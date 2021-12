Pogled na merilnike, bodo vrh volana odrezali kar sami? #foto

Prvi namenski električni terenec Toyote nosi ime bZ4x in čez dve leti bo tudi v Evropi izgubil mehansko povezavo volana in koles. Zasnova voznikovega prostora sledi Peugeotovem zgledu, kjer pa na merilnike tako vsi ne vidijo. Bo del novega volanskega sistema tudi zgoraj odrezan volanski obroč? Prostornost za potnike je zgledna (čeprav ni "frunka" in niti ne sovoznikovega predala), prav tako tudi dosegi med 300 in 400 kilometri, pri zasnovi električne platforme pa so bili Japonci mnogo bolj zadržani od Korejcev.

Pri Toyoti so bili pionirji hibridne tehnologije in na tem področju so danes v avtomobilski industriji vodilni. Na področje elektrike pa šele vstopajo. Izdelali so električno platformo e-TNGA in na njej zdaj izdelali svoj prvi pravi električni avtomobil. Športni terenec nosi zanimivo oznako bZ4x ("bZ" za beyond zero, številka je oznaka velikosti, črka X pa bo očitno namenjena terenskim vozilom) in za Toyoto prinaša veliko zanimivih pristopov.

Foto: Toyota

Tehnološko bo eden od takih umik mehanske povezave volanskega obroča s kolesi (tehnologija One Motion Grip). V Evropi naj bi tak sistem dočakali leta 2023. Ob prvem statičnem preizkusu avtomobila v Bruslju je bil v njem še klasični volan. Na nekaterih uradnih fotografijah pa smo že videli tudi volanski obroč z odrezanim vrhom (podobnega napoveduje tudi Tesla) in tak volanski obroč bi bil lahko namenjen prav novi tehnologiji.

Ta namreč omogoča manj potrebe po vrtenju in zato tudi lažje držanje rok v položaju "petnajst do treh". Od leve do skrajne točke bo treba volanski obroč zavrteti le za 150 stopinj.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Toda brez tega sistema in s klasičnim volanom je zasnova notranjosti tvegana. Toyota je namreč uporabila podoben pristop kot Peugeot pri svojem "i-cockpitu". Volanski obroč je v bz4x manjši od običajnih (vseeno večji kot v peugeotih), na merilnike pa je treba gledati prek volanskega obroča, ne več skozenj. Kot smo že nekaj let vajeni iz peugeotov, marsikateri voznik na merilnike preprosto zelo slabo (če sploh) vidi. Enako velja tudi v tej Toyotini zasnovi, kar pa bo lahko elegantno in učinkovito rešil volanski obroč z odrezanim zgornjim delom.

Foto: Gregor Pavšič

Toyota bo prvi električni avtomobil (pred desetletjem so s takrat še neznano Teslo na elektriko predelali klasični RAV4) ponudila z eno zmogljivostjo baterije. Ta bo znašala 71,4 kilovatne ure (kWh). Homologacija za Evropo še ni končana, a po standardu WLTP pričakujemo doseg do okrog 450 kilometrov. V praksi bodo dosegi med 300 in 400 kilometri, odvisno kajpak od zunanjih temperatur in načina vožnje.

V primeru različice s pogonom le na sprednji par koles bo moč enojnega elektromotorja 150 kilovatov. Pospešek do "stotice" bo 8,4 sekunde, najvišja hitrost pa 160 kilometrov na uro. Štirikolesni pogon prinaša še 80-kilovatni elektromotor na zadnjo os. Sistemska moč je v tem primeru 160 kilovatov (217 "konjev"). Najvišja hitrost je nespremenjena, pospešek do 100 kilometrov na uro pa znaša 7,7 sekunde.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je oblikovno zanimiv in tudi precej velik ter prav zagotovo vsaj na zadnji klopi dovolj prostoren tudi za družinsko uporabo. Iz vidika električnega pogona pa bz4x vendarle ne prinaša ničesar posebnega. Sistem je 400-voltni, ne naprednejši 800-voltni, s kakršnimi se ponašata tekmeca, kot sta Hyundai in Kia. Pogon in vsa zasnova namenske električne platforme se zdita primerljiva z Volkswagnovo.

Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo znašala do 150 kilovatov, kar je za zdaj sicer še zadovoljivo. Vsaj do konca prihodnjega leta bodo avtomobil opremili le s 6,6-kilovatnim polnilnikom za izmenični tok AC, kar pa zagotovo ni v skladu s standardi leta 2022. Šele konec prihodnjega leta bodo avtomobil nadgradili z bolj sprejemljivim 11-kilovatnim polnilcem.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je avtomobil precej velik in so s kratkimi previsi tudi poudarili medosno razdaljo, bi bil izkoristek prostora zagotovo lahko boljši. Potniki ga imajo sicer več kot dovolj. Toda spredaj je zmanjkalo prostora za dodatni prtljažnik, zaradi stiske s prostorom so se morali inženirji odpovedati celo predalu pred sovoznikovim sedežem.

Foto: Gregor Pavšič

Toyota bZ4x v Slovenijo prihaja junija. V praksi bo na cestah zanimivo videti informacijsko podporo vožnji električnega avtomobila (podatki o energiji v bateriji v odstotkih, podatek o moči polnjenja v kilovatih?), prav tako tudi porabo oziroma učinkovitost Toyotinega električnega pogona.

Japonci bodo za avtomobil ponudili garancijo deset let ali celo milijon prevoženih kilometrov. Pri tem zagotavljajo, da bo baterija obdržala 70 odstotkov svoje začetne zmogljivosti. Pri tem pa bodo zahtevali vsakoletne servise, kar pri električnih avtomobilih v zadnjem obdobju tudi ni več praksa. Volkswagen ima dvoletne servisne intervale, Tesla obveznih servisov sploh nima več.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič