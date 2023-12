Po volitvah EU politični preobrat za nove avtomobile?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po volitvah v Evropski parlament bi lahko prišlo do preobrata v načrtovani prodaji le še brezogljičnih avtomobilov od leta 2035 naprej.

Zdajšnja zasedba Evropske komisije in Evropskega parlamenta je sprejela odločitev, da od leta 2035 naprej v Evropi dovoli le še prodajo novih avtomobilov brez neposrednega izpusta CO2. Skladno s to odločitvijo so precej omilili tudi standard Euro 7 oziroma ga zaradi polne elektrifikacije za osebne avtomobile domala odmislili.

Evropski konservativci so jasni

Kljub zastavljenim ciljem, ki so zastavljeni celo manj ambiciozno od strategij večine avtomobilskih proizvajalcev, sledi leta 2026 preverjanje realne izvedljivosti takega prehoda. Ker večina proizvajalcev šele po letu 2025 napoveduje boljše in cenejše električne avtomobile, je do takrat v Evropi težko pričakovati večinski delež električnih vozil med novimi avtomobili na trgu.

Prav preverjanje izvedljivosti "strategije 2035" pa želijo izkoristiti evropski konservativci. Če bodo prihodnje leto na volitvah dobili večino v Evropskem parlamentu, bodo preklicali odločitev o prenehanju prodaje novih klasičnih avtomobilov po letu 2035. To je že napovedal Manfred Weber, predsednik politične skupine EPP.

Konkurenčnost evropske avtomobilske industrije ni bleščeča

Več kot očitno bo avtomobilska tematika lahko kmalu postala vroča politična tema. Vse to se dogaja v trenutkih, ko evropska avtomobilska industrija izgublja svojo konkurenčno prednost. V Nemčiji želi liberalna stranka FDP v uporabo potisniti tako imenovana e-goriva (sintetična fosilna goriva), in sicer tudi za nove, ne le za obstoječe rabljene avtomobile.

Tudi strategije proizvajalcev pa se kajpak lahko spremenijo. Tako možnost je že izpostavil Carlos Tavares, predsednik Stellantisa. Eden največjih koncernov že zdaj na isti platformi izdeluje tako električne kot bencinske različice, enako pa bodo delali tudi v drugi polovici tega desetletja na sicer naprednejših platformah.