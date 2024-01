Bralci s 27 tisoč glasovi, znani prvi rezultati za sobotni finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so izidi glasovanja bralcev v izboru Slovenski avto leta. Največ glasov bralcev je dobil renault austral. Končna odločitev o zmagovalcu izbora sledi v soboto zvečer.

Začel se je drugi del izbora Slovenski avto leta. V prvem smo predstavniki sodelujočih medijev med vsemi novimi avtomobili lanskega leta, ki so izpolnjevali osnovne pogoje (vsaj 25 registracij …), izbrali pet finalistov. To je prvič, da izbor poteka na tak način.

Končni zmagovalec bo znan v soboto zvečer

Med temi so nato v zadnjem mesecu dni bralci glasovali za svoje favorite. Prejeli smo več kot 27 tisoč glasov. Glede na prejete glasove iz vsakega medija so avtomobili dobili točke, njihov seštevek pa je dal končni vrstni red. Tem avtomobilom smo tako že podelili prve točke (6, 4, 3, 2 in 1) za finalni del izbora. Ta bo v soboto popoldne v prostorih družbe Hella Slovenija, kjer bo svoje točke seštevku dodal še predstavnik vsakega izmed devetih sodelujočih medijev. Zmagovalec izbora bo znan okrog 18. ure popoldne.

Vrstni red finalistov po ocenah bralcev je naslednji: 1. renault austral, 2. toyota C-HR, 3. hyundai kona, 4. jeep avenger in 5. MG 4.

Točke bralcev za finale Renault austral 6 Toyota C-HR 4 Hyundai kona 3 Jeep avenger 2 MG 4 1

Enako so glasovali tudi bralci Siol.net. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in oddan glas.