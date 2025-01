Škoda enyaq je dobil oblikovalske popravke, rahlo pa so mu izboljšali tudi aerodinamiko in s tem doseg.

Škoda je prenovila svoj električni športni terenec enyaq, prenova pa je vezana predvsem na zunanjost in prilagoditev vozila z zadnjimi prijemi oblikovalcev iz Mlade Boleslave. Kljub temu je enyaq dobil tudi nekaj tehničnih popravkov in sicer predvsem na področju izboljšane aerodinamike ter rahlo večje baterije.

Okrog deset kilometrov dodatnega dosega

Še naprej bo na voljo v dveh osnovnih različicah 60 in 80, pri tej bo nato na voljo še štirikolesno gnana različica. Manjša baterija ima kapaciteto 59 kilovatnih ur (kWh), večja pa 77 kWh uporabne neto kapacitete. Moč polnjenja DC znaša do 175 kilovatov pri štirikolesno gnani različici z dvema elektromotorjema, pri ostalih dveh pa bo moč polnjenja do 135 oziroma 165 kilovatov.

Izboljšana aerodinamika bo prinesla nekaj manjšo porabo in s tem tudi večji doseg. Po standardu WLTP se je doseg za okrog deset kilometrov.

Prihajata še elroq in epiq

Za zdaj je enyaq še edini Škodin električni avtomobil, a že letos na cestah pričakujemo najprej model elroq in nato še manjši epiq. Nova generacija enyaqa sledi okrog leta 2028, izdelali pa jo bodo predvidoma na naprednejši električni platformi SSP.

Enyaq bo še naprej na voljo v klasični in kupejevski izvedbi, bolj kot vsi omenjeni popravki pa bo njegova uspešnost odvisna od cene na trgu.

Med glavnimi prednostmi bo še naprej velikost prtljažnika, ki ima 585 litrov prostornine (570 litrov pri enyaqu coupe), kar je več kot pri volkswagnu ID.4 (543 litrov).

Čeprav se enyaqove prodajne številke ne morejo kosati s klasično gnanim kodiaqom, bo uspešnost enyaqa (in elroqa ter epiqa) za Škodo pomembna pri lovu na ciljne vrednosti izpustov CO2.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda