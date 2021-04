Enega od treh v Evropi pripeljali v Slovenijo: tako notranjost ima #video

Prvič je v Sloveniji novi Nissanov električni športni terenec ariya. Tako za pokušino, za prvi vtis. Nismo zagnali elektromotorjev, a kljub temu tale zelo vpadljivo oblikovani avtomobil lahko obeta veliko. Morda tudi nov zagon Nissanove znamke. Tehnološko se zdi prepričljiv; tudi štirikolesni pogon, praktičnost in več kot 400 kilometrov dosega. Cene in datumi prihoda na trg za zdaj še niso znani.

Foto: Gregor Pavšič Pred Renaultovim tehničnim centrom v Veliki peči je bil parkiran poltovornjak s prikolico, španskih registrskih oznak in na boku z veliko grafiko novega Nissanovega aduta. Ariya, ta povsem nov model in električni adut, bo kmalu postal eden od oblikovno in tudi tehnološko najbolj zanimivih novih avtomobilov na trgu. V Slovenijo so ga pripeljali premierno, in sicer le enega od treh, ki so v Evropi. Izdelan je bil po japonskih specifikacijah, to je z volanom na desni strani in priključkom tipka cHADemo.

Toda neposredni stik z avtomobilom daje vedeti, da Nissan pri ariyi ni delal polovično in da so izdelali resnično vpadljiv, moderen, prostoren in kakovosten avtomobil. Postaviti ga bodo morali ob bok zagotovo dražje tesle model Y, pa tudi cenovno bržkone primerljivih škode enyaq in volkswagna ID.4. Vsaj če ga primerjamo z že obstoječim nemškim tekmecem, imajo Japonci zagotovo določeno prednost. Ariya se zdi premijski avtomobil in na uspešnost na trgu – pri Nissanu bi si jih želeli letno v Sloveniji prodati okrog sto – bo močno vplivala tudi cena. Bo moral biti primerljiv z volkswagnom ID.4? Francoz Francois Delion, generalni direktor podjetja Renault Slovenija, je ob ogledovanju avtomobila hitro prikimal.

Premična sredinska konzola, haptični gumbi, prostornost …

Notranjost avtomobila je prostorna. Potnik se kar nekoliko vrne v čase prve generacije renaulta espacea, torej v tisti klasični enoprostorec, kjer je bila ta prostornost še dragocena vrlina. Ariya sledi temu zgledu in ponuja istočasno tudi prečiščen avtomobil. Zdaj je odlika, če ima avtomobil nekaterih stvari manj. Premična sredinska konzola (podobno rešitev ima tudi hyundai ioniq 5) lahko poveča to prostornost, avtomobil z njeno pomočjo še bolj diha. Spredaj pri nogah je dno ravno, ob digitalnih zaslonih pa prefinjeni materiali in v njih "skrite" tiste nepogrešljive tipke. Čeprav se z ariyo še nismo mogli peljati, je prvi vtis zelo dober.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nissan lovi zamujen zagon pri elektromobilnosti

Nissan s tem električnim križancem nadaljuje svojo pot pionirja na področju avtomobilske elektromobilnosti. Začel jo je s prvo generacijo leafa, nato pa postopno izgubil začetni zagon in danes so Nissan tekmeci že prehiteli. Z ariyo želijo Japonci, kajpak tudi v tesni povezavi z Renaultom, spet ponuditi trendovsko in tehnološko napredno vozilo. Ta je dolg 4,59 metra in širok 1,85 metra, medosna razdalja znaša 2,77 metra.

Japonski električni športni terenec bo na voljo z dvema zmogljivostma baterij, to je neto 63 ali 87 kilovatnih ur (kWh). Pri obeh bo na voljo tudi različica z dvema elektromotorjema in s tem štirikolesnim pogonom, pri večji bateriji tudi zmogljivejša različica performance.

Moč polnjenja DC do 120, pri AC pa do 22 kilovatov

Več o tehničnih podatkih v spodnji tabeli. Opozoriti je treba na moč pogona od 160 do 290 kilovatov, maso vozila od 1,8 do 2,3 tone in po standardu WLTP do 460 kilometrov dosega. Pomembni so tudi podatki o polnilni moči. Na polnilnicah DC (enosmerni tok) bo moč znašala do 130 kilovatov, na polnilnicah AC (izmenični tok) pa tudi do 22 kilovatov. To možnost bo imel avtomobil v primeru izbrane večje baterije, pri manjši bo moč polnjenja AC znašala do 7,2 kilovata.

V Evropi bo ariya na voljo v petih različicah:

Pogon: 2WD 2WD AWD AWD AWD (performance) Zmogljivost baterije: 63 kWh 87 kWh 63 kWh 87 kWh 87 kWh Moč pogona: 160 kW 178 kW 205 kW 225 kW 290 kW Navor: 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm Pospešek do 100 kmh: 7,5 7,6 5,9 5,7 5,1 Najvišja hitrost: 160 km/h 160 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h Ocena dosega (WLTP): do 360 km do 500 km do 340 km do 460 km do 400 km

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič