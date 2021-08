Kultni avto, filmska zvezda: V Sloveniji je dobil izjemno predelavo #video

Delorean z brezčasno Giugarovo obliko in dvižnimi vrati ostaja eden najbolj kultnih avtomobilov vseh časov. Bolj kot z voznimi lastnostmi je zaslovel s filmom Nazaj v prihodnost. Ta primerek deloreana, ki ima štiri enote baterij in na zadnji osi Teslin elektromotor, tja zares pelje. V Sloveniji ga je za naročnika iz Severne Irske, kjer so pri Belfastu nekoč deloreane slabi dve leti izdelovali, predelala ekipa Andreja Pečjaka.

Foto: Gregor Pavšič Na merilniku hitrosti ima prevoženih 65 tisoč milj. Nalepka pri vratih razkriva, da so ta avtomobil izdelali oktobra leta 1981. Letos jeseni bo praznoval štirideset let. Glede na starost je oblazinjenje notranjosti v solidnem stanju. Pnevmatike so stare in originalne. Vrata se odpirajo navzgor in brezčasne oblikovalske poteze italijanskega mojstra Giugiara tudi danes pri deloreanu kot velikem avtomobilskem posebnežu, ki je zaslovel predvsem v filmu Nazaj v prihodnost, razkrivajo njegovo preteklost.

Toda dodatni gumbi ob prestavni ročici, menjalnik in manjši digitalni zaslon med obema sedežema vendarle kažejo, da to ni povsem klasični starodobni delorean. To je dejansko v Sloveniji predelani delorean, ki je sicer namenjen kupcu iz Severne Irske.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

"Če ne bi bilo težav z omejitvami glede covid-19, bi ga naredili v enem letu. Tako je trajalo malo dlje. Manjkajo sicer še testiranja, zamenjati bo treba stare pnevmatike in tudi homologacijo je treba urediti. Toda avtomobil je že zdaj vozen. To je predvidoma naš zadnji klasični avtomobil, ki smo ga predelali na elektropogon," je povedal Andrej Pečjak, medtem ko je deloreana umikal iz delavnice svojega Metron Inštituta.

Ko je odprl sprednji in zadnji pokrov, so bile razlike vidnejše. Tako spredaj kot zadaj so nameščene štiri baterijske enote. Vsaka ima kapaciteto slabih 11 kilovatnih ur (kWh). Skupno ima torej okrog 44 kWh. Motor se nahaja na zadnji osi. Pečjak je uporabil nov in še ne uporabljen elektromotor iz nekdanjega Teslinega roadsterja.

Foto: Gregor Pavšič

Tak predelani avtomobil se pelje precej drugače kot serijski električni avtomobili. Pri pretikanju prestav je treba uporabiti sklopko, kljub elektromotorju ima še vedno tudi delujoč menjalnik. Ker je navora veliko, se spelje sicer v prvi, nato pa se ga največ časa vozi v tretji prestavi.

Delovanje elektromotorja so morali pri Pečjaku sicer omejiti. Zavrti se le še do okrog 7.500 vrtljajev v minuti, kar je približno pol tistega, kar zmore. Tako je moč prilagojena celotni tehniki tega štiri desetletja starega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič

Za polnjenje so vanj vgradili 11-kilovatni polnilec za izmenični električni tok (AC), kar pa je mogoče nadgraditi tudi na moč 22 kilovatov. Po meritvah Metron Inštituta je doseg pri hitrosti 80 kilometrov na uro do 350 kilometrov, pri hitrosti 130 kilometrov na uro pa 180 kilometrov. Masa vozila je 1.460 kilogramov.

Zanimiv dodatek skriva za sedežema. To je enota, ki omogoča uporabo elektrike v bateriji za zunanje porabnike.

Foto: Gregor Pavšič

Lastnik ga želi peljati pred vrata nekdanje DMC-jeve tovarne v Belfastu

Originalni DMC delorean je poganjal Renaultov šestvaljni motor, ki so ga Francozi na primer uporabljali v renaultu 30. Tudi po voznih lastnosti ta avtomobil ni nikoli zares blestel. Podjetje je imelo več pritožb glede kakovosti izdelave in izdelovali so jih le slabi dve leti. Skupno so jih naredili okrog devet tisoč.

"Pečjakov" delorean originalno izvira iz ZDA, izdelal pa ga je za naročnika iz Severne Irske. To je režiser dokumentarcev Donal O’Neill, ki prihaja prav iz bližine Belfasta. Tam je imel DMC tovarno deloreanov in po besedah O’Neilla je ta tovarna in posredno avtomobil nekoč z neverjetno močjo združila sicer tradicionalno razdeljene katoliške in protestantske Severne Irce. Zato ima znamka DeLorean tam še danes veliko spoštovanje in ugled. Želja lastnika je, da bi se nekoč s tem predelanim deloreanom lahko odpeljal do Belfasta in prav na območje nekdanje tovarne pri Dunmurryju.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič