Priljubljeni SUV: tako široko se odpirajo zadnja vrata #foto

Štirinajst let po prvem, ki je spreobrnil avtomobilsko industrijo, je zdaj tu nissan qashqai tretje generacije. Oblikovno in moderno oblikovan športni terenec poganja za zdaj 1,3-litrski (blago hibridni) bencinski motor, kar nekaj praktičnih rešitev in dodatnih centimetrov pa bo pomagalo pri vsakdanjem sobivanju z njim.

Dolenjska in novi nissan qashqai. Tudi na že kar pozabljenih cestah okrog Karteljskega klanca, kjer so se nekoč lile kolone avtomobilov proti Hrvaški, zdaj pa tam mimo pelje avtocesta. Qashqai je eden glavnih krivcev za vzpon športnih terencev in križancev. Pred 14 leti so kot prvi združili klasično kombilimuzino spodnjega srednjega "golfovega" razreda in vsaj delne terenske lastnosti, predvsem nekoliko večjo oddaljenost od tal in višji položaj sedenja.

Zanimiva oblika sprednjih žarometov LED, združenih z dodatki iz kroma. Foto: Gregor Pavšič

Če bi lahko Nissan patentiral tak tip avtomobila, bi lahko danes živeli le še od tega. Realnost na trgu pa je jasno drugačna. Vse več avtomobilov in zaostrena konkurenca, tudi v dimenzijsko razred manjšem segmentu, je zaostrila razmere na številčno omejenem trgu.

Qashqai prihaja kot ključen model Nissanove znamke, ki je njihov trenutno tehnološko najbolj konkurenčen avtomobil in bo poskušal zapolniti vrzel, ki jo ima ta japonska znamka v Evropi. Na večini trgov nimajo modela v "golfovem" razredu, tudi micra med majhnimi avtomobili ne spada v vrh. Lani so dočakali juka, nato je Nissan nestrpno čakal qashqaia. Prihodnje leto sledita še novi X-trail in morda tudi že (resda prodajno dokaj nišen, tehnološko pa prepričljiv) električni športni terenec ariya.

Tretja generacija avtomobila je od predhodnika zdaj daljši za 3,1 centimetra, širši je za 2,9 centimetra, ostal pa je enako visok. Foto: Gregor Pavšič

Zadnja stranska vrata se odpirajo do kota 85 stopinj. Foto: Gregor Pavšič

Minimalistično oblikovana ročica brezstopenjskega menjalnika, ki je sicer 1.500 evrov dražji od šeststopenjskega ročnega. Foto: Gregor Pavšič

Tretja generacija avtomobila je od predhodnika zdaj daljši za 3,1 centimetra, širši je za 2,9 centimetra, ostal pa je enako visok. Za dober centimeter so podaljšali sprednji previs, zadnjega pa pustili nespremenjenega. Tudi medosje je daljše za skoraj dva centimetra. Vse to prinaša nekoliko prostornejši avtomobil, ki je tudi na cesti videti moderno. Sprednji del je z zasnovo žarometov in kromiranih dodatkov kar malo futurističen, zadek ostaja prepoznaven in robusten. Kolesa bodo lahko velika od 17 do 20 palcev.

Med prvim druženjem s qashqaijem mi je hitro v oči padlo nekaj podrobnosti. Najprej so to zadnja vrata, ki se odpirajo izjemno široko. Na videz sem napovedal celo 90-stopinjski kot, a uradno znaša 85 stopinj. Do zadnje klopi se dostopa zelo preprosto, kar bodo cenili tako potniki (še posebej starejši) kot tudi starši z manjšimi otroki.

Izboljšan brezstopenjski menjalnik prestavlja dokaj hitro in bo na voljo v kombinaciji z močnejšim motorjem. Foto: Gregor Pavšič

Občutek za volanom je prijeten, sedi se dobro, udobno, enako velja tudi za volanski obroč. Hvalim kakovost gumbov, pa tudi sicer izbiro materialov. Nissan želi qashqaia umestiti kot polpremijski športni terenec in po pričakovanju bo tudi največ povpraševanja po bolje opremljenih različicah. Na voljo je tako bogat nabor varnostno-asistenčnih sistemov, tudi z izpopolnjenim sistemom pro pilot, kakor tudi 10,8-palčni "head-up" prikazovalnik na vetrobranskem steklu.

Za volanom sem dobil občutek avtomobila na tehnološko visoki ravni in na tem področju qashqai prav gotovo ne bo razočaral. Na trg prihaja s celotnim kompletom, ki je na ravni tistega, kar od utemeljitelja takega avtomobilskega razreda tudi pričakujemo.

Položaj za volanom je odličen, hvalimo tudi materiale in prefinjenost gumbov. Foto: Gregor Pavšič

Še vedno je zvest osnovnemu poreklu originalnega qashqaia iz leta 2007. Foto: Gregor Pavšič

Dva bencinska motorja, pri močnejšem tudi samodejni menjalnik in štirikolesni pogon

Vožnja je lahkotna in zanesljiva. Izboljšali so delovanje brezstopenjskega samodejnega menjalnika CVT, pri določenih različicah bo še naprej na voljo tudi ročni menjalnik. Osrednji pogon za zdaj ostaja 1,3-litrski bencinski motor, ki bo na voljo z močjo 103 kilovatov (138 "konjev") ali 116 kilovatov (156 "konjev").Motor ima tehnologijo blagega hibrida, kar avtomobilu doda maso dokaj skromnih 22 kilogramov.

Motorja bosta na voljo s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, močnejša različica pa tudi s samodejnim menjalnikom. Enako velja tudi za možnost štirikolesnega pogona.

Med upočasnjevanjem vožnje sistem zajema energijo, jo pretvarja in shranjuje v litij-ionsko baterijo. Tako shranjena električna energija je nato uporabljena za ponovni zagon po zaustavitvi motorja v prostem teku ali med kotaljenjem (samo s menjalnikom CVT) ter za dodajanje navora med pospeševanjem. Med kotaljenjem do zaustavitve pri hitrosti pod 18 km/h in ob uporabi zavore motor ugasne, v bateriji shranjena energija pa služi za napajanje električne opreme avtomobila. To omogoča podaljšano zaustavitev motorja in posledično manjšo porabo goriva.

Prihodnje leto bo imel qashqai na voljo tudi nov hibridni pogon e-power. Bencinski motor bo služil le za proizvajanje električne energije, kolesa pa bo ves čas poganjal izključno elektromotor.

Letos na slovenske ceste 350 vozil

Pri Nissanu upajo, da jim bo uspelo v aktualni dobaviteljski krizi v avtomobilski industriji dobiti dovolj avtomobilov. Za letošnje leto so jih za Slovenijo dobili okrog 350.

Po pričakovanjih bo največ povpraševanja po srednjem paketu N connecta, kjer se cene začnejo pri 28 tisoč evrih. Izbira samodejnega menjalnika stane 1.500 evrov, enako je doplačilo tudi za štirikolesni pogon. Izhodiščna cena avtomobila je sicer 23.300 evrov.

