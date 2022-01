V skrajnem primeru se lahko delež električne vožnje - predvsem v mestih - povzpne tudi prek 80 odstotkov časa. Foto: Gregor Pavšič Hibridni avtomobili so v porastu. To dokazuje statistika avtomobilske prodaje tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Vsi hibridi pa seveda niso enaki. Če izvzamemo tiste redkejše priključne hibride, ki imajo torej polnilni kabel in jih je za polnjenje baterije mogoče priklopiti na polnilnice, so tu še blagi in samopolnilni hibridi. Prvi z elektromotorjem omogočajo kvečjemu zagon, ne pa samostojne vožnje z razpoložljivo električno energijo. Samopolnilni pa med vožnjo ob zaviranjih in rekuperaciji energije sam polni baterijo in prek pametnih krmilnikov razporeja z električno energijo. To so tisti "pravi" hibridi, ki danes nudijo eno cenovno najbolj dostopne in tudi uporabniško najmanj zapletenih možnosti alternativnih elektrificiranih pogonov.

V Sloveniji so lani na bruto avtomobilskem trgu prodali več kot tri tisoč takih hibridov, kar jim je zagotovilo slab šestodstotni tržni delež. Ta na primer danes znaša dvakrat toliko, v odstotnih točkah, za povsem električna vozila in šestnajstkrat toliko za priključne hibride.

Podobno kot že mnogi tekmeci je tudi Toyota svoj znani majhni avtomobil nadgradila z nagradnjo SUV. Yaris cross sodi med tiste kompaktne športne terence, ki premorejo tudi (resda električni) štirikolesni pogon. Foto: Gregor Pavšič

Toyota je pred pol leta z yarisom cross sestavila avtomobil po že dobro uveljavljenem receptu. V ospredje so porinili prav tak hibridni pogon, v kakršne so trdno verjeli že pred več kot desetletjem, ko so bili hibridni pogoni v večjih športnih terencih še tabu. Takratna odločitev, ki jo je iz Bruslja (so)vodil tudi Slovenec Tom Fux, se jim danes obrestuje.

Če k temu dodamo še trendovsko karoserijsko izvedbo, ki dobro znan in uveljavljen mali avtomobil nadgradi z elementi športnih terencev, nastane moderni in uporabniški avtomobil. Samopolnilni yaris cross je zato danes, ko tekmeci nudijo tudi povsem električne in priključno hibridne različice, eden od tistih cenovno najlažje dostopnih alternativnih možnosti. Predvsem pa je lahko namenjen vsem, ne glede na lokacijo prebivališča oz. na to, ali ima doma hišno polnilnico ali ne.

Predvsem iz zadnje strani je videti yaris cross zelo evropsko in zdi se kot majhen RAV4. Foto: Gregor Pavšič

Ergonomija notranjosti je dokaj dobra, lahko pa bi jo vendarle naredili še bolj vpadljivo in zanimivo. Foto: Gregor Pavšič

Za spodobno opremljenega 24 tisočakov; izpostavljamo serijsko varnostno opremo

V primerjavi s klasičnim bencinskim motorjem je pri enaki opremi hibrid dražji za približno štiri tisoč evrov. Primerno opremljen yaris cross tako stane okrog 24 tisočakov. To ni malo denarja, a tudi konkurenčna vozila niso poceni. Ta cena velja za dvokolesno gnani avtomobil.

Dodatni elektromotor na zadnji osi avtomobil podraži za 2.500 evrov. Tak elektronski štirikolesni pogon seveda ni vsemogočen in v najtežjih razmerah bo težko brezkompromisno opravil delo, zato pa lahko predvsem s hipnim navorom na zadnjih kolesih na spolzkem terenu pomaga.

Pri omenjeni ceni je treba izpostaviti tudi dobro serijsko opremljenost z varnostnimi sistemi, zaradi katerih je dobil yaris cross tudi visoko oceno na testu EuroNCAP − ta organizacija je avtomobil med lanskimi novostmi pred dnevi izbrala za najbolj varen avtomobil v svojem razredu. Serijsko ima namreč yaris cross sistem za opozorilo ob nenamerni menjavi prometnega pasu, za prepoznavanje pešcev ali kolesarjev (aktivno zaviranje pri hitrostih od 40 do 80 kilometrov na uro), prepoznava pa tudi prometne znake, samodejno preklaplja dolge in kratke luči, del serijske opreme sta celo radarski tempomat in sistem sledenja prometnemu pasu.

V primerjavi z nekaterimi tekmeci na zadnji klopi yaris cross ne nudi tako veliko prostora. Foto: Gregor Pavšič

Prostora na zadnji klopi je načeloma dovolj, a nekateri tekmeci ga nudijo več. Foto: Gregor Pavšič

Prednost yarisa cross je serijsko zelo bogat seznam varnostne opreme. Foto: Gregor Pavšič

V praksi smo test z yarisom cross končali s porabo dobrih pet litrov (5,3 litra) bencina na sto prevoženih kilometrov. V mestu se je poraba znižala še za dva litra, na avtocesti pa se je gibala blizu sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov.

Avtomobil prikazuje tudi časovni delež vožnje z uporabo električne energije. Ob kombinirani uporabi se giblje okrog 50 odstotkov, v mestu pa se ta vrednost povzpne tudi prek 80 odstotkov. V eni uri vožnje po ljubljanskih ulicah smo 81 odstotkov časa vozili na yaris crossovo "samopolnilno" elektriko. Ta vrednost sicer kaže delež časa in ne dejanske prevožene razdalje. Vmesnik pa žal, ob izklopljenem motorju, vrednost tudi vsakič ponastavi.

