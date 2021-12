Rekord v Evropi, zdaj nova naloga za Slovenca: "Da, izziv bo zelo velik"

Toyota v Evropi še nikoli do zdaj ni prodala več kot milijon vozil. Slovenec Tom Fux se kot njihov drugi "evropski" mož veseli rekordno velikega tržnega deleža, a mora ob natrpanem delovniku, skrbeh zaradi pomanjkanja polprevodnikov, izzivih pandemije covid-19 in elektrifikaciji industrije zagotoviti predvsem model poslovnega okolja, ki bo preživel v prihodnje, istočasno pa mora v štirih letih prodajo povečati za dodatnih 50 odstotkov.

S Tomom Fuxom, ki je zasedel položaj podpredsednika za področje prodaje pri Toyota Motor Europe (TEM) in postal najvišje postavljeni Slovenec v avtomobilski industriji, smo se pogovarjali na razstavišču v Bruslju. Tam je Toyota sklenila letošnje leto, ki so ga z vidika krize s polprevodniki preživeli bolje kot številni tekmeci. Sami poudarjajo, da povečana prodaja in predvsem mnogo večji tržni delež - drugo mesto med osebnimi avtomobili je bilo za Toyoto v Evropi še pred nekaj leti misija nemogoče - nista povezana le z učinkovitejšim odzivom na pomanjkanje polprevodnikov in zmožnostjo večje proizvodnje vozil kot pri konkurenci.

Foto: Gregor Pavšič

"Leto je bilo res polno izzivov. Še vedno smo sredi pandemije covid-19, pojavile so se težave z dobavo polprevodnikov. Vseeno smo zelo zadovoljni, saj bomo prodali milijon in 70 tisoč avtomobilov, kar je 800 tisoč vozil več kot lani. Dosegli bomo rekordni delež za Toyoto v Evropi, ki bo med osebnimi in lahkimi gospodarskimi vozili znašal 6,3 odstotka. Med osebnimi avtomobili smo postali celo druga najuspešnejša znamka v Evropi, kar nas postavlja v povsem drug razred, kot smo bili do zdaj. Še nikoli nismo bili tako visoko," je za Siol.net poudaril Fux.

Ob boku "ljudske" corolle cross, prve namensko izdelane električne toyote, pa zmagovalnih dirkalnikov svetovnih prvenstev WRC in WEC, konceptnih vozil s pogonom na vodik (tudi z uporabo klasičnega motorja na notranje izgorevanje) je bilo ob koncu že drugega zaporednega z izzivi napolnjenega leta v ospredju predvsem vprašanje, kam in kako naprej. Prodajni načrti so pri Toyoti v Evropi, kjer bo zanje neposredno odgovoren prav Fux, izjemno ambiciozni. Že prihodnje leto želijo prodajo v Evropi povečati na 1,3 milijona, do leta 2025 pa na 1,5 milijona vozil.

Foto: Benjamin Brolet

Kje vidite glavne razloge, da vam je uspelo v Evropi letos tako izrazito povečati svoj tržni delež?

Najprej so to naši produkti, saj še nikoli nismo imeli tako dobrih in predvsem primernih. Avtomobile imamo v najhitreje rastočih segmentih, kot so športni terenci najrazličnejših dimenzij. Osrednji del uspeha ostaja naš elektrificirani pogon. Našo evropsko prodajo sestavlja več kot 60 odstotkov elektrificiranih vozil. Rešitev s samopolnilnimi in priključnimi hibridi je očitno trenutno najprimernejša v veliko evropskih državah. Seveda nismo bili imuni proti krizi s polprevodniki, a smo jo prestali bolje kot nekatere druge znamke.

Tudi vi ste morali zmanjšati obseg proizvodnje in zanima me, v kakšnem stanju so vaša naročila.

Pri krizi s polprevodniki sta pomembni dve stvari. Najprej je bilo to splošno pomanjkanje polprevodnikov, ki je nastalo zaradi povečanih potreb v času epidemije covid-19. Nato pa je nastal še specifičen problem, in sicer četrti val covid-19 v jugovzhodni Aziji. Nekateri dobavitelji s prve in druge ravni so morali tam zapreti svoje tovarne. Posledično smo morali proizvodnjo v Evropi in tudi na Japonskem ustaviti tudi mi. Še vedno smo sredi teh okoliščin in še vedno imamo omejen obseg proizvodnje vozil. Trenutno imamo že za štiri mesece naročil. To pomeni, da imamo za prve štiri mesece leta 2022 avtomobile že praktično razprodane. Preprosto moramo dostaviti vozila kupcem, ker imamo toliko naročil.

Leto 2021 je na drugi strani pokazalo, kako lahko že majhen polprevodnik pretrese celotno industrijo. Kupcem bo treba prodati vse več elektrificiranih (tudi polno električnih) avtomobilov in sprejeti razmišljanja, da si tudi v Evropi vse več strank želi avtomobil predvsem uporabljati, ne zgolj lastiti. Foto: Gregor Pavšič

Kdaj pričakujete, da se bo stanje s pomanjkanjem polprevodnikov uredilo? Se bodo ustrezno skrajšali tudi dobavni roki za naročene avtomobile?

Da bi rešili težavo s pomanjkanjem polprevodnikov, morajo naši dobavitelji vlagati dodana sredstva in prilagajati proizvodnjo. To se ne more urediti čez noč. Pričakujem, da se bo položaj normaliziral v drugi polovici prihodnjega leta. Proti koncu leta 2022 se bo ponudba na trgu približala povpraševanju, tako da bomo lahko zagotovili potrebna vozila in skrajšali dobavne roke zanje. Vsekakor pa bo leto 2022 še naprej v znamenju polprevodniške krize.

Verjetno je tudi ta nepričakovana kriza pomenila priložnost za učenje in zmožnost hitrejšega prilagajanja procesov v prihodnje.

Vsaka kriza pomeni priložnost za učenje in napredek. Tu moram poudariti, da ima Toyota globalno z najrazličnejšimi krizami že veliko izkušenj. Po gospodarski krizi leta 2008 je prišla kriza po potresu, ki je popolnoma porušila naš sistem dobaviteljev na Japonskem. Nato je bilo več težav z dobavitelji. Zaradi vsega tega smo morali povsem prilagoditi ureditev dobaviteljske verige in tudi našo raven tveganja pri načrtovanju. Zato smo bili tudi v krizi s polprevodniki bolje pripravljeni oziroma se nam je uspelo hitreje odzvati. Imamo zelo prilagodljiv sistem proizvodnje, zato v tem procesu nismo izgubili toliko vozil, kot jih je v povprečju izgubila naša konkurenca.

Foto: Gregor Pavšič

Tu v Bruslju ste predstavili prvi Toyotin avtomobil z namenske električne platforme. Vem, da zagovarjate postopno in celovito ponudbo najrazličnejših elektrificiranih vozil in da so za vas trenutno hibridi še v prvem planu. Toda kakšni so okvirni prodajni načrti vaših povsem električnih avtomobilov v Evropi?

Seveda pričakujem rast prodaje naših električnih vozil s platforme E-TNGA. Družina vozil z oznako bZ bo rasla in imela po svetu sedem modelov. Večino jih bomo predstavili v Evropi. Razvijali bomo tudi dodatno platformo, ki bo omogočala vgradnjo električnih, hibridnih ali priključnohibridnih pogonov v vsa preostala klasična vozila. Modeli z oznako bZ bodo ekskluzivni le za električni pogon. Do leta 2025 pričakujem, da bo vsaj deset odstotkov naše prodaje že povsem električne. Res je, 80 odstotkov te prodaje bodo predstavljali hibridi, deset torej povsem električna vozila, le še deset odstotkov pa vozila s klasičnim motorjem z notranjim izgorevanjem. Leta 2030 pa bi lahko naša brezogljična vozila, resda odvisno od povpraševanja na trgu, v naši prodaji že dosegla 50-odstotni delež.

Kdaj lahko iz družine vozil bZ pričakujemo tudi manjši in cenejši električni avtomobil?

Ne morem natančno govoriti o tem. Vsekakor pa to ocenjujemo. Smo celoviti proizvajalec avtomobilov in zagotovo nas zanima tudi prodaja manjših električnih avtomobilov.

Za električnega bZ4x ste napovedali tudi prestop na digitalno prodajo. Ali bo to le dodatek prodajnim aktivnostim ali s tem razmišljate tudi o prihodnjem zmanjševanju števila prodajnih centrov in nadomeščanju teh z razstavnimi saloni?

Digitalne prodaje ne smemo mešati z zmanjšanjem števila prodajnih salonov. Zmanjšanja števila trgovcev zaradi digitalne prodaje namreč ne bo. Trdno verjamem v našo celovito mrežo. Vsekakor pa opažam del strank, ki bi rade opravile postopek nakupa tudi digitalno. Pri električnem vozilu bZ4x bomo že uvajali tak postopek, a vedno bo v tem procesu vključen tudi naš trgovec. Ta bo na koncu postopka stranki vozilo tudi predal. Digitalna prodaja bo postala predvsem podporni proces, ki bo trgovcu pomagal prodati več avtomobilov.

Foto: Benjamin Brolet

Sami ste letos prevzeli pomembno vlogo pri družbi Toyota Motor Europe, in to spet v kriznem obdobju, ki vas vso kariero ob prevzemu novih funkcij že kar tradicionalno spremljajo. Katero vlogo bi danes izpostavili kot svojo osrednjo in kje nosite največjo odgovornost?

Odgovoren sem za prodajo znamk Toyota in Lexus, področje zadovoljstva strank, marketing, prodajo nadomestnih delov in podobno. Toda moja glavna naloga je, kako preoblikovati naš poslovni model, da bo preživel v prihodnosti. Kot vemo, se v avtomobilski industriji spreminja veliko stvari. Na ceste prihajajo drugačni modeli, dogaja se zahteven postopek elektrifikacije. To bo že samo po sebi zmanjšalo dobičke od prodaje. Spreminjajo se tudi navade kupcev, vidimo premike od težnje po lastništvu proti zgolj uporabi vozila. Eden naših pomembnejših projektov se dotika področja življenjske vrednosti vozila. Prestopiti želimo od klasičnega posla zgolj prodaje avtomobila stranki do skrbi za avtomobil prek več lastniških ciklov. Ponujati želimo vozilo kot celovito rešitev, ki bo torej vključevala tudi vzdrževanje, zavarovanje, cestno asistenco in podobno. Osebno danes povezujem te najrazličnejše točke posla v novo poslovno okolje tako za nas kot naše trgovce, da uspešno prebrodimo to preobrazbo avtomobilske industrije.

To pa je kar velika odgovornost, kajne?

Res je, odgovornost je velika. Ob vsem tem pa moram skrbeti še za ustrezno rast prodaje, in sicer v prihodnjih petih letih za 50 odstotkov. Prihodnje leto najprej za 30, do leta 2025 pa za dodatnih 20 odstotkov. Prodajo želimo povečati z današnjega milijona na 1,5 milijona vozil. Medtem ko se posvečamo preoblikovanju poslovanja, moramo istočasno za 50 odstotkov izboljšati rezultate. Da, to je kar zanimiv izziv.