Razglasili so najvarnejše avtomobile zadnjega leta

Pri Euro NCAP iz leta v leto zaostrujejo varnostne kriterije, zato je tudi nemogoče primerjati izkupičke točk s testov med avtomobili različnih letnikov. Za nova vozila iz lanskega leta so združili točke v štirih ocenjevalnih sklopih in sicer med zaščito odraslih potnikov, zaščito otrok, zaščito pešcev in naborom varnostnih sistemov. Upoštevali so le serijske varnostne sisteme in ne doplačljivih. Točkovni izkupiček je pokazal najboljše avtomobile v posameznih segmentih, med katerimi pa neposredne primerjave tudi niso objektive.

Kdo so bili najboljši?

Med poslovnimi limuzinami se je najbolje izkazal mercedes EQ EQS, med velikimi športnimi terenci škoda enyaq iV, omenjeni EQS je bil najboljši tudi med popolnoma električnimi avtomobili, med majhnimi vozili je bila najbolj prepričljiva škoda fabia, med majhnimi športnimi terenci toyota yaris cross, med kompaktnimi športnimi terenci pa nissan qashqai.

Izkupiček posameznih zmagovalcev po kategorijah:

zaščita odraslih potnikov zaščita otrok zaščita pešcev varnostni sistemi mercedes EQ S 96 % 91 % 76 % 80 % škoda enyaq 94 % 89 % 71 % 82 % škoda fabia 85 % 81 % 70 % 71 % toyota yaris cross 86 % 84 % 78 % 81 % nissan qashqai 91 % 91 % 70 % 95 %

vir: EuroNCAP

Foto: EuroNCAP

