Peteroboj se zaostruje: izzid varnostnega testa vsem ne bo všeč

Zaključuje se glasovanje med petimi izbranimi finalisti v aktualnem izboru Slovenski avto leta. Med tiste, ki boste glasovali in tako aktivno odločali pri podeljevanju točk v finalu, tudi letos delimo lepe nagrade. Vseh pet finalistov je kakovostnih in zanimivih, vsak ima svoje adute, prednosti in zanimivosti. Zanje je treba v Sloveniji trenutno odšteti vsaj 26 tisoč evrov, kolikor stane osnovna različica najcenejšega finalista.

V petek se bo končalo glasovanje bralcev, sodelujočih medijev v izboru Slovenski avto leta. Mediji smo v finale uvrstili hyundai kono, jeepa avengerja, MG 4, renault australa in toyoto C-HR. V finalu se nam ta mesec obeta zanimiv in prav gotovo tudi izenačen obračun za prestižnega zmagovalca, ki bo na vrhu nasledil lanskega zmagovalca peugeota 308.

Foto: EuroNCAP

Tudi varnostni vidik avtomobilov je zelo pomemben

Pri varnostih testih je Euro NCAP med peterico do zdaj testiral tri avtomobile, dveh (toyota C-HR in jeep avenger) še ne. Izkazal se je renault austral, srkb vzbujajoč pa je bil dosežek hyundai kone. Korejski športni terenec se je komaj izognil zgolj trem varnostnim zvezdicam in naposled osvojil štiri. Najslabši relativni izkupiček je kona dobila pri zaščiti odraslih potnikov in pri varnostno-asistenčnih sistemih. Tudi varnostna rezultata australa in MG 4 nista povsem bleščeča in to kljub osvojenim petim zvezdicam.

Rezultati varnostnih testov Euro NCAP (jeep avenger in toyota C-HR testa še nista opravljala):

št. zvezdic zaščita odraslih zaščita otrok zaščita pešcev varnostno-asistenčni sistemi Hyundai Kona 4 80 % 83 % 64 % 60 % MG 4 5 83 % 80 % 75 % 78 % Renault Austral 5 88 % 83 % 69 % 87 %

Foto: Gregor Pavšič

Vsak med petimi ima svoje zanimive adute

Med vsemi finalisti je najdaljši austral, MG 4 je edini kitajski in tudi edini izključno električni avtomobil. Tako možnost ima tudi jeep avenger, a ga zavoljo slabe prodaje zdaj - dejansko dokaj potiho in brez pretiranega pompa - ponujajo tudi z bencinskim motorjem. Toyotin C-HR stavi na svoje samopolnilne hibridne pogone in obliko, ki je med vsemi finalisti najbolj dinamična in tudi drzna.

Za finalista vsaj 26 tisočakov

Z vstopno ceno sta najcenejša finalista kona in bencinski avenger, ki ju je mogoče dobiti za 26 tisočakov. To je vstopna cena med finaliste tokratnega izbora. MG 4 se z manjšo baterijo začne pri 32.900 evrih (pri tem pa je mogoče računati še na subvencijo 6.500 evrov), austral pri 28.600 in C-HR pri 30.450 evrih.

Hyundai je z novo generacijo kone uspel popraviti pomanjkljivosti predhodnice; povečali so prostor za potnike zadaj, prav tako prostornino prtljažnika. Kona ima med vsemi finalisti najširšo izbiro pogonov. Dizelskega motorja ni več, zato pa je na voljo bencinski, klasični hibrid in od januarja naprej tudi povsem električna različica.

Še enkrat vabljeni k glasovanju, saj bo o zmagovalcu izbora Slovenski avto leta 2024 odločal tudi vaš glas.

