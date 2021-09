Najboljše od Tesle? Edina napaka je priložnost za lep slovenski “biznis”.

Prvih tristo kilometrov po Sloveniji z novo teslo model Y. Trenutno je z vidika zmogljivosti, nizke porabe, praktičnosti in programske podpore eden od najbolj celovitih avtomobilov na trgu, ki pa resda stane vsaj 64 tisočakov. Premijski družinski avtomobil v električni konkurenci postavlja nove smernice in tudi standarde ter se želi, podobno kot osem tisočakov cenejši, a bistveno manj uporaben model 3, zavihteti na vrh evropskega trga. Kakšen je v Sloveniji potencial avtomobila, ki ima štirikolesni pogon, 441 "konjev" in lahko brez polnjenja realno pelje tudi več kot 450 kilometrov daleč? In zakaj je ena najbolj očitnih napak tega avtomobila dejansko priložnost za "biznis" prodornega slovenskega podjetja?

Tesla model Y je ravno na meji, ko zanjo z nekaj doplačili ni več mogoče dobiti subvencije Eko sklada. Vsak je že opremljen s predpripravo za vlečno kljuko, ki jo vgradijo naknadno. Foto: Gašper Pirman Njegova naloga je jasna: uporabniško nadgraditi že do zdaj prodajno zelo uspešen model 3. Zato je model Y dobil zadnja peta vrata, večji prtljažnik, udobnejše sedenje za potnike na zadnji klopi in ohranil vse dobre osnove Tesline dozdajšnje prodajne uspešnice. V enem združuje družinsko vsestranski avtomobil, poln povezljivosti in uživanja v cestnih kilometrih, ki pa lahko v hipu postane tudi pravi športnik. Štirikolesni pogon in več kot 440 "konjev", ob tem pa poraba komaj okrog 18 kilovatnih ur, ta kombinacija je eden od največjih adutov Tesle.

Tesle še nikoli niso bili zares "ljudski" avtomobili. Z leti so si tudi zaradi vse boljše izdelave in izbire materialov, v vozniškem prostoru ni več prostora za plastiko, prislužili premijsko oznako. To prinaša ceno krepko prek 60 tisočakov. Toda kdor bi tak avtomobil polnil doma in se z njim veliko vozil, bo zaradi nižjih tekočih lastniških stroškov vendarle zapravil primerljivo manj.

Avtomobil ima izjemno zmogljiv pogon, želeli pa si več povratnih informacij na volanu. Doseg je krepko prek 400 kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Prostornost je pomembna vrlina Teslinega modela Y. Tako je mogoče ob podrtih sedežih vanj spraviti gorsko kolo. Pod zadnjim delom prtljažnika je še večja odprtina, dodaten prtljažnik je še v sprednjem delu vozila. Foto: Gregor Pavšič

Ker tovarna v Berlinu še ni zgrajena, je Tesla prve primerke novega modela Y v Evropo poslala iz Kitajske. Bila bi napaka zamuditi rast prodaje električnih avtomobilov (in tudi priključnih hibridov) in položaj, ki ga ima Tesla na evropskem trgu. Njihov model 3 je bil v prvih osmih mesecih z naskokom najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi, enako tudi v Sloveniji. Tesle združujejo tehnološko dovršen električni avtomobil s statusom zaželenega objekta in v kriznih časih obenem precej dobro urejajo tudi proizvodnjo. Na modele Y se v Sloveniji trenutno ob naročilu čaka le kak mesec.

Model Y je resda osem tisočakov dražji od modela 3, a šele to je avtomobil po meri evropskega trga. Že fotografija mojega gorskega kolesa v notranjosti nazorno pove, koliko je oznaka Y boljša od oznake 3. Sedi se višje, boljša je preglednost, veliko bolje bodo sedeli predvsem potniki zadaj. Če je model 3 najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi, bi lahko Y kljub višji ceni te številke še izboljšal. Če izvzamemo premijsko ceno, je z vidika celovitosti odličen izdelek.

Kaj pa pomanjkljivosti? Zaradi cene taka tesla ne more biti primerna za povprečni žep, zaradi kupejevskega zadka in majhnega stekla ima voznik precej slab pregled nazaj. Prtljažnik nima prekrivnega roloja, kar bo morda nekatere motilo - vendarle pa je zadnje steklo tako zatemnjeno, da se v prtljažnik ne vidi.

Tale polnilni kabel je bil vsaj pri testni tesli mnogo prekratek za nemoteno uporabo na ulici. Foto: Gregor Pavšič Prekratek polnilni kabel priložnost za slovensko podjetje?



