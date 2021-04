Rešilna bilka za znamko? V Slovenijo pripeljal nov SUV. #foto

Za Opel v Sloveniji lansko leto ni bilo težko le zaradi epidemije, temveč tudi pomanjkanja pomembnih novosti. A za dežjem vedno posije sonce, Opel pa je v teh dneh začel prodajati novo mokko, ki bo močno pripomogla k dvigu prodajnih številk in obenem prikazuje, kako odlično lahko deluje v navezi s skupino PSA (zdaj Stellantis). Drzni križanec na cesti izstopa s svojo podobo, v notranjosti prepriča s pravo mero digitalizacije in dobrih starih fizičnih stikal ter je povrhu vsega ob začetku prodaje na voljo tudi v povsem električni različici. Vstopna cena se začne pri 19 tisoč evrih oziroma pri 33 tisoč evrih za e-mokko.

Obljuba dela dolg in pri Oplu so ob lansiranju nove mokke v Sloveniji takoj začeli prodajati tako bencinsko ali dizelsko kot tudi električno mokko. Sedli smo za volan močnejšega 1,2-litrskega trivaljnika s 96 kilovati in v Vitanju dobili v roke še električno različico. Na naše presenečenje je na voljo tudi 1,5-litrski dizelski motor, a v razredu manjših križancev bo zanimanja zanj zelo malo. Pravzaprav se bo več kupcev odločilo za električno mokko kot dizelsko gnano mokko.

Mokka je bila od začetka ljubljenka v družini

Ko je mokka leta 2012 zapeljal na slovenske ceste, je takoj osvojila srca kupcev. Nova mokka ima danes v svojem razredu bistveno več tekmecev, ki se borijo za svoj kos pogače v najbolje prodajanem segmentu pri nas. Če je pred devetimi leti tržni delež segmenta B-SUV znašal devet odstotkov, je zdaj bistveno večji. V prvem triletju letošnjega leta je kar 25 odstotkov vseh prodanih avtov prihajalo iz tega segmenta, Slovenci pa spet dokazujejo, da naravnost ljubijo športne terence, saj je več kot polovica vseh prodanih avtov pri nas križancev oziroma športnih terencev.

A vrnimo se k mokki. V Evropi so jih v devetih letih prodali približno milijon, samo v Sloveniji 4.432. Največ so jih prodali v letu 2018, skoraj 900, a pri Oplu želijo z novo mokko to številko popraviti. Že v letošnjem letu, v katerem proizvodnjo poleg epidemije moti še pomanjkanje polprevodniških čipov, jih bodo prodali 600. Od tega jih bo okoli sedem odstotkov električnih.

Foto: Opel

Mokka je na cesti požirala številne poglede, ne le zaradi barve temveč tudi zaradi zanimive zunanje podobe. Foto: Gašper Pirman

Povezave s Francozi ni čutiti

Dva zaslona sta združena s klavirsko plastiko - všečno, a pravi magnet za prah. Foto: Gašper Pirman Ne le, da je mokka od zunaj povsem samosvoja in drugačna od peugeota 2008, tudi znotraj so podobnosti izredno majhne. Nemci še vedno niso zaprli vrat fizičnim stikalom, zato se v primerjavi z 2008 klimatsko napravo še vedno upravlja prek fizičnih stikal, prav tako se prek stikal prižiga ali ugaša nekaj najpomembnejših oziroma najpogosteje uporabljenih funkcij. Pohvalno in palec gor. Če je v 2008 potrebnega nekaj privajanja in učenja, je v mokki vse razmeroma preprosto in pregledno. Vsak, ki bo sedel notri, bo po minuti vožnje vedel, kako in kaj, digitalni merilniki pa so grafično povsem preprosti, a zelo dobro pregledni. Še drugič palec gor.

V notranjosti vso pozornost prevzame nova armaturna plošča z dvojnima zakrivljenima digitalnima zaslonoma, združenima v eno povezano obliko. Pure Panel, kot so sistem poimenovali pri Oplu, v najvišjem paketu opreme združuje desetpalčni zaslon večopravilne enote in 12-palčni zaslon pri digitalnih merilnikih. Pri vstopnih modelih bo zaslon večopravilne enote velik sedem palcev.

Krajša od predhodnice

Druga generacija mokke sloni na arhitekturi CMP skupine PSA. To si deli s corso, nekaterimi peugeoti in drugimi. Zaradi tega je od predhodnice lažja za 120 kilogramov in ima za trideset odstotkov bolj togo karoserijo. Po drugi strani je v primerjavi s prejšnjo mokko krajša za kar 12,5 centimetra, a ima za dva milimetra daljše medosje. Znatno so skrajšali sprednji (61 milimetrov) in zadnji (66 milimetrov) previs, avto je centimeter širši in ima kljub manjši dolžini enak, 350-litrski prtljažnik.

Kot že v preteklosti se je tudi tokrat 1,2-litrski bencinski motor izkazal kot izredno tih in uglajen. S 96 kilovati je kot ulit za mokko, ravno dovolj poskočen in igriv. Pri električni različici po kratki, nekaj deset kilometrov dolgi vožnji hvalimo odstotkovni prikaz napolnjenosti baterije in serijsko vgrajeno hitro polnjenje z močjo sto kilovatov. Na seznamu serijske opreme je tudi toplotna črpalka za boljšo učinkovitost pozimi, treba pa je doplačati za možnost trifaznega polnjenja z močjo 11 kilovatov.

Doseg naj bi po merilnem ciklu znašal 322 kilometrov. Ko smo sedli za volan, je bila baterija 79-odstotno napolnjena, doseg pa je kazal 216 kilometrov. Žal ne vemo nič o načinu vožnje predhodnika, a na Vranskem smo pot končali z 61 odstotki baterije in 165 kilometri dosega.

Brez štirikolesnega pogona

Mokka je bila med redkimi na voljo s štirikolesnim pogonom, a delež teh kupcev je bil majhen (manj kot deset odstotkov). Pri novi možnosti štirikolesnega pogona ni, a zaradi manjšega deleža ga, kot pravijo pri uvozniku, ne bodo pogrešali. Je pa mokka zdaj na voljo v štirih paketih opreme, kjer se cene začnejo pri 19 tisoč evrih. Pravijo še, da je na voljo 950 evrov popusta na gotovino oziroma 1.500 evrov ob izbiri financiranja. Cene za električno različico se začnejo pri 33 tisoč evrih in končajo pri 38 tisoč evrih, seveda brez upoštevane subvencije.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman