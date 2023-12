Svarilo ali lekcija? Nova dejstva iz Kitajske že lahko skrbijo Evropo.

Kitajci so zadnji mesec prvič v enem letu prodali milijon baterijskih avtomobilov (električni, priključni hibridi in vodik), država pa bo v naslednjih štirih letih za njihovo prodajo namenila do zdaj rekordnih 72 milijard dolarjev. Delež baterijskih avtomobilov na Kitajskem je letos s petinskega prišel na tretjinski delež in bi lahko že sredi desetletja prehitel prodajo klasičnih avtomobilov. Kaj to pomeni za Evropo in še posebej Nemčijo, za katero je Kitajska pomemben trg?

Kitajska je kot največji in najvplivnejši svetovni avtomobilski trg prejšnji mesec postavila pomemben mejnik. Prvič so v enem mesecu na Kitajskem izdelali in prodali (del tudi za izvoz) več kot milijon avtomobilov tako imenovanih novih energij (NEV) - med te Kitajci vključujejo električne avtomobile, priključne hibride in avtomobile s pogonom na vodik.

V primerjavi z lanskim novembrom je bila proizvodnja oziroma prodaja višja za 30 odstotkov.

Tretjina novih avtomobilov je baterijskih, na začetku leta je bila taka petina

Novembra so tako Kitajci zabeležili rekordnih 702 tisoč polno električnih avtomobilov, ob tem pa še 323 tisoč priključnih hibridov in tisoč avtomobilov na vodik. Število električnih vozil je bilo v primerjavi z lanskim novembrom višje za 13,5 odstotka.

Novembra so na Kitajskem bruto trgu sicer prodali 2,97 milijona vseh novih avtomobilov. Vozila NEV so tako dosegla 34,5-odstotni delež. Delež polno električnih avtomobilov je bil 23,6-odsoten, kar je osem odstotnih točk nad povprečjem Evropske unije.

Delež NEV se je letos od januarja na Kitajskem povečal za okrog 16 odstotnih točk.

Model atto3 je trenutno za BYD najuspešnejši avtomobil v Evropi. Foto: BYD

Notranjost Seresovega avtomobila aito M5, ki uporablja tudi tehnologije Huaweia. Foto: Huawei

BYD je letos veliko prodajnih uspehov dosegel tudi z modelom seagull. Foto: BYD

Kaj pa proizvajalci? Na vrhu je BYD, ki je novembra še drugič zaporedoma presegel mejo 300 tisoč avtomobilov. Tako oktobra kot novembra so deset odstotkov teh avtomobilov izvozili iz Kitajske. BYD želi letos do konca leta doseči mejnik treh milijonov avtomobilov, ki se vsi kvalicirajo kot NEV. BYD namreč izdeluje le baterijske osebne avtomobile, torej električne in priključne hibride.

Med 301 tisoč avtomobili NEV je bilo za BYD prejšnji mesec 170 tisoč polno električnih. Za primerjavo, Tesla je novembra prodala 82 tisoč avtomobilov, od tega jih je izvozila (tudi prek Luke Koper v Evropo) skoraj 17 tisoč.

Med proizvajalci avtomobilov NEV so sledili GAC Group (večinoma z znamko Aion) s 41 tisoč, Xpeng s 20 tisoč, Aito in Leapmotor z 18 tisoč ter Nio s 15 tisoč novimi avtomobili.

Za primerjavo, Volkswagen v Evropi kot vodilna znamka na mesečni ravni proda okrog 80 tisoč avtomobilov, letos v desetih mesecih so jih prodali 954 tisoč.

Aiways je ena mlajših kitajskih znamk, ki pa uporablja tehnološke rešitve številnih evropskih dobaviteljev. Foto: Gregor Pavšič

Kitajska bo še naprej nadaljevala s spodbudami za nadaljnjo rast avtomobilskega trga novih tehnologij. Tako so letos junija predstavili kar 520 milijard juanov (več kot 72 milijard dolarjev) spodbud v obliki davčnih olajšav, ki jih bodo kupcem električnih in ostalih vozil v tej skupini (priključni hibridi, vodik) namenili v naslednjih štirih letih. Tako velikega svežnja spodbud Kitajci za svojo avtomobilsko industrijo še niso namenili.

"Prednost Kitajske je v njihovi drugačni kulturi in predvsem dolgoročnemu sledenju sprejetim strategijam. Ko se nekaj odločijo, temu vsi sledijo. Ne zanimajo jih takojšnji rezultati, temveč uspeh na dolgi rok. To je njihova največja prednost," je v pogovoru za Siol.net povedal slovenski poslovnež Marko Femc, ki se je v Sloveniji do zdaj najresneje ukvarjal s prodajo kitajskih avtomobilskih znamk.

Xpeng je postal kitajski strateški partner Volkswagna. Foto: Xpeng

Tesla iz tovarne v Šanghaju avtomobile pošilja tudi v Evropo, pomembno logistično pristanišče je Luka Koper. Foto: Reuters

Kitajski odločni cilji niso dobra novica za Evropo, še najmanj za Nemčijo

To napoveduje nadaljnjo rast kitajskega avtomobilskega trga in tudi povečanja deleža "zelenih" vozil. To kajpak ni dobra novica za evropsko in še posebej nemško avtomobilsko industrijo. Nemci so letos z Volkswagnom na absolutnem kitajskem trgu izgubili vodilno mesto, ki ga je prevzel BYD, predvsem pri električnih avtomobilih pa so bile do zdaj nemške znamke na Kitajskem zelo neuspešne. To velja prav za nemške premijske znamke, za katere pa prav Kitajska predstavlja enega ključnih avtomobilskih trgov.

Kar 90 odstotkov obstoječih kitajskih avtomobilov novih energij bo lahko dostopalo do davčnih spodbud. Zanimivo je, da te niso vezane na nakupno ceno, temveč na konkretne zmogljivosti. Pogoj za davčno olajšavo je električni avtomobil, ki ima vsaj 200 kilometrov dosega. Pri priključnih hibridih je ta meja pri 43 kilometrih. V primeru nizkih temperatur doseg prav tako ne sme pasti za več kot 35 odstotkov.

Andrej Pečjak: slovenski dobavitelji bodo partnerje našli tudi na Kitajskem

O problematiki vse bolj izrazite konkurenčnosti kitajskega avtomobilskega gospodarstva je v nedavnem Spotkastu spregovoril tudi Andrej Pečjak, ki ima s tujimi partnerji tudi že veliko izkušenj na področju proizvodnje polnilnih kablov in polnilnih postaj.

"Za nas bo težava kratkotrajna. Naredimo iz tega problema priložnost. Tudi Kitajci potrebujejo dobavitelje. Mi smo z našim Metron Inštitutom recimo dobavitelj ameriškega proizvajalca električnih motociklov Zero. Z Američani in Kitajci je bolje delati kot z Nemci. Ti so do nas naduti, stiskajo nas, nočejo nam pustiti zaslužka. Ko bo evropska avtoindustrija klecnila, bo na njeno mesto prišla druga. Bodo prišli Kitajci in bo z njimi lažje delati. Vmesno obdobje bo morda težje, toda tudi večja podjetja se bodo lahko prekvalificirala in dobila nova naročila. Nato bo spet steklo. Za državo, kot je Slovenija, ki izdeluje sestavne dele, bi bilo lahko celo bolje. Sem optimist," je v pogovoru povedal Pečjak.