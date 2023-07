Tisoč kilometrov po Sloveniji z Muskovim “čudežem” #foto

Tisoč kilometrov po Sloveniji z najcenejšo različico Teslinega modela Y. Tisti avtomobil, ki letos premika temelje avtomobilskega trga v Evropi, je prepričal z zelo nizko porabo in realnim dosegom več kot 400 kilometrov. Z izkoriščeno subvencijo taka tesla, ki v enem združuje 300 "konjev" in več kot 900 litrov prtljažnika, stane okrog 45 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič To je tisti Teslin avtomobil, ki letos najbolj izrazito ruši marsikateri predhodno uvrščen temelj avtomobilskega trga v Evropi. Osnovna različica modela Y nudi zelo konkurenčno razmerje "price-performance" in ohranja nadvse velikodušno prostornost tega avtomobila v različici z dvojnim elektromotorjem in večjo baterijo. Osnovna tesla Y prepriča z lahkotnostjo vožnje, predvsem pa z zelo nizko porabo in s tem, glede na velikost baterije, prepričljivim dosegom ter tudi primerno manjšimi lastniškimi stroški. Tisoč kilometrov po Sloveniji smo prevozili s porabo 15,5 kilovatne ure na sto kilometrov, doseg pa zanesljivo presega 400 kilometrov. Z odbitkom subvencije je treba za tako teslo v Sloveniji odšteti okrog 45 tisoč evrov.

Palec gor: razmerje zmogljivost in prostornost, nizka poraba in velik doseg, zmogljivost vmesnika, enostavnost uporabe, konkurenčna cena

Palec dol: krivulja polnjenja, brez 220-voltne vtičnice, sistem potopnih kljuk

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nekoliko nepričakovano se je Tesla letos znašla v središču dogajanja na avtomobilskem trgu v Evropi. Pocenitve avtomobilov, ki so se že pred tem prodajali zelo dobro in vsaj med električno konkurenco niso imeli resne konkurence, so povzročile pravi prodajni val.

Medtem ko preostali proizvajalci pravega odgovora še nimajo, Tesla z modelom Y uspešno stavi na svoje 20-letne izkušnje, zelo celovito zasnovan avtomobil in nižje stroške proizvodnje. Model Y je letos v nekaterih mesecih že postal najbolje prodajani avtomobil v Evropi in celo na celoletni lestvici bi bil lahko vsaj v prvi peterici, morda celo višje.

Foto: Gregor Pavšič

Model Y smo v preteklosti že večkrat testirali, zato le povzemimo bistvo avtomobila. Med njegove glavne prednosti ne glede na različico (standard range, long rage, performance) sodijo zmogljivost pogona, nizka poraba in s tem velik doseg, zelo prostorna notranjost (velikost prtljažnega prostora do 854 litrov) in kakovost vmesnika, čigar odzivnost in hitrost delovanja sta po zadnji nadgradnji procesorjev na ravni najboljših tablic.

Tu so nato še pretočne videovsebine in igrice, ki pa niso ključna konkurenčna prednost tega avtomobila. Na drugi strani je notranjost posebna, tudi nenavadna in predvsem drugačna.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Po različicah long range in performance smo tisoč kilometrov po Sloveniji prvič odpeljali z najcenejšo različico modela Y, ki ima le en elektromotor na zadnji osi in tudi manjšo baterijo. Kaj sedem tisočakov prihranka, toliko je namreč cenejši od različice long range, pomeni za uporabniško izkušnjo? Je to še avtomobil, ki je lahko brez skrbi v vlogi edinega domačega avtomobila, je mogoče z njim še prekrižariti Evropo?

Ne le, da svoje naloge kot avtomobil enako zelo dobro opravi, osnovni model Y v marsičem celo presega obe dražji različici. Tudi taka tesla ima namreč sistemsko moč pogona zavidljivih 300 "konjev", zaradi manjše baterije in le enega motorja pa je avtomobil lažji, brez sprednjega motorja je tudi upravljanje z volanom lahkotnejše in s tem je tudi izkušnja vožnja zelo dobra.

Poraba pod 16 kWh, doseg več kot 400 kilometrov

Rezultati po tisoč kilometrih so najbolj zgovorni − povprečna poraba je znašala 15,5 kilovatne ure (kWh). Hitrost na avtocesti, takšne vožnje je bilo za okrog 60 odstotkov, je bila vsaj med 120 in 130 kilometri na uro. Pri tako nizki porabi je doseg krepko presegal 400 kilometrov.

Nekaj primerov porabe:



Vožnja po podeželju, ravna cesta: 13,2 kWh

Vožnja po podeželju, več vzponov: 15,1 kWh

Ljubljana−Izola−Ljubljana: 15,8 kWh

Podeželje Logatec−Idrija−Logatec: 13,1 kWh



Doseg pri 100 odstotkih: med 410 in 430 kilometrov

Doseg pri 80 odstotkih: okrog 330 kilometrov

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Baterije brez kobalta, kakšna je krivulja hitrega polnjenja?

Posebnost te različice modela Y je uporaba tipa baterij LFP. Ta baterija ne vsebuje kobalta, je veliko bolj odporna proti morebitnim požarom, manjši razpon voltaže pa pomeni, da je zmogljivost motorja skoraj enaka, ne glede na napolnjenost baterije.

