15 kandidatov: glasujte za najboljši avto leta v Sloveniji

Če je lansko avtomobilsko leto zaznamovala epidemija covid-19 in z njo nekaj časa zaprte tovarne in prodajni saloni, letos izdelavo in dobave avtomobilov narekuje predvsem pomanjkanje polprevodnikov. Avtomobilski trg je kljub temu letos dobil več novih avtomobilov, ki se potegujejo tudi za vstop v finale izbora Slovenski avto leta 2022.

Pester nabor kandidatov, tretjina je polno električnih

Nabor kandidatov je zelo pester, med petnajsterico je pet električnih avtomobilov, še dva pa elektropogon ponujata ob prevladujočem bencinskem motorju. Med kandidati so tako "ljudski" kot premijski avtomobili, od enega najcenejših avtomobilov na trgu do velikega terenca in limuzine premijskega razreda.

Pogoj za vstop v finale je še vedno vsaj 25 registriranih vozil do konca novembra, zato na seznamu ni nekaterih novosti, ki tega pogoja zagotovo ne bodo izpolnili.

