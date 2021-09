Kam je najprej zavil? Slovenijo obiskal slavni avtomobilski YouTuber.

Bjorn Nyland je eden najbolj vplivnih YouTuberjev s področja avtomobilske elektromobilnost. Z Norveške se je v Slovenijo pripeljal z novo teslo model Y, pot pa je nato nadaljeval proti Hrvaški. Potem ko je prvo noč preživel na Bledu, je Nyland obiskal Andreja Pečjaka v razvojnem centru na Metron Inštituta na Gorenjskem. V svojih videih je že večkrat uporabil prav Metronove polnilne kable, tako je na primer pred dvema letoma polnil hondo e s pomočjo svoje tesle model 3.

Na Gorenjskem, kjer smo pred tedni tudi sami spoznali njegovo električno predelavo legendarnega deloreana, je ta avtomobil kajpak navdušil tudi Norvežana.

Ta je seveda navdušil tudi Norvežana, enako tudi zdaj že malo ostarela predelana mazda 5. Pečjak jo je preuredil leta 2014 in natom leto pozneje z njo brez vmesnega polnjenja prevozil več kot 800 kilometrov. To mu je uspelo pri povprečni hitrosti 72 kilometrov na uro. Med zanimivimi rešitvami je Pečjak v videu izpostavil tudi predelano električno fiat pando, ki s posebnim vstavkom omogoča tudi polnjenje zunanjih porabnikov. Tako je mogoče na baterijo priklopiti aparat za kavo in jo skuhati kar na dvorišču pred hišo.

Nyland z Metronovim polnilnim kablom, s katerim je pred dvema letoma povezal hondo e in teslo model 3.

Nyland je začel svoje videe snemati in objavljati na YouTubu leta 2013, ko je bila električna mobilnost še povsem v povojih. Približno takrat, ko smo tudi sami v Ljubljani prvič vozili teslo S, je z enakim avtomobilom tudi sam začel potovati po Evropi. Pri tem je prikazoval vsakodnevno sobivanje s teslo, uporabnost polnilnic in pasti, ki so se pojavljale med dolgimi izleti. Tesla je leta 2015 predstavila prvi program nagrad. Po njihovem mnenju so bili najboljši prodajniki znamke prav obstoječi kupci, ki širijo pozitiven glas in tako k nakupu prepričajo še druge. V vsaki od treh osnovnih prodajnih regij (ZDA, Evropa in Azija) je tako vsak kupec lahko podelil kodo naslednjemu kupcu. Do danes je na YouTubu zbral 247 tisoč naročnikov.