Za “Citroënovce”: ob takem avtomobilu golfa niti pogledajo ne

Čeprav bi moral biti C4 v osnovi kombilimuzina, si je nadel videz kupeja, opremljenega z elementi, ki pritičejo mestnim križancem. Vse naokrog je namreč obdan z zaščitno plastiko, podvozje pa je rahlo dvignjeno, vendar ne sodi na kolovoze. 156 milimetrov od tal omogoča malo lažje vstopanje in boljšo preglednost.



Kot Francoz "skoz in skoz" nikakor ne skače v zelje prvaku spodnjega srednjega razreda, je preveč poseben in drugačen. Po drugi strani pa tudi drži, da večina lastnikov "ce štiric" golfov sploh ne pogleda.



V dobi elektrifikacije in hibridizacije ponuja testni C4 zgolj bencinski pogon. V skladu z uveljavljeno strategijo downsizing gre za 1,2-litrski trivaljni motor, ki s pomočjo turbo puhala zapreže 130-glavo konjenico, obenem pa zagotavlja zelo spodoben navor (230 Nm).



C4 z osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom in tretjo stopnjo opreme od štirih stane 24.150 evrov. Prepričljivo umirjena siva barva Artense, brezžično polnjenje telefona in barvni paket ga podražijo na 24.870 evrov. Cena za stranke, ki se odločijo za financiranje, je dobra dva tisočaka nižja.

Motor: trivaljni bencinski turbo 96 kW



Poraba na testu: 6,8



Cena vozila: 24.870 evrov

C4 kot kombilimuzina, križanec in kupe

Vzporedni svetleči liniji, ki spredaj tvorita Citroënovo dvojno strešico, se po novem razcepita okoli žarometov, kar je še posebej poudarjeno z LED svetlobo dnevnih luči. Rdeče obrobljen okrasek, ki se je prvič pojavil skupaj z oblogo airbump, se oblikovno ponavlja na bokih in celo z dvema velikima vdolbinama na pokrovu motorja.

Zasnova kupeja je lepo poudarjena s črnim tretjim steklom, ki se nadaljuje v zadnji spojler. Položno steklo petih vrat je brez brisalca, česar v dežju niti nismo pogrešali. Airbump je združen z zaščitno plastiko blatnikov in po novem doprinaša k dinamičnemu izgledu C4 z boka.

Prijazen svetlobni pozdrav

C4 pozdravi voznika s talno osvetlitvijo, samodejnim odklepanjem, štirimi lučkami pod stropom in še z ambientalno svetlobo. Če ne bi vozili tudi peugeotov, bi rekli, da je volan v C4 nekaj posebnega, izstopa tudi osrednji desetpalčni zaslon. Umirjeno dvobarvni sedeži so prekriti s prešitimi različno oblikovanimi površinami z videzom napihljivih blazin(ic).

Delno mehke obloge vrat in tudi sedežev so polepšane s svetlimi trakovi, obdelana plastika armaturne plošče pa s kromom in klavirsko črnino. Sovoznik ima opravka kar z dvema predaloma, globokim spodnjim in drsnim zgornjim. Nad obema se izvleče še mehanizem za namestitev tablice.

Kaj nas je zmotilo?



Kljub dinamičnemu videzu, solidni moči in menjanju prestav izza volana C4 ni vozilo za izvabljanje športnih občutkov. Zato bi od radarskega tempomata pričakovali hitrosti ustrezno prilagajanje ostrejšim ovinkom, tega pa testni C4 ne počenja.

Podvozje je na sorazmerno ozkih gumah (195/60) dvignjeno 156 milimetrov od tal, 18-pačna platišča z diamantnim učinkom so serijska. Foto: Gašper Pirman

Prijetna citroenovsko samosvoja notranjost

Dvojno klimatizirana notranjost z zračniki tudi zadaj zlahka sprejme štiri odrasle osebe, saj prenese test 4x190. Sprednja sedeža sta pomična po višini, voznikov pa v ledvenem delu. Vmesni sedež zadaj je prešit tudi na sedalni površini, vendar je ta del bolj uporaben kot naslon z utoroma za pijačo.

Med opremo v kabini poleg vratnih predalov (sprednja sta ambientalno osvetljena) omenjamo uporabne površine na konzoli med sedežema. Pod poličko za telefon sta še dve, spodnja celo z ločenim pokrovom, tudi okrogla utora sta lično pokrita z rolojem. Oba USB priključka spredaj sta osvetljena, zadaj pa izstopa unikaten dostop do priključkov isofix z zadrgo.

Citroënove prenosne svetilke pa ni

Povsem na dnu prtljažnika je nameščen pribor za popravilo pnevmatike, poleg smo zlahka skrili še prvo pomoč, trikotnik in žarnice. To tako imenovano tretje dno je pokrito z dvema ploščama, od katerih ima trdnejša zgornja dva možna položaja.

Na bočnih straneh sta dva odprta predala in obešala za vrečke, daljši predmeti v 380-litrskem prtljažniku lahko segajo naprej skozi odprtino. Na levi strani je elastični pas, sicer predviden za varnostni trikotnik, mi pa smo tja namestili dežnik. Prtljažnik je seveda osvetljen, žal pa ne s tisto svetilko, ki bi jo lahko uporabljali izven vozila.

Oblikovalci so ustvarili kupejevski zadek, kjer nam je všeč povezava črnega bočnega stekla s spojlerjem prek vrat prtljažnika. Dve izpušni cevi naj bi sodelovali pri dinamičnem videzu vozila. Foto: Gašper Pirman

"Kaj je zdaj to?" poreče voznik ob pogledu na cockpit

Pred voznikom je dvakrat sploščen volan (pa ne v tolikšni meri kot pri peugeotih), prosojni barvni zaslon na dvižni ploščici in merilniki v obliki oglatega digitalnega zaslona. Na visoki konzoli med sedežema je prestavno stikalce, ki ni večje od tistega za izbiro načinov vožnje, ročna je seveda električna.

Večina stikal je ohranila analogne načine upravljanja s pritiskom in štiri okrogle gumbe (klima in glasnost). Poleg tempomata in telefona na levi prečki je na desni možna izbira petih prikazov merilnika. Najbolj uporabna sta "dials" (razločen izpis hitrosti in miniaturni prikaz vrtljajev) in "computer" z dvojnim prikazom razdalje in povprečne porabe.

Normal po vsakem zagonu

Načina eco ali sport se izbere posebej, medtem ko po zagonu ostane zadnja izbrana vrsta digitalnega prikaza merilnikov. Obstaja jih Pod trdno ploščo je še ena mehkejša za različne predmete, prvo pomoč pa bi lahko spravili še nižje poleg pribora za popravilo pnevmatike. Foto: Gašper Pirman pet, in sicer minimum, navigation, driving, computer in dials. Radarski tempomat ostane vključen, enako tudi nadzor lege znotraj pasu.

Samodejni menjalnik se upravlja z neobičajnim stikalom "naprej/nazaj" za R, N in D, z običajnim pritiskom se vklopita P in M. Ročici izza volana nista namenjeni športni vožnji, ampak predvsem takojšnji izbiri ustrezne prestave glede na trenutne okoliščine. Prosojni zaslon se dvigne iz armaturne plošče, torej je še iz začetnih časov te koristne naprave.

Citroënovo vzmetenje

C4 je ustvarjen za mirno, udobno vožnjo ne glede na stanje podlage tako kot večina citroënov zadnje čase. Gre za kombinacijo progresivnih hidravličnih omejevalnikov in posebnih materialov sedežnih oblog, prešitih v obliki blazinic, ki skrbijo za blagor zadnjic potnikov.

Skrb za popolno udobje ne pomeni, da se novi C4 brani ovinkov. Proizvajalci že dolgo ne izdelujejo vozil, ki bi se slabo držala ceste. Samo športne ambicije so ostale v drugem planu z zgolj informativnim merilnikom vrtljajev in tudi z izbiro pnevmatik širine 195, kar je pri 18-palčnih platiščih redkost.

Glede udobja dodamo še ugotovitev, da tudi lebdeči tepih ne more biti imun na cestne turbulence v obliki udarnih jam. Omenimo pa še vožnjo z LED osvetlitvijo s samodejnim zasenčenjem, ki deluje pričakovano dobro, osvetlitev ovinkov pa ni zadostna niti po svetilnosti niti po dolžini snopa.

Usnjen prešit volan s prestavnima ročicama zadaj je neposreden (dva zavrtljaja in tričetrt) in lepo oblikovan. Športne občutke umirjajo merilniki znotraj majhnega zaslona in neobičajno osnovno rokovanje z avtomatskim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman

Pripomočki in oprema

Med mestnimi premiki motor samodejno ugaša, a deluje brez sistema auto hold. Zato smo prestavljali v N, za nazaj v D pa je treba pritisniti zavoro. Hladen menjalnik je minuto ali dve cukal pri speljevanju in samodejnem prestavljanju v drugo. Radarski tempomat sledi prometu kot običajno, se pa ne prilagaja ostrejšim ovinkom.

Opozorilnik za nevarnost trčenja z aktivnim zaviranjem spada k osnovni opremi vozila, kakor tudi nadzor lege, mrtvega kota in pozornosti voznika. Med serijsko opremo so še navigacija, prepoznavanje znakov, kamera s senzorji spredaj in zadaj. Glede povezljivosti povemo, da Apple CarPlay deluje, pametnih telefonov pa niti s prednaloženim Androidom niti s tistim neuradnim nismo uspeli povezati z vozilom.

Osemstopenjski menjalnik je ustvarjen za avtoceste

Število prestav upravičeno vzbuja zanimanje glede na zgolj 1,2-litrsko delovno prostornino. Motor doseže solidno vrednost navora (230 Nm) že pri 1.750 vrtljajih in tako omogoča vožnjo s hitrostjo 130 kilometrov na uro (digitalni merilnik na 134) s samo 2.200 vrtljaji. To je samoumevno le pri znatno močnejših dvolitrskih motorjih, po drugi strani pa se množica malolitražnih vozil po avtocestah podi z glasnimi 3.500 ali tudi 4.000 vrtljaji.

Uvodni način normal je uravnotežen med zmogljivostmi in porabo pri vožnji v običajnih razmerah. Umirjeni mestni in primestni vožnji s čim manjšo porabo goriva ustreza eco, medtem ko načina sport nismo uporabljali v pravem pomenu besede. Izdatnejše vrtenje motorja in vedno dobrodošli trši volan sta prav prišla pri prehitevanju, pa tudi navkreber po zavitih cestah, kjer športna avtomatika izbira nižje prestave.

Izven naselja brez osme prestave

Pri 90 kilometrih na uro (merilnik na 94) je avtomatika vedno izbrala D7 in ko smo ročno izza volana pretaknili v D8, nas je sistem takoj popravil in vrnil na D7 s 1.800 vrtljaji. Usnjen športni volan, prestavni ušesci zadaj in izbira načinov vožnje so sicer elementi dinamično usmerjenih vozil, vendar lahko voznik spremlja vrtljaje samo pri izbiri merilnika "dials".

Znotraj majhnega krogca se menjajo na 100 vrtljajev natančne digitalne vrednosti, okoli katerih kroži bela obroba. Ta nikoli ne doseže rdečega področja, ker avtomatika tudi v M že prej menja prestavo. Majhnost tega merilnika jasno sporoča, da C4 ni namenjen športnim podvigom.

Trip A smo resetirali prvi

3.133 kilometrov od nabave vozila se podatka trip A na računalniku nihče ni dotaknil in v tem času je nameril neugodno povprečje 8,2. Običajno računalniki namerijo manjšo porabo, tale Citroënov pa se je motil v nasprotno smer. Po 292 kilometrih smo za kontrolo natočili 19,84 litra goriva s povprečjem 6,8, računalnik pa je nameril 7,2!

Tako sklepamo, da smo Ljubljano obkrožili s porabo največ 6,5, kar je ob povprečni hitrosti 106 kilometrov na uro odlično. Na Janče, 500 metrov nad izhodiščem, smo priplezali z 8,1 in se vrnili s 6,2. Tudi po 200 podeželskih kilometrih je računalnik pokazal na 6,2, po mestu pa je nameril 7,0.

tehnični podatki citroën C4 1.2 PureTech 130 shine vrsta motorja trivaljni turbo bencinski prostornina v ccm 1.199 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (130) 5500 navor v Nm pri vrt./min. 230 1750 menjalnik osemstopenjski samodejni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4355 x 1800 x 1525 medosna razdalja v mm 2670 prtljažnik v litrih (položena naslonjala) 380 (1250) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1371 (384) največja hitrost v km/h 210 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,4 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,8 poraba na testu v l/100 km 6,8 cena osnovnega modela v EUR 18.150 cena testnega vozila v EUR 24.150 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 24.870

Izbrana oblika merilnika "dials" razločno prikazuje hitrost, vrtljaje pa miniaturno znotraj krogca. Foto: Gašper Pirman

Oba zaslona s svojo velikostjo sporočata, kateri je pomembnejši. Pred sovoznikom so tri enote, in sicer dva predala ter izvlečno držalo za tablico. Tudi odlagalne površine na konzoli so estetsko izdelane in uporabne. Foto: Gašper Pirman

Izdatno oblazinjeni in prešiti sedeži so polepšani s svetlimi trakovi in širšimi sivimi pasovi. Okolje deluje prijetno za dve odrasli osebi. Foto: Gašper Pirman