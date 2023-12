Velik uspeh Madžarov: največji Kitajci bodo gradili prvo evropsko tovarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska in BYD

Madžarski je uspel nov velik avtomobilski posel. Naši vzhodni sosedi že imajo tovarne Audija, BMW in Mercedes-Benza, prav tako tam svoje postaje za menjavo baterij izdeluje kitajski Nio. Nov dogovor s kitajsko družbo BYD pa spada na vrh investicij v madžarsko gospodarstvo. To bo že šesta avtomobilska tovarna na Madžarskem.

Tovarna bo ustvarila na tisoče delovnih mest

Višina investicije in delež spodbud madžarske vlade za zdaj še nista uradna. Kot je povedal minister za trgovanje in zunanje zadeve Péter Szijjártó, bodo zneske razkrili po odobritvi programa spodbud Evropske unije.

Znano je, da bo BYD gradil tovarno za avtomobile in da bo tovarna pri Szegedu – to je mesto blizu madžarsko-romunske meje – ustvarila na tisoče delovnih mest.

BYD dolphin je postal prvi kitajski zmagovalec prestižnega evropskega avtomobilskega izbora Autobest. Foto: BYD

Investicije v Szeged – širitev ceste, izboljšanje železniških povezav …

Madžarska vlada bo prav v Szegedu gradila velik industrijski park in BYD je le ena izmed največjih investicij zanj. Za razvoj takega parka bodo tam širili cesto, nadgradili železniške povezave in s tem izboljšali konkurenčnost območja na jugovzhodnem delu države. Med letoma 2024 in 2026 bodo v Szeged vložili več kot 46 milijard madžarskih forintov (okrog 120 milijonov evrov).

BYD postaja eden največjih avtomobilskih akterjev

Posel z BYD je velik uspeh za Madžare, saj bi si njihove prve evropske tovarne zagotovo želelo še več evropskih držav. BYD je sicer dokaj mlado, a trenutno zelo uspešno avtomobilsko podjetje. Izdelujejo le priključne hibride in električna vozila. Letos so po 15 letih na Kitajskem z vrha spravili Volkswagen, na domačem trgu pa so pri električnih vozilih uspešnejši tudi od Tesle. Trenutno je globalno vsak četrti električni avtomobil prav znamke BYD.

Kot smo poročali pred dnevi, bi lahko madžarska družba Wallis Auto pripeljala avtomobile BYD tudi v Slovenijo. To je za zdaj le neuradna možnost, ki še ni potrjena.