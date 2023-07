Skoraj pol milijona avtomobilov: Tesla z novim četrtletnim rekordom

Tesla je v drugem četrtletju izdelala 479.700 električnih avtomobilov, kupcem pa so jih dostavili 466.140. S tem so presegli pričakovanja analitikov in postavili svoj novi prodajni rekord v enem četrtletju. Do zdaj so imeli najboljši rezultat prav v prvih mesecih letošnjega leta. Med dobrimi 466 tisoč avtomobili je pričakovano daleč največ – to je skoraj 447 tisoč – modelov Y in 3. Pri Tesli prodajnih številk za oba modela še naprej ne objavljajo posamično.

V prvi polovici leta je Tesla kupcem predala 888 tisoč avtomobilov, s čimer ostajajo z naskokom vodilni proizvajalec povsem električnih vozil. Rezultat iz prejšnjega rekordnega četrtletja so izboljšali še za deset odstotkov, prodajo iz lanskega enakega obdobja pa kar za 83 odstotkov.

Tesli se nov prodajni rekord obeta tudi na Kitajskem, ki po Severni Ameriki za podjetje velja kot drugi najpomembnejši trg. Model Y je bil maja drugi najbolje prodajani avtomobil skupno tudi v Evropi.