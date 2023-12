Pet najboljših sredi "piste": le še eden je zares evropski #foto

Na letališki stezi v Šoštanju smo zbrali vseh pet finalistov izbora Slovenski avto leta. Med njimi so zanimive razlike in posebnosti. Dizelski motor bi iskali zaman, prednost je v hibridih in polni elektriki. Prvič v finalu tudi kitajski avtomobil, le eden med finalisti pa je "čistokrvni" evropski avtomobil. Za finalista bi bilo treba v Sloveniji odšteti vsaj 26 tisoč evrov. Kateri je vaš favorit? Glasujte in se potegujte za mikavne nagrade.

Vseh pet finalistov smo zapeljali na stezo letališča Šaleškega aerokluba. To je tistih 700 metrov letališko grobega asfalta, kjer smo spomladi iz ničle zapodili teslo model S plaid. Vseh pet finalistov je imelo skupno moč 659 kilovatov oziroma 895 "konjev", tista tesla takrat okroglih tisoč "konjev".

Vabljeni k glasovanju:

Kakšne so nagrade?



Med vsemi, ki boste glasovali za enega izmed finalistov, bomo razdelili naslednje nagrade: Petrolov vrednostni bon za nakup goriva v višini 1.500 evrov, celotedenski najem bivalnika robeta adonis, komplet Goodyearovih zimskih pnevmatik, družinski poletni vikend paket na Kopah in snežne verige Tractiva Veriga Lesce.Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat v tednu z istega naslova elektronske pošte.

Pregled finalistov:

Hyundai

Kona Jeep

Avenger MG 4 Renault

Austral Toyota C-HR dolžina: 4,35 4,08 4,28 4,51 4,36 medosje: 2,66 2,56 2,70 2,66 2,64 masa: * 1.370 kg 1.536 kg 1.655 kg 1.373 kg 1.545 kg proizvodnja: Češka Poljska Kitajska Španija Turčija jamstvo in garancija: 5 let brez omejitve km, pri hibridu 8 let in 160.000 km 2 leti brez omejitve kilometrov 7 let, omejitev 150.000 km 2 leti 3 leta izbira motorjev: bencin, hibrid, elektrika bencin, elektrika elektrika bencin, hibrid hibrid osnovna cena: 26.000 EUR 25.990 EUR (električni 34.990 EUR) 32.900 EUR 28.600 EUR 30.450 EUR palec gor: prostornejša, izbira pogonov (tudi 4WD!), moderna lahkotnost vožnje, prtljažnik, dodani bencinski motor zelo dobra celovita električna izkušnja, prostornost prostornost, praktičnost, hibridni pogon oblika, vozne lastnosti palec dol: električne še ni na trgu prostor zadaj, slabša konkurenčnost električne različice upravljanje z zasloni, elektrika ni za vsakogar dokaj šibki pogoni (93-103 kW), obvolanske ročice prostor zadaj

Raznolikost barv in pogonov, v finalu prvič kitajski avtomobil

Za začetek dobra novica - pet testnih avtomobilov je v Šoštanj pripeljalo v raznoliki barvni paleti. Dva rdeča, en čisto rumen, četrti v zanimivi dvobarvni zlato-črni kombinaciji. En povsem in izključno električni, nato eden tak, ki je začel z elektriko in se zdaj rešuje z bencinom, tretji ima (oziroma bo imel) tudi kakovostno električno različico, tu sta nato še dva hibrida. Povsem električne avtomobile smo v finalu izbora Slovenski avto leta že imeli, kitajskega avtomobila še ne.

Avtomobilska globalizacija v malem

Zanimivost - pri enem od avtomobilov, ko se usedemo za volan, s pritiskom gumba ni treba zagnati motorja. Ko voznik sede na svoj sedež in stisne zavoro, je avtomobil že pripravljen na vožnjo. In še naslednji podatek, ki za izbor ni pomemben, je pa pomenljiv za evropsko gospodarstvo - le eden izmed petih finalistov je pravi evropski avtomobil, eden od petih pa je avtomobil ameriške znamke pod streho evropskega koncerna s sedežem na Nizozemskem. Finaliste proizvajajo Turki, Španci, Čehi, Poljaki in Kitajci. Finale izbora Slovenski avto leta bo januarja 2024 prava avtomobilska globalizacija v malem.

Vseh pet finalistov smo kajpak tudi postavili na začetek letališke steze in opravili pospeševanje na 402 metra. Seveda bolj za šalo kot zares, video o izenačenem dvoboju za "zmago" pa objavimo v naslednjih dneh.

Kateri je vaš favorit za zmago v finalu?

Tokrat o finalistih še v resnejšem tonu. Peterica predstavlja zanimivo druščino avtomobilov, v kateri pričakovano prednjačijo križanci in športni terenci. Najdaljši in največji med njimi je renault austral, ki stavi na hibridne pogone in celovito uporabnost. Hyundai je s kono nadgradil kono ravno tam, kjer je bilo to najbolj potrebno. Veliko prostornejša je na zadnji klopi in tudi v prtljažniku, obenem pa prepriča z modernim in zelo minimalističnim oblikovanjem. Prednost kone je najširša ponudba pogonov, v kateri le dizla ni več. Električna kona, morda med vsemi različicami glede na ostale tekmece še najkonkurenčnejša, prihaja v Slovenijo v začetku leta 2024.

Toyotin C-HR je med vsemi finalisti oblikovno najvpadljivejši. Podobno kot Renaultov austral stavi na hibridno tehnologijo (tudi priključno hibridno), je pa tudi jasno usmerjen v določeno skupino kupcev. Prostornost zadaj je podrejena videzu (družinsko uporabnost predajajo corolli cross), kar pa z vidika ciljne publike morda sploh ni slabo. Zanimivost v C-HR je digitalno vzvratno "ogledalo" oziroma zaslon, ki zna tja projicirati sliko kamere.

Jeepov avenger je na drugi strani nov začetek nekoč kultne ameriške znamke, ki si bo to platformo delil še z več avtomobili istega koncerna (fiat 600, alfa romeo milano …). Prodajni začetek avengerja zgolj z električno različico ni bil dober, zato pa si zdaj trgovci več obetajo od prodaje bencinsko gnanege avtomobila. Avenger je vozniško lahkoten in tudi brez štirikolesnega pogona na cesti simpatičen ter zabaven.