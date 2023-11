Prelomnica za BMW: po 60 letih zadnja "klasika" iz Nemčije

BMW je v svoji osrednji tovarni v Münchnu izdelal še klasične motorje z notranjim zgorevanjem. Po 60 letih je to velika prelomna točka za bavarsko avtomobilsko znamko. Pomenljivo, zadnji izdelani motor je bil bencinski osemvaljnik.

Proizvodnjo selijo v Avstrijo in Veliko Britanijo

Bencinske motorje bodo Bavarci od zdaj izdelovali v tovarni Magna Steyr v avstrijskem Gradcu in Hams Hallu v Veliki Britaniji.

V bavarski proizvodnji klasičnih motorjev je delalo 1.200 ljudi. Nekateri bodo ostali zaposleni v tovarni, druge bodo premestili na druge lokacije.

Iz Münchna le še električni BMW

Tovarno v Münchnu bodo preuredili za proizvodnjo izključno električnih vozil. Od oktobra leta 2021 tam že izdelujejo model BMW i4, od leta 2026 bodo tam nastajala tudi vozila z nove platforme neue klasse. V prilagoditev tovarne bo BMW vložil okrog 400 milijonov evrov.

BMW preostale električne modele izdeluje še v Dingolfingu (iX, i7 in i5) in Regensburgu (iX1, iX2). Poleg tega bodo imeli še baterijski testni center v Wackersdorfu in tovarno baterij v Strasskirchnul, zanjo so zeleno luč na referendumu prižgali tudi tamkajšnji prebivalci.