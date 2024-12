Škoda pripravlja prenovo električnega modela enyaq, pri kateri gre za spremembo sprednjega dela avtomobila in izboljšano aerodinamiko.

Škoda je električni športni terenec (v dveh karoserijskih izvedbah) predstavila leta 2020, do nove generacije pa bo vztrajal še vsaj do leta 2028. Čehi bodo prihodnje leto razkrili prenovljenega enyaqa. Spremembe niso drastične – osredotočene so na sprednji del, ki bo dobil podoben videz, kot ga na ceste prinaša enyaqov manjši brat elroq.

Foto: Škoda

Sprednji videz po elroqu, izboljšali bodo aerodinamiko

Pri Škodi so se osredotočili na izboljšanje aerodinamike, enyaq coupe pa je bil že tako aerodinamično najučinkovitejši model v celotni ponudbi znamke. Za zdaj podatkov o tem, kako bo izboljšana aerodinamika vplivala na nižjo porabo in daljši doseg, iz Mlade Boleslave še ni.

Enyaq je bil lani peti najbolje prodajani električni model v Evropi. Škoda jih je prodala več kot 66 tisoč – uspešnejši so bili le tesla model Y, tesla model 3, volkswagen ID.4 in MG 4. Prodajo prenovljenega modela bodo začeli prihodnje leto.

Pred leti smo z enyaqom uspešno opravili več kot 3.500 kilometrov dolgo pot med Slovenijo in Francijo, ki je vodila tudi čez nekaj znamenitih prelazov kolesarskega Tour de France – testni enyaq je bil takrat med drugim tudi na prelazih Col du Galibier in Mt. Ventoux.