Vsaj v testni tesli Y je bila še najbolj očitna težava občutno prekratek polnilni kabel tipa Type 2, ki ga uporabljamo na javnih polnilnicah AC. Priloženi kabel je bil dolg le okrog 2,5 metra, kar je premalo za tak avtomobil, kadar zadka ne moremo parkirati tik ob polnilnici. Če bodo nove tesle Y dobile tako kratek kabel, bo veliko voznikov želelo daljšega, to pa je priložnost za poprodajni trg. Eno najbolj prodornih podjetij s področja proizvodnje kablov je slovenski Metron Inštitut Andreja Pečjaka. Za voznike tesel izdeluje tudi kable type 2 z gumbom, ki na daljavo odpre loputo vtičnice na vozilu. Tak kabel stane od 230 do 350 evrov in ker Pečjak večino prometa ustvari na globalnem trgu, tam pa Tesla proda letno več sto tisoč modelov 3 in Y, je to tudi zanimiva priložnost za slovenski posel "na račun" Elona Muska.

Realen doseg? S kombinirano vožnjo zlahka tudi 450 kilometrov.



V prvih 300 kilometrih smo s kombinacijo podeželske vožnje in avtocestnih odsekov dosegli povprečno porabo 18 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov. Čeprav bo za točnejšo oceno potreben še daljši test, se zdi poraba pri modelu Y za približno kilovatno uro večja kot pri modelu 3. Poraba je še vedno zelo zgledna. Pri neto zmogljivosti baterije 70 kilovatnih ur bo voznik tudi s popolnoma avtocestno vožnjo računal na doseg 350 kilometrov, kombinirana vožnja pa v praksi prinaša doseg vsaj od 450 do 470 kilometrov. Za primerjavo, iz Lendave v Piran je komaj 324 kilometrov.

Vozniški prostor ostaja minimalističen. Upravljanje prek zaslonov in obeh gumbov na volanu je dovolj preprosto, za lažjo informacijo o hitrosti pa si še vedno želimo projekcijo na vetrobransko steklo. Kakovost materialov je zelo dobra, saj trde plastike ni. Foto: Gregor Pavšič

Video - tako tesla model Y spelje z mesta:

Primerjava s štirikolesnimi crossover/SUV tekmeci:

Tesla Y Tesla 3 VW ID.4 GTX ford mustang mach-e AWD kia EV6 AWD Dolžina: 4.751 mm 4.694 mm 4.584 mm 4.713 mm 4.680 mm Širina: 1.921 mm 1.849 mm 1.852 mm 1.881 mm 1.880 mm Višina: 1.624 mm 1.443 mm 1.631 mm 1.625 mm 1.550 mm Medosna razdalja: 2.890 mm 2.875 mm 2.771 mm 2.984 mm 2.900 mm Masa praznega vozila: 2.003 kg 1.919 kg 2.224 kg 2.218 kg 2.105 kg Moč pogona: 324 kW 324 kW 220 kW 258 kW 239 kW Oddaljenost od tal: 167 mm 139 mm 170 mm 144 mm 175 mm Prtljažnik: 854 l 542 l 543 l 322 l 490 l Prtljažnik spredaj: 117 litrov cca 57 l / 100 l 20 l Vleka: do 1.600 kg do 1.000 kg do 1.200 kg do 750 kg do 1.600 kg Moč polnjenja DC do 210 kW do 210 kW do 126 kW do 150 kW do 250 kW Moč polnjenja AC: do 11 kW do 11 kW do 11 kW do 11 kW do 11 kW Baterija: 70 kWh 70 kWh 77 kWh 88 kWh 77 kWh Doseg (WLTP): do 507 km do 580 km do 482 km do 540 km do 506 km Najvišja hitrost: 217 km/h 233 km/h 180 km/h 180 km/h 185 km/h 0-100 km/h: 5s 4s 400ms 6s 200ms 5s 800ms 5s 400ms

Prtljažnik spredaj ima 117 litrov prostornine in vanj je mogoče spraviti veliko stvari. Najbolj priročen je za hrambo polnilnega kabla, ki ga v tem primeru ni treba pospravljati v zadnji prtljažnik. Foto: Gregor Pavšič

Pogled z vrha na prtljažni prostor. Ob strani in spodaj so še globoke odprtine. Zadnja klop se podira v razmerju 40:20:40, srednji del služi tudi kot odprtina za smuči. Foto: Gregor Pavšič

Taka luknja se skriva še pod osnovnim dnom prtljažnika. Foto: Gregor Pavšič

Na zunaj je videti kot pomanjšani model X, le da ni tako masiven in ima klasična zadnja stranska vrata. V primerjavi z modelom 3, s katerim si deli zasnovo, je slabih šest centimetrov daljši, več kot sedem centimetrov širši in kar 18 centimetrov višji. Medosna razdalja je daljša le za centimeter in pol. Model Y je v resnici zelo velik avtomobil in te svoje centimetre oblikovno, tudi zaradi statusa bolj kupejevskega križanca, oblikovno ne posebej športnega terenca (kljub štirikolesnemu pogonu), kar dobro skriva.

Kdor potrebuje prostor, bo z njim dobil mnogo uporabnejši avtomobil. Zadnji sedeži se zložijo v ravno dno, pod prtljažnikom je še velika luknja za dodaten tovor, prav tako je spredaj velik dodatni prtljažnik. Kdor brska po tej tesli, bo pomislil, kam za vraga so sploh "skrili" kar dva elektromotorja in baterije z uporabno neto zmogljivostjo 70 kilovatnih ur. Izkoristek prostora v tem 4,7 metra dolgem in skoraj dva metra širokem avtomobilu je odličen.

