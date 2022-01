Kar 25 tekmecev ima: ta mali SUV stavi na svoj videz

Mokka je bila pred desetimi leti, ko je na ceste zapeljala prva generacija, eden izmed ključnih avtomobilov Opla. Ta je pravočasno vstopil v enega od najbolj popularnih avtomobilskih segmentov v Evropi. Njena zvezda je proti koncu preteklega desetletja začela izgubljati moč, s priključitvijo Opla k skupini PSA pa se je takoj začel razvoj nove generacije. Ohranja svoje bistvo: gre za dovolj prostornega mestnega križanca, ki z že poznano tehnologijo in rešitvami nagovarja res širok spekter kupcev. A mokka ima v rokavu še enega aduta, to je videz, ki privablja poglede in jo v pozitivno loči od številnih drugih tekmecev. Očarala je tudi bralce in bralke, ki so mokko poslali v finale izbora Slovenski avto leta 2022.

Nova mokka s prejšnjo generacijo nima skoraj nič skupnega razen imena in avtomobilskega razreda. Ker je Opel vmes postal član skupine PSA oziroma danes že Stellantis, se je mokka preselila na skupno koncernsko arhitekturo. Oplovi inženirji in oblikovalci so tako dobili bolj proste roke pri oblikovanju avtomobila, hkrati pa je mokka postala moderen avtomobil, ki črpa tehnološko znanje vse skupine. Kaj to pomeni v praksi?

Manjša od predhodnice, tudi med manjšimi v razredu

Ker so vloge v Oplu zdaj bistveno bolj natančno porazdeljene, se je morala tudi dimenzijska rast mokke ustaviti. V primerjavi s predhodnico je nova mokka kar 13 centimetrov krajša, zaradi oblikovne privlačnosti je izgubila še 13 centimetrov v višino. Po drugi strani je pridobila deset centimetrov v širino, z unikatnimi proporci in s povsem k skrajnim koncem postavljenimi kolesi pa je mokka postala modni križanec, ki je bil všeč tako mladim kot starim.

Še posebej, če govorimo o paketu GS line. Ta je med petimi paketi pozicioniran nekje na sredini in ponuja zlato razmerje med ceno in serijsko založenostjo z opremo. Dodatno prinaša 17-palčna črna platišča, rdeče kontrastne dodatke v kombinaciji s povsem črnimi karoserijskimi elementi, streho v črni barvi, stikalo športnega programa vožnje, 180° panoramsko vzvratno kamero in še nekaj drugih malenkosti. Povsem črna maska hladilnika s prepoznavnim svetlobnim podpisom deluje sveže, veseli tudi, da so Oplovi oblikovalci navdih našli pri legendarni manti.

dolžina v mm prtljažnik v l vstopna cena v EUR električna različica opel mokka 4.151 350 19.790 da opel crossland 4.212 410 17.450 ne peugeot 2008 4.300 434 20.790 da škoda kamiq 4.241 400 17.919 ne renault captur 4.227 422 17.690 ne, samo PHEV

Mokka je dimenzijsko eden od manjših avtov v segmentu, zato je namenjen predvsem starejšim ali parom brez otrok. Zadaj sicer lahko brez večjih kompromisov sedi otrok ali pa z nekaj več kompromisi tudi dve odrasli osebi. Foto: Gašper Pirman

Položaj za volanom je dober, zaradi drugače nameščenih merilnikov kot pri peugeotu 2008 pogled nanje ni oviran. Hvalimo tudi uporabo fizičnih stikal za klimatsko napravo. Foto: Gašper Pirman

Oblika ima prednost pred uporabnostjo

Če jim je pri Peugeotu s svojim 2008 precej dobro uspelo združiti prostornost in oblikovno posebnost, se zdi, da so pri Oplu dali večji poudarek zunanjemu videzu in manj družinski uporabnosti. V resnici glede na dimenzije avta in prostornost v notranjosti ni večjih pripomb. Treba je vedeti, da avto, dolg 4,1 metra, ne more zadostiti potrebam štiričlanske družine. Ko sva spredaj sedela dva odrasla potnika, je bilo zadaj dovolj prostora za otroka v njegovem sedežu, a sta oba morala (sovoznik in otrok zadaj) sprejeti manjši kompromis glede na njune želje o prostoru za kolena.

Zaradi zasnove armaturne plošče, kjer je zgornji del občutno podaljšan v sovoznikov prostor, je bil občutek utesnjenosti spredaj še nekoliko bolj poudarjen, čeprav je bilo za kolena dovolj prostora. Še najbolj smo bili presenečeni nad majhnostjo zadnjih vrat oziroma nad kotom odpiranja zadnjih vrat, ki je občutno premajhen in je bilo vstopanje in izstopanje težje. Kot si lahko mislite, je bilo tudi pripenjanje otroka v njegov sedež težje kot druge.

Dva v istem razredu, a vsak s svojimi aduti

Že ko smo se spoznali z novo mokko lani poleti, smo direktorja znamke povpraševali, ali ne bo "kanibalizma" znotraj znamke, saj ima Opel v segmentu manjših mestnih križancev kar dva predstavnika. Zdaj popolnoma razumemo odgovor Boruta Gazvode, direktorja Opla v Sloveniji, ko je pojasnil, da gre za dva povsem drugačna avtomobila. Crossland je oblikovan in namenjen družinski rabi, zato ima tudi večji prtljažnik, je prostornejši in ima pomično zadnjo klop. Mokka po drugi strani stavi na svojo modno podobo in pojavnost, digitalno pamet in navsezadnje tudi na električni pogon.

O električni mokki smo sanjali predvsem ob speljevanju, ko smo čakali, da se je vžgal 1,2-litrski bencinski motor. Sistem stop & start je bil tokrat zelo počasen in si je vzel bistveno preveč časa, da je znova vžgal motor. Kdaj pa kdaj je tudi prehitro ugasnil motor, speljevanje se je tako lahko začelo šele po nekaj sekundah, ko se je vzpostavil cikel in se je motor prižgal znova.

Galerija: je to eden najlepših križancev pri nas?

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Motor in tehnika že poznana

Mokka kljub svoji individualni podobi, tudi v potniški kabini, pri pogonski tehniki ne more skriti povezanosti s francoskimi bratranci. Spredaj je brnel 1,2-litrski trivaljnik s 96 kilovati, ki je bil tokrat povezan z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Tudi tokrat pogonski kombinaciji nimamo veliko očitati. Motor bi lahko bil nekoliko bolj varčen, porabil je med sedmimi in 7,5 litra, kar je za velikost in maso avtomobila veliko. Kot že omenjeno, nas je še najbolj zmotila počasnost sistema stop & start.

Ne le mokka, tudi pri drugih cena hitro nad 20 tisočaki

Pogled na zgornjo tabelo prikazuje, da se tudi vstopna cena pri križancih razreda B približuje 20 tisočakom oziroma jo, kot je to vidno pri peugeotu 2008, celo preseže. Seveda ima vsak uvoznik svojo strategijo in razlike pri opremi so že pri vstopnih različicah precejšnje. Moramo pa nekaj besed nameniti tudi serijski varnostni opremi mokke, serijsko je opremljena s samodejnim zaviranjem v sili in sistemom za ohranjanje vožnje v voznem pasu. Digitalni barvni merilniki pridejo skupaj z večjim zaslonom na dotik, za to je treba doplačati 1.150 evrov. Cena se še z nekaterimi doplačilnimi možnostmi tako dvigne na 26 tisoč evrov, kar pa je nekako tudi cena, ki jo bo večina kupcev v tem razredu plačala za mestnega križanca.

tehnični podatki opel mokka GS line 1.2 96 kW vrsta motorja trivaljni bencinski turbo delovna prostornina (cm3) 1.199 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (130) pri 5.500 navor v Nm pri vrt./min. 230 pri 1.750 menjalnik 8-stopenjski samodejni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.151 x 1.791 x 1.534 medosna razdalja v mm 2.557 prtljažnik v l 350 - 1.105 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.253 (487) največja hitrost v km/h 200 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,2 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,9 poraba na testu v l/100 km 7,3 cena osnovnega modela v EUR 19.790 cena testnega vozila v EUR 23.790 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 25.970

Športni paket GS line prinaša večja platišča in rdeče kontrastne dodatke zunaj in znotraj. Posebnost je tudi črni strop znotraj in črno obarvana streha zunaj. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor ima 350 litrov prostornine. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman