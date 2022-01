Pripeljal je pravo ikono, kaj pa 30 let pozneje? Že jutri odgovor.

V finale izbora Slovenski avto leta 2022 so se uvrstili toyota yaris cross, škoda enyaq, opel mokka, volkswagen ID.4 in renault megane conquest. Vseh pet ponuja polno ali delno elektrificirane pogone, kar je prvič v tridesetletni zgodovini izbora.

Foto: Uroš Modlic

Jutri zvečer bo znan letošnji zmagovalec jubilejnega izbora Slovenski avto leta. Pomerilo se bo pet finalistov, prvič so vsi elektrificirani. Vsem petim so prve točke že podelili bralci sodelujočih medijev.

Leta 1993 je prvi izbor Slovenski avto leta dobil BMW serije 3. To je še danes spoštljiv avtomobil, ki skrbno ohranjen lastniku nudi veliko veselja in lepih cestnih kilometrov. Foto: Uroš Modlic 30 let je v avtomobilskem svetu lahko dolga doba in prav v zadnjih desetih, morda 15 letih doživljamo le redko videne hitre spremembe. Odraža jih tudi izbor Slovenski avto leta, ki letos praznuje 30 let. Vse od leta 1992 na vrh avtomobilskega trga v Sloveniji postavlja vozila, ki so z vidika celostne uporabnosti, cenovne dostopnosti in varnosti izdelana po meri domačega kupca.

Prvi zmagovalec izbora je bil BMW serije 3. Tak avtomobil smo na srečanju s finalisti letošnjega izbora gostili tudi na Vranskem, kamor je BMW-ja 320i coupe (E36) pripeljal njegov ponosni lastnik. Avtomobil s šestvaljnim motorjem je spomin na drugačne avtomobilske čase, ki jih je mnogo manj kot danes obvladovala elektronika v vozilih – tudi pri nadzoru vozila na cesti. Takrat še nihče ni nič vedel o športnih terencih in tudi avtomobilski razredi so bili mnogo bolj jasno ločeni kot danes.

30 let pozneje je ponudbe na trgu veliko več kot ob prvem izboru, prvi (in za zdaj edini!) športni terenec se je z nazivom zmagovalca izbora leta 2017 okitil peugeot 3008, prav lanska zmagovalka octavia pa je nekoč s svojo prvo generacijo dejansko začela megliti meje klasičnih avtomobilskih razredov.

Toyota yaris cross v finale nese prvih šest točk, ki jih je dobil na podlagi najvišjega števila točk s strani glasov bralcev sodelujočih medijev. Foto: Uroš Modlic

V letošnje finale so se uvrstili toyota yaris, škoda enyaq, opel mokka, volkswagen ID.4 in renault megane conquest. To je tudi vrstni red glede na seštete točke bralcev, ki so jih avtomobili dobili od bralcev sodelujočih medijev, in prve točke, ki jih finalisti nesejo v finale. Tam bodo točke dobili še od uredništva v izboru sodelujočih medijev.

Zmagovalec letošnjega izbora, ki bo nasledil lansko zmagovalko škodo octavio, bo znan v sredo ob 20. uri.

Bralci Siol.net ste med vsemi kandidati za uvrstitev v finale največ točk namenili škodi enyaq, toyoti yaris cross, volkswagnu ID.4, audiju Q4 etronu, mercedes-benzu razreda C, opel mokki, renault meganu conquest, citroënu C4, dacii sandero, tesli model Y … Skupno je pogoje za uvrstitev med kandidate za finale izpolnilo 15 avtomobilov.

Kaj smo napisali o finalistih?

Škoda enyaq nas je letos na elektriko že peljal vse do Provanse, tudi s strani bralcev na Siol.net pa je dobil največ glasov. Foto: Uroš Modlic

Največ zmag za VW golfa, treh zmagovalcev danes ni več mogoče kupiti

Do zdaj je zmagovalec izbora Slovenski avto leta največkrat postal volkswagen golf, in sicer kar štirikrat. Njegov manjši brat polo je bil zmagovalec trikrat, enako tudi ford focus.

Znamka z največ zmagami je Volkswagen. Njegovi modeli so skupno zmagali devetkrat. Po tri zmage imajo Renault, Ford in Škoda.

Med vsemi dozdajšnjimi zmagovalci danes v ponudbi ni več treh modelov. To so renault laguna, peugeot 307 in fiat punto.

Dozdajšnji zmagovalci izbora:



1993: BMW 3 Coupé

1994: Mercedes-Benz Razred C

1995: Renault Laguna

1996: Volkswagen Polo

1997: Renault Mégane

1998: Audi A6 1

1999: Volkswagen Golf

2000: Ford Focus

2001: Fiat Punto

2002: Peugeot 307

2003: Mazda6

2004: Mazda3

2005: Volkswagen Golf

2006: Volkswagen Passat

2007: Opel Corsa

2008: Audi A4/A5

2009: Volkswagen Golf

2010: Volkswagen Polo

2011: Volkswagen Passat

2012: Ford Focus

2013: Volkswagen Golf

2014: Škoda Octavia

2015: Škoda Fabia

2016: Opel Astra

2017: Peugeot 3008

2018: Volkswagen Polo

2019: Ford Focus

2020: Renault Clio

2021: Škoda Octavia

Opel mokka je prvič v finalu izbora, kjer je ta nemška znamka z astro že slavila dvakrat. Foto: Uroš Modlic

Povsem električni pogon v finalu zastopa tudi volkswagen ID.4. Foto: Uroš Modlic

Renault megane conquest je bil eden oblikovno zanimivejših avtomobilov lanskega leta, ki je na cesti požel veliko zanimanja. Foto: Uroš Modlic