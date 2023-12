Subvencije za električne “kitajce”? Francija je rekla ne.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francija in električni avtomobili

Francija je objavila seznam električnih avtomobilov, ki bodo z januarjem 2024 lahko dostopala do državne subvencije. Takih bo nekaj več kot 65 odstotkov vseh električnih avtomobilov na trgu. Med temi so električni avtomobili Stellantisa, Renaulta in nemških proizvajalcev, prav tako Teslinih avtomobilov iz tovarne pri Berlinu.

Na seznamu pa ni električnih avtomobilov, ki jih proizvajajo na Kitajskem. Tako manjkajo tesle iz Šanghaja, pa avtomobili znamke MG in tudi dacia spring - torej najcenejši električni avtomobil iz Renaulta oziroma Dacie, ki pa ga izdelujejo na Kitajkem.

Skrb za odtis CO2 ali francosko konkurenčnost?

Francoska vlada se za subvencije odloča na podlagi več kriterijev in podeljenih točk. Eden od kriterijev so tudi izpusti CO2 med proizvodnjo avtomobilov. Ti so na Kitajskem večji kot v Evropi, saj Kitajci okrog 60 odstotkov svoje elektrike še vedno pridobivajo iz premoga.

Odločitev bo kajpak vplivala na konkurenčnost novih kitajskih avtomobilov na francoskem trgu, saj nekaj tisočakov subvencije pomeni veliko konkurenčno prednost za avtomobile z evropskim poreklom.