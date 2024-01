To je zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2024

Foto: Uroš Modlic V prostorih podjetja Hella Slovenija je danes potekal finalni del izbora Slovenski avto leta 2024.

Letošnji izbor je predstavil spremenjen način izbire finalistov. Do zdaj so peterico iz baze vseh novih avtomobilov, ki izpolnjujejo pogoje, izbrali bralci. Letos pa smo finaliste prek glasovanja izbrali v žiriji sodelujoči mediji, nato pa med temi prepustili glasovanje tudi našim bralcem.

Skupaj so oddali več kot 27 tisoč glasov in na prvo mesto postavili renault austral. V finalu so nato glasove oddali še predstavniki devetih sodelujočih medijev.

Ti so največ glasov podelili renaultu australu, drugo mesto je osvojila hyundai kona, tretje toyota C-HR, četrto jeep avenger in peto MG 4.

V uredništvu Siol.net smo največ točk podelili MG 4, nato pa razvrstili še renault austral, toyoto C-HR, hyundai kono in jeep avenger.

Foto: Uroš Modlic

Zgodovina izbora Slovenski avto leta

Pogled v zgodovino izbora Slovenski avto leta priča o spremembah v avtomobilskem svetu. Nobeden od letošnjih finalistov do zdaj še ni bil v finalu. MG 4 je bil prvi predstavnik kitajske avtomobilske industrije ter po volkswagnu ID.4 in škodi enyaq tretji izključno električni finalist.

Do zdaj devet naslovov za Volkswagen, od tega štirje za golfa

Največkrat so svoje finaliste imeli pri Volkswagnu, in sicer kar devetkrat. Golf je s štirimi naslovi tudi najuspešnejši posamezni avtomobil izbora, tu sta še polo in passat. Toda zadnja zmaga Volkswagna sega že v leto 2018. Letos so bili drugič zapored brez finalista, kar velja tudi za celoten Volkswagnov koncern. Prihodnje leto bodo imeli s volkswagen passatom, škodo kodiaq in škodo superb spet kar nekaj zanimivih kandidatov.

Po tri naslove zmagovalca izbora Slovenski avto leta imajo Škoda, Renault, Peugeot in Ford.

Med avtomobili je omenjenemu štirikratnemu zmagovalcu golfu najbližje ford focus, ki je zmagal trikrat. Enako uspešen je bil tudi volkswagen polo.

Foto: Uroš Modlic

Nosilci naslova Slovenski avto leta:

1993: BMW 3 Coupé

1994: Mercedes-Benz Razred C

1995: Renault Laguna

1996: Volkswagen Polo

1997: Renault Mégane

1998: Audi A6

1999: Volkswagen Golf

2000: Ford Focus

2001: Fiat Punto

2002: Peugeot 307

2003: Mazda6

2004: Mazda3

2005: Volkswagen Golf

2006: Volkswagen Passat

2007: Opel Corsa

2008: Audi A4/A5

2009: Volkswagen Golf

2010: Volkswagen Polo

2011: Volkswagen Passat

2012: Ford Focus

2013: Volkswagen Golf

2014: Škoda Octavia

2015: Škoda Fabia

2016: Opel Astra

2017: Peugeot 3008

2018: Volkswagen Polo

2019: Ford Focus

2020: Renault Clio

2021: Škoda Octavia

2022: Toyota yaris cross

2023: Peugeot 308