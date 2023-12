Juriš na 400 metrov: slovenski finalisti eden proti drugemu #video

Še do 5. januarja poteka glasovanje med izbranimi petimi finalisti izbora Slovenski avto leta 2024. Bralci sodelujočih medijev boste prek oddanih glasov podelili točke za finale, svoje točke pa bodo nato dodali še posamezni mediji. Glasujete lahko še do 5. januarja 2024.



Kakšne so nagrade? Med vsemi, ki boste glasovali za enega izmed finalistov, bomo razdelili naslednje nagrade: Petrolov vrednostni bon za nakup goriva v višini 1.500 evrov, celotedenski najem bivalnika robeta adonis, komplet Goodyearovih zimskih pnevmatik, družinski poletni vikend paket na Kopah in snežne verige Tractiva Veriga Lesce. Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat v tednu z istega naslova elektronske pošte.

Podrobneje spoznajte finaliste -->

Vabljeni k glasovanju – bralci prispevate pomembne točke v finalu:

Video - skupno druženje s finalisti in juriš na 400 metrov: