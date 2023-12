V Slovenijo prek Madžarske? Zmaga Kitajcev na prestižnem izboru.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BYD – zmaga na izboru Autobest in širitev v Evropi

Kitajski BYD je z modelom dolphin postal zmagovalec Autobestovega izbora najpametnejšega v Evropi. To je prva zmaga za avtomobil kitajskega porekla in kitajske proizvodnje na enem najprestižnejših evropskih avtomobilskih izborov. BYD že osvaja kupce v naših sosednjih državah, kdaj in kdo bo najuspešnejše kitajsko avtomobilsko podjetje pripeljal v Slovenijo?

Letošnje leto je postreglo še z enim mejnikom. Najprej je prodaja električnih avtomobilov na mesečni ravni prvič prehitela dizelske avtomobile, prvo mesto na absolutni prodajni lestvici se prvič nasmiha električnemu avtomobilu, zdaj pa je električni in za nameček še kitajski model zmagal na enem najprestižnejših avtomobilskih izborov v Evropi. To je izbor Autobest, čigar bistvo je v iskanju najbolj smotrnega nakupa v cenovno omejenem rangu novih avtomobilov. Za najpametnejši nakup so žiranti iz 30 različnih evropskih držav izbrali avtomobil kitajske družbe BYD.

BYD dolphin zmagal pred hyundai kono

Zmagal je električni BYD dolphin. Rezultati v finalu so bili sicer zelo tesni. Dolphin je za 344 točk prehitel hyundai kono. Tretji je bil jeep avenger, četrti fiat 600.

"Zmaga BYD dolphina je dokaz, da postaja avtomobilska industrija vse bolj globalen posel in da je meja med celinami manj kot pred nekaj leti. To je prva zmaga tako za električni kot kitajski avtomobil, ki ga na Kitajskem tudi izdelujejo," je rezultate komentiral Dan Vardie, ustanovitelj in vodja organizacije Autobest.

Končni vrstni red izbora Autobest:

št. točk % točk BYD dolphin 20.057 25,8 % Hyundai kona 19.713 25,4 % Jeep avenger 19.127 24,6 % Fiat 600 18.603 24 %

BYD je novembra na Kitajskem še drugič zaporedoma presegel mejo 300 tisoč prodanih avtomobilov. Tako oktobra kot novembra so deset odstotkov teh avtomobilov izvozili iz Kitajske. Med 301 tisoč prodanimi vozili je bilo 170 tisoč polno električnih.



BYD želi letos do konca leta doseči mejnik treh milijonov avtomobilov. BYD izdeluje le baterijske osebne avtomobile, torej električne in priključne hibride, ki jim bo kitajska država v naslednjih štirih letih na lokalnem trgu podelila več kot 70 milijard dolarjev davčnih olajšav.

Dolphin v Avstriji stane 31 z manjšo in 36 tisoč evrov z večjo baterijo

BYD je uspel letos v Nemčiji do konca novembra prodati 2.300 primerkov dolphina, ki je eden petih najbolje prodajanih električnih avtomobilov na svetu. V Avstriji dolphin stane od slabih 31 tisoč evrov naprej. Razpon med osnovno in najbolje opremljeno različico je sedem tisoč evrov. Za dolphina z večjo baterijo in tudi močnejšim elektromotorjem (150 namesto 70 kilovatov) je treba odšteti vsaj slabih 36 tisočakov.

Dolphin je dolg 4,3 metra in ima pri večji bateriji po WLTP doseg več kot 400 kilometrov. Baterija se od 30 do 80 odstotkov napolni v 29 minutah, kapaciteta znaša 44,9 pri osnovni ali 60,4 kilovatne ure pri drugi oziroma tretji ravni opreme. Hitrost polnjenja kaže, da je moč polnjenja DC dokaj nizka in sicer pod sto kilovati.

BYD je v sosednjo Italijo letos prišel prek proizvajalca oziroma podjetja BYD Auto. Poiskali so lokalne trgovce. Sloveniji najbližji je v Vidmu in novembra so prvi primerek modela atto 3 v Sloveniji že registrirali. Tudi v Avstriji se BYD že predstavlja prek naziva BYD Austria, za njim pa stoji podjetje CCI Car Austria z Dunaja.

Tudi pri severnih sosedih te kitajske avtomobile prodajajo trgovci, ki sicer ponujajo več znamk. V Celovcu na avstrijskem Koroškem je to trgovec Autohaus Aichlseder, ki sicer prodaja vozila znamk Renault, Alpine, Land Rover, Jaguar, Dacia in torej zdaj tudi BYD. V Vösendorfu blizu Dunaja je BYD odprl enega namenskih prodajnih salonov kar v večjem trgovskem centru. Tam imajo na ogled tudi ostale modele kot sta atto 3 in han.

BYD v Slovenijo prek Madžarske?

Za Slovenijo je najbolj zanimiva organizacija BYD na Madžarskem. Tam za prodajo skrbi podjetje Wallis Auto, ki je kot velik trgovec že prisotno tudi v Sloveniji. Wallis Auto na našem trgu na primer skrbi za prodajo znamke Opel, prav tako je tudi eden večjih trgovcev z avtomobili znamke BMW.

Slovenija je sicer na eni strani v družbi Italije, ki sodi med pet največjih avtomobilskih trgov v Evropi, in Avstrije, kjer je preboj elektromobilnosti celo med najvišjimi izven neskandinavskih evropskih držav. Pri madžarskem Wallis Autu za zdaj morebitnega prihoda v Slovenijo niso zavrnili, prav tako širitve ponudbe znamk tudi še niso uradno komentirali. Med vrsticami je mogoče razbrati, da lahko nove informacije pričakujemo v prihodnosti.