Krivulja polnjenja na resda le enem preizkusu na Teslini najzmogljivejši polnilnici v Sloveniji je pokazal dokaj neravno krivuljo polnjenja. Čas za polnjenje od 20 do 80 odstotkov baterije je bil 22 minut, toda moč je z začetnih 169 kilovatov padla vse do 52 kilovatov. Najvišja moč polnjenja pri tem tipu baterije znaša 170 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Zaradi porasta v prodaji in velikega števila turistov s teslami je tudi število njihovih polnilnic v Sloveniji že premajhno. V Ljubljani zato prav zdaj preurejajo polnilno mesto, v roku enega leta pa so v načrtu še dodatna polnilna mesta po državi. Cena Tesline elektrike pa je vsaj trenutno izjemno nizka. Spreminja se sicer glede na pričakovano zasedenost polnilnic. Toda cena pod 40 centi na kWh je pol nižja kot pri konkurenci (Ionity, Petrol, Gremo na elektriko …). Sistem uporabe "priključi in polni" je še naprej najbolj popoln sistem polnjenja električnega avtomobila, kjer vse od aktivacije do plačila opravi sistem v ozadju. Voznik mora le priključiti kabel.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Model Y standard range RWD v Sloveniji stane od 47.240 evrov naprej. Temu je treba prišteti še slabega tisočaka za stroške, povezane s prevozom in predajo avtomobila.

Osnovna barva je bela in ni doplačljiva. Preostale barve stanejo od 1.200 do 3.200 evrov. Izbira večjih 20-palčnih platišč bi avtomobil podražila za 2.200 evrov, vlečna kljuka pa 1.350 evrov. Osnovna notranjost je odeta v črno usnje, belo stane dodatnih 1.200 evrov. Najdražja doplačila so vezana na nadgradnjo sistema Autopilot, česar pa ne priporočamo niti v tej tesli. Doplačilo 3.500 evrov ali 7.500 evrov je absolutno predrago za tisto, kar tak sistem vsaj danes v praksi omogoča. Povsem zadošča že klasični aktivni tempomat, ki ga imajo tesle seveda serijsko.

Če bi konfiguriral teslo model Y po lastnem okusu, bi dodal le vlečno kljuko. Tako bi tak avtomobil stal 49.570 tisočakov, z odbitno subvencijo Eko sklada pa 45.070 evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Ker je razlika v ceni med njima sedem tisoč evrov, je to občuten znesek, ki težko upraviči prehod na vozilo z dvojnim motorjem. Ta ima resda še 30 odstotkov več moči in tudi slabih sto kilometrov več dosega, toda racionalna odločitev bi pokazala na osnovno teslo.

S svojo ceno takemu modelu Y med električnimi avtomobili, če upoštevamo tudi razmerje zmogljivost-praktičnost, težko najdemo primernega tekmeca. Klasični hibridni srednje veliki športni terenci danes stanejo vsaj med 35 in 40 tisoč evri, zatorej se je doplačilo za električno alternativo spustilo krepko pod mejo deset tisočakov. Tu pa so nato cenejši stroški, predpogoj za lastništvo take tesle je še vedno možnost polnjenja na domači vtičnici, in mnogi dejavniki, ki jih je pri Tesli težko določiti s številkami. Nekaj prav gotovo šteje tudi dobavni rok, ki trenutno za tako različico znaša kvečjemu mesec dni.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pred desetimi leti smo v Ljubljani prvič peljali teslo - kaj se je spremenilo?

V našem uredništvu smo pred natanko desetimi leti v Ljubljani prvič peljali teslo. Takratni model S je obetal veliko in bil izrazito drugačen, toda niti predstavljati si nisem mogel, kako močno bo v naslednjem desetletju vplival na avtomobilsko industrijo. Biti drugačen in izdelati avtomobil "izven okvirjev" − to je bila začetna vizija Elona Muska.

Tesle so se od takrat močno preobrazile. Sprva jih je javnost dojemala kot "gadget" na štirih kolesih, nato se je večina držala za glavo, ko so v avtomobile pripeljali igrice, YouTube in Netflix. Ko so v praksi pokazali, kako se njihovi avtomobili "updejtajo" na daljavo, so tako storitev tradicionalni proizvajalci šele začeli razvijati. Nadgradnjo operacijskega sistema lahko danes vsak Teslin voznik opravi doma in to v približno 20 minutah. Če držimo nekaj sekund oba gumba na volanu, se avtomobil dobesedno "resetira" in postavi na novo.

Avtomobilski "ctrl + alt + delete"

Povsem enako kot pri računalniški bližnjici "ctrl + alt + delete". Poenostavljena proizvodnja je mnogo cenejša in danes tudi avtomobilski giganti, kot je Toyota, želijo posnemati Teslin model proizvodnje vozil. Zabavne storitve v avtomobilih so postale želja tudi preostalih proizvajalcev in nad tem se danes nihče več ne drži za glavo. To je postal celo eden od trendov in tudi večjih tehnoloških izzivov.

Teslin model Y v različici standard range je produkt 20-letnega načrtnega vlaganja v električne avtomobile, in to brez ovinkarjenja, ker Musku vzporedno ni bilo treba skrbeti še za preživetje ponudbe vozil s klasičnimi motorji. Nič več igrice, pretočnih videov, kaj šele bolj ali manj neuporabne različice plaid iz večjih modelov S in X, bistvo takega avtomobila postajajo predvsem njegovi praktičnost, visokozmogljiv pogon in poraba, zaradi katere lahko v avtomobil vgradijo tudi manjšo baterijo. Vse to pa pripelje do konkurenčne cene in trenutno razmerja "price-performance", na kar tekmeci še ne morejo odgovoriti.