Še bolj kot pospešek z mesta, je brutalna hipna prožnost med ovinki. Foto: Gašper Pirman



Zdaj imajo tudi sedeži več stranske opore, volan je primerno velik in debel, le povratnih informacij s ceste do voznika ne daje prav dosti. Hitra vožnja take tesle se zdi občasno kot igranje arkadne računalniške igre. Pošastno hitro, eksplozivno in navdušujoče, toda z manj občutka povezanosti voznika z avtomobilom. Vozne lastnosti sovpadajo z vsem tistim, kar napovedujejo že tehnični podatki. Še bolj kot pospešek z mesta, je brutalna prožnost med ovinki. Ta je na ravni (ali pa raje kar prek nje) najbolj športnih avtomobilov, ki jih je danes mogoče kupiti. Hipna odzivnost pogona, 441 “konjev” in skoraj 500 njutonmetrov navora tu naredijo svoje.Zdaj imajo tudi sedeži več stranske opore, volan je primerno velik in debel, le povratnih informacij s ceste do voznika ne daje prav dosti. Hitra vožnja take tesle se zdi občasno kot igranje arkadne računalniške igre. Pošastno hitro, eksplozivno in navdušujoče, toda z manj občutka povezanosti voznika z avtomobilom.

Med polnjenjem ali pa čakanjem iz različnih razlogov lahko avtomobil postane tudi domači kino. Netlflix ali YouTube ter odlično ozvočenje na film, na primer dokumentarec o Michaelu Schumacherju. Foto: Gregor Pavšič

Igranje arkadnih iger v novih teslah (model 3, model Y) tako za mlajše kot starejše. Foto: Gregor Pavšič

Pohvalno, povsem ravno dno pred zadnjo klopjo. Tudi sicer se zadaj sedi bolje kot v modelu 3. Stopala nog so namreč nižje. Foto: Gregor Pavšič

Za volanom večjih sprememb ni. Sedi se nekoliko višje in tega položaja ni mogoče spregledati. Pregled na cesto je boljši. Vozniški prostor je enak kot pri modelu 3. Notranjost je minimalistična in veliko večino funkcij voznik najde na sredinskem zaslonu.

Čeprav je podatkov na prvi pogled veliko, so ti razumno razporejeni in uporabnik se lahko z vmesnikom spoprijatelji enako hitro kot s svojim pametnim telefonom ali tablico. Kdor ima težave, naj k zaslonu za pet minut spusti otroke ali vnuke in ti mu bodo hitro razložili, kako je treba kaj narediti. Tesla tudi z oznako Y ostaja avtomobil, ki so ga naredili z logiko "pametnih" mobilnih naprav in ki za vse pripomočke tudi ponuja dovolj kakovostno programsko podporo in delujoč operacijski sistem.

Tako se iztegne sicer skrito naslonjalo za morebitnega potnika na srednjem sedežu. Pogled za voznika nazaj je sicer takrat še bolj otežen in ključno je spremljanje prometa v stranskih ogledalih. Foto: Gregor Pavšič

Tesla ima trenutno v Sloveniji na treh lokacijah lastnih 18 močnih polnilnic, a bodo to mrežo še širili. Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji je tesle mogoče polniti na različne načine. Najpogostejši je kajpak doma. Na izmeničnem toku AC omogoča polnjenje z močjo do 11 kilovatov, kar je enako kot domala vsa moderna konkurenca. To pomeni, da bi s hišno postajo lastnik baterijo v veliki meri napolnil ponoči doma. Tesla ima trenutno v Sloveniji svoje hitre polnilnice na treh lokacijah. Po naših informacijah bodo postavili tudi četrto, pa tudi na obstoječih (Ljubljana, Kozina, Maribor) ni izključeno postavljanje novih polnilnic. V Sloveniji čakamo tudi prve primere Tesline polnilnice V3, ki omogoča polnjenje z močjo do 250 kilovatov. Trenutno najbližja taka polnilnica je v Palmanovi.

Popravek v primerjavi z modelom 3 je tudi mnogo boljša oblika in izdelava senčnikov. Foto: Gregor Pavšič

Pod črto je model Y za Teslo postal novi ključni avtomobil za utrditev položaja na trgu. Združuje praktičnost, štirikolesni pogon z več kot 440 "konji", učinkovito polnjenje in predvsem preprostost uporabe, kakršne tekmecem do zdaj še ni uspelo pokazati.

Od modela 3 je torej dražji osem tisočakov. Volkswagen ima ID.4 s štirikolesnim pogonom v različici GTX, škoda enyaq štirikolesnega pogona nima. Na trgu je težko najti neposredne tekmece. To bo štirikolesno gnani ford mustang mach e, na slovenske ceste prihajata tehnološko odlična hyundai ioniq 5 in tudi štirikolesno gnana kia EV6. Z nekaj opreme se bodo ti avtomobili predvidoma približali 60 tisočakom, še vedno pa bodo torej malenkostno cenejši od nove tesle.