiwaysu. Zasnova avtomobila je dobro premišljena in v marsikaterem pogledu je pred evropsko konkurenco. Zadaj je veliko prostora, ima dobre sedeže, ravno dno pri nogah, pa tudi zelo praktičen sprednji prtljažnik za polnilni kabel in že omenjeno dobro preglednost na cesto - vse to so pomembni aduti avtomobila.

Vrtljiv gumb za upravljanje s pogonom. Foto: Gregor Pavšič

Energijska učinkovitost ni rekordno dobra, je pa zelo solidna in nad splošnim povprečjem. Z novo baterijo tak aiways pozimi zmore dobrih 300, poleti pa prav gotovo med 350 in 400 kilometri. Konična polnilna moč je za standarde leta 2023 nizka, kar kaže že na dokaj staro platformo, krivulja polnjenja pa vendarle ostaja zgledna. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov lahko vzame manj kot 40 minut časa. Pod črto je vožnja prijetna, sobivanje s kitajskim športnim terencem pa pozitivno in zavoljo električnega pogona neobremenjujoče.

Doseg s takim avtomobilom pozimi doseže 300 kilometrov, poleti se bo z nekaj varčnosti približal “štiristotici”. Foto: Gregor Pavšič

Prostornost na zadnji klopi je za 4,6 metra dolgi SUV izjemna. Foto: Gregor Pavšič

Konične moči polnjenja dosegajo le 90 kilovatov, celotna krivulja polnjenja pa je kljub temu solidna. Foto: Gregor Pavšič

Vse to ni naključje. Aiways je resda komaj leta 2017 ustanovljena znamka, ki sta si jo zamislila Fu Qiang, nekdanji Volvov prodajni direktor na Kitajskem, in Gary Gu. Leto pozneje sta se povezala z Jiangling Motors in Changan Automobile, s čimer je Aiways dobil kitajsko licenco za izdelavo avtomobilov in dostop do obstoječe avtomobilske tovarne. Model U5 so spomladi leta 2019 predstavili na zadnjem predkoronski avtomobilski razstavi na Ženevi in ga še isto leto začeli izdelovati.

Baterije resda izdelujejo na Kitajskem - konkretno CATL, največji svetovni proizvajalec baterij - in tudi zgradnjo baterij so pri Aiwaysu patentirali sami. Toda pod karoserijo je v prvi vrsti zelo preizkušeno znanje mnogih velikih avtomobilskih dobaviteljev iz Evrope. Zato kljub kitajskemu lastništvu in poreklu U5 vsebuje veliko evropskega znanja, to pa mu tudi daje kredibilnost pri kakovosti in že omenjeno pozitivno vozno izkušnjo, ki bi jo bilo brez ustreznega tehničnega znanja v ozadju težko zagotoviti. Vse to nazorno kaže, kako mlada kitajska podjetja pod svojim okriljem znajo združiti uveljavljen evropski tehnološki "know-how".

Zanimivo mesto za priključek polnilnih kablov. Foto: Gregor Pavšič

Celoten volanski sistem zagotavlja nemški Bosch, zasnovo gole karoserije (52 odstotkov aluminija) so opravili pri nemškem Benteler Automotive, varjenje in s tem povezane postopke pri švicarski družbi Georg Fischer. Karoserijo so uspeli narediti lažjo in obenem vzvojno bolj čvrsto. Masa praznega vozila znaša le 1,75 tone in to kljub bateriji kapacitete 63 kilovatnih ur (kWh), ki ima sama maso 360 kilogramov.



Med večjimi dobavitelji je tudi Grupo Antolin, največji španski avtomobilski dobavitelj in švicarski Autoneum, ki je specializiran za materiale in izdelavo notranjosti. Tovano v Shangrau, v katero so vložili 1,7 milijarde evrov, so pomagali na moderne standarde industrije 4.0 razviti pri nemškem Siemensu, zahvaljujoč švicarsko-švedskemu dobavitelju robotike ABB, ima tovarna kar 90-odstotno stopnjo avtomatizacije. Lakirnico je postavil nemški Eisenmann, proizvodnjo linijo pa prav tako nemški strojni specialisti Dürr.

Foto: Gregor Pavšič

Ker je U5 in z njim povezana platforma že dokaj stara, ima tudi Aiwaysova notranjost določene pomanjkljivosti. Voznikove merilnike sestavljajo trije zasloni, na obeh stranskih je mogoče spreminjati izpise določenih parametrov. Ta postopek sicer ni zapleten, le odzivnost gumba in sistema je precej slaba.

Enako velja za osrednji zaslon, kjer je informacijska podpora skromna. Vtis popravi priključitev na vmesnik, kot je Car Play. Prav gotovo bi si želeli boljše ozvočenje, ki na na sicer visoki ravni ugodja v avtomobilu. Pod sredinsko konzolo je še peti zaslon, ki je v nekdanjem Audijevem slogu namenjen izključno klimatski napravi. Prav gotovo bi bilo tako velik zaslon mogoče bolje izkoristiti, saj tudi odvzema del odlagalnih površin in te tudi sicer spredaj niso med glavnimi aduti vozila. Kadar telefon priklopimo na kabel, spodnjega zaslona ni več mogoče zapreti.

Foto: Gregor Pavšič

Foto - notranjost U5 in naslednika U6

Kot kaže spodnja fotografija, bo imel že naslednji model U6, ki je dejansko kupejevska izpeljanka modela U5 z iste platforme, že veliko naprednejšo ureditev voznikovega prostora.

Notranjost naslednjega modela U6. Foto: Aiways

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil poganja 150-kilovatni motor, ki predvsem v načinu sport nudi tudi precej poskočnosti. Dobre zmogljivosti – pospešek do 100 kilometrov na uro, je manj kot osem sekund – so tudi posledica relativno nizke mase avtomobila.

Poraba se je pri temperaturah nekoliko nad lediščem gibala med 25 in 28 kWh na sto kilometrov, če smo se vozili le po avtocesti. Na podeželju je poraba padla na raven od 17 do 19 kWh. Vse to potrjuje realne dosege, ki pri kombinirani vožnji pozimi znašajo do kakih 300 kilometrov.

Najvišja moč polnjenja znaša uradno 90 kilovatov, na klasični polnilnici AC pa do 11 kilovatov. Konkretno – na 50-kilovatni polnilnici DC smo v 20 minutah pridobili dobrih 15 kWh elektrike (vsaj 70 kilometrov avtocestnega dosega), med dvournim polnjenjem med službo v mestu pa 21 kWh oziroma skoraj sto kilometrov dosega.

Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik ima skoraj 500 litrov prostornine. Foto: Gregor Pavšič

Zadaj skoraj 500 litrov prtljažnika, pod sprednjim pokrovom prostor za polnilni kabel

Prtljažnik ima skoraj 500 litrov prostornine (496 litrov), kar je mogoče s podiranjem sedežev (luknje za "smuči" ni) povečati do 1.619 litrov. Zelo uporaben je dodatni prtljažnik spredaj, ki je po velikosti primeren za polnilni kabel.

Taka rešitev je predvsem takrat, ko je kabel umazan ali moker in imamo v prtljažniku več stvari, izjemno priročen. Mnogi proizvajalci sprednji prtljažnik "frunk" še vedno podcenjujejo in Aiways je tu domačo nalogo zelo uspešno opravil.

Doplačati ni mogoče skoraj ničesar

Odlična je serijska oprema avtomobila, ki je na voljo v dveh paketih opreme. Vključeni so domala vsi varnostni sistemi, serijsko tudi radarski tempomat, opozorilnik pred prečnim prometom zadaj, prepoznavanje pešcev in zaviranje v sili, prepoznava prometnih znakov, sistem za držanje prometnega pasu, celo 360-stopinjska kamera je na voljo brez doplačila. Pri nižjem paketu opreme ni le sprednjih parkirnih senzorjev in velike panoramske strehe.

To je mogoče zatirati kar prek osrednjega zaslona na dotik, enako tudi nastavitve klimatske naprave - dokaz, da Aiways tehničnega znanja ni črpal le v Evropi, temveč je vsaj malo poškilil tudi proti ZDA oziroma Tesli.

In še to - avtomobili Aiwaysa v Slovenijo ne priplujejo prek Luke Koper, temveč prek pristanišča v belgijskem Bruggeu. Evropsko bazo imajo Kitajci namreč v Franciji in od tam avtomobili tudi prihajajo na ceste v Sloveniji.