Tak izkupiček hibridnega pogona smo dosegli v praksi:

DELEŽ EV (v času vožnje) Ljubljana−Koper−Ljubljana avtocesta 24-odstotni Kozina−Koper regionalna cesta, navzdol 53-odstotni Koper−Lucija regionalna cesta, počasneje 57-odstotni Vrhnika−Ljubljana−Vrhnika * avtocesta, prazna 19-odstotni Vrhnika−Ljubljana−Vrhnika avtocesta, prometna konica 34-odstotni Ljubljana−Litija−Ljubljana regionalna cesta, ravna 56-odstotni Vrhnika−Ajdovščina regionalna cesta, razgiban teren 50-odstotni Potoče−Logatec regionalna cesta, dinamična vožnja 43-odstotni Ljubljana mesto, čas vožnje 1 ura 81-odstotni

Primeri porab na različnih cestah (litri na 100 kilometrov):

Ljubljana−Koper−Ljubljana avtocesta 5,7 l Ljubljana−Litija−Ljubljana regionalna cesta, ravno 4,6 l Vrhnika−Ljubljana−Vrhnika avtocesta, prometna konica 4,2 l Vrhnika−Ajdovščina regionalna cesta, umirjeno 4,0 l Ajdovščina−Logatec regionalna cesta, dinamično 5,4 l Ljubljana mestna vožnja 3,8 l

* - povprečni podatek na podlagi več meritev

Testni yaris cross je stal več kot 30 tisoč evrov, a nadvse spodoben lahko na ceste zapelje že za okrog 24 tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

Pospeševanja izven mest ne bodo neslišna

Za uporabnika je bistvo takega pogona v nizki porabi goriva. Ker se bencinski motor največkrat zažene prav v času obremenitve oziroma pritiska stopalke za plin, zato, glede na zgoraj navedene časovne deleže električne vožnje, poraba bencina ne more biti čudežno nizka. Predvsem ob manjših hitrostih do 50 kilometrov na uro (in ob dovolj napolnjeni bateriji) pa so pospeševanja tudi električno hitra, udobna in neslišna.

Še bolj mirno in tekočo vožnjo, v primerjavi s samopolnilnim hibridom, seveda zagotavlja polni električni pogon, ki pa je danes namenjen precej manjšemu krogu voznikov. Tak pogon je zato dobra rešitev za začetek tega desetletja.

Hibridni sistem je v primeru toyote yaris cross sestavljen iz dveh elektromotorjev in 1,5-litrskega trivaljnega bencinskega motorja. Vrtijo se vsak drugače, a so medsebojno ves čas mehansko povezani prek zobnikov planetnega gonila, kjer ni nobene sklopke.



Manjši elektromotor služi kot "starter" ali kot alternator, večji pa je fiksno vezan na kolesa in služi za pogon ali regeneracijo.



Za pogon vedno skrbi le večji elektromotor. Bencinski motor deluje vselej pri optimalni obremenitvi, ali pa sploh ne deluje. Ko na primer za pogon potrebujemo le deset odstotkov moči, ga še vedno obremenimo optimalno, s preostalo močjo pa polnimo baterijo. Pri zaviranju se energija zbere in polni baterijo.

Hvalimo rešitev mehke in enostavno zložljive zadnje police. Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno je yaris cross zanimiv avtomobil. Zdi se, kot bi ločeno oblikovali sprednji in zadnji del. Sprednji je bližje azijskemu oziroma globalnemu slogu, zadek pa je prav gotovo zelo evropski. Spominja na model RAV4 in se zdi kot njegova pomanjšana izvedba. Prav gotovo daje yaris cross navzven zelo "SUV-jevski" videz, in to bolj očitnega kot pri večini neposredne konkurence. To avtomobilu lahko štejemo v plus.

Zunanje živahnosti pri Toyoti niso najbolje prenesli v notranjosti, kjer bi si želeli kakšen drznejši dodatek oziroma popestritev relativno monotone notranjosti. Res pa je, da je splošna ergonomija dobra in da je zdaj tudi vmesnik infozabavnega sistema videti bolj moderno. Pri ergonomiji bi veljalo gumb EV za vklop elektropogona prestaviti višje in tako vozniku med vožnjo ne bi bilo treba več med tipanjem za gumbom gledati navzdol.

Prikaz HUD je del dodatne opreme. Foto: Gregor Pavšič

Za konec se vrnimo nazaj k ceni. Testni yaris cross je imel namreč najvišji paket opreme in z dodatkom Tech (panoramska streha, prikazovalnik HUD) je stal več kot 30 tisoč evrov. To je za tako velik avtomobil že res veliko denarja, in kot sem omenil že v uvodu, je mogoče zelo spodobno opremljenega sestaviti tudi za veliko bolj sprejemljivih 24 tisočakov.

Tak yaris cross zato nima žarometov LED z matričnim delovanjem, ima pa klasično samodejno klimo in ne dvoconske, ima tudi za en palec manjša kolesa, nekaj manj usnjenega oblazinjenja in podobno. Še najbolj bi pogrešal delitev zadnje klopi v razmerju 40 : 20 : 40, ki je del šele četrtega paketa opreme. Taka delitev je kot nalašč za prevoz daljših predmetov, kot so npr. smuči. Paket s tako klopjo sicer stane 700 evrov.