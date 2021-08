Bencin, dizel, kdaj pa elektrika? Pečjak odgovarja dvomljivcem.

Električni avtomobili prihajajo, je prepričan Andrej Pečjak, ki je v Sloveniji že desetletja verjame vanje. Če je nekoč delal predvsem električne predelave, je danes bolj neposredno vpet v industrijo. Kable njegovega Metron Inštituta predstavljajo vplivneži na YouTubu, okrog 90 odstotkov prometa ustvari v tujino. Pečjak o tem, zakaj je v Sloveniji zastala prodaja električnih avtomobilih, kaj so zanj najbolj očitni tabuji elektromobilnosti in kakšne posledice ima razdvojenost voznikov tudi pri vprašanju, ali in kdaj kupiti prvi električni avtomobil.

Zaprl je dvižna vrata električnega deloreana in ga zapeljal nazaj v garažo. "To je še naša zadnja predelava, te preprosto nimajo več smisla. Predelani avtomobil stane toliko kot rabljeni serijski," je ob tem povedal Andrej Pečjak, nekoč pionir elektromobilnosti v Sloveniji in s svojim Metron Inštitutom predvsem v tujini – ta predstavlja danes okrog 90 odstotkov njegovih prihodkov – zelo uveljavljen dobavitelj rešitev s širokega področja električnih vozil. Metronov polnilni kabel uporablja znani vplivnež z Youtuba Bjorn Nymand, podoben kabel je tudi prva vgradnja pri električnih motociklih znamke Zero.

Pomemben del posla Metron Inštituta so danes prenosne polnilne postaje in polnilni kabli. Veliko povpraševanja po njih imajo Teslini kupci, za katere so celo razvili kabel s posebnim gumbom - ta odpre vtičnico na avtomobilu. Foto: Gregor Pavšič

"Osrednji del posla so prenosne mobilne postaje in polni kabli, kjer smo v vrhu našega cenovnega razreda. Smo tudi prvovgradnja na najbolje prodajanih električnih motociklih, kjer sodelujemo tudi pri razvoju," dodaja Pečjak. Medtem ko ima tehnični center še naprej na Gorenjskem, proizvodnja deluje blizu Obrežja pri slovensko-hrvaški državni meji.

Ker pa je danes avtomobilska industrija močno vpeta v izzive polne in delne elektrifikacije in vse več znamk napoveduje celoviti prehod na povsem električne modele, je Pečjak prav gotovo tisti sogovornik, ki glede elektromobilnosti v Sloveniji lahko nalije čistega vina.

Evropska komisija je pred tedni podala predlog, da bi v Evropi leta 2035 prenehali prodajati nove bencinske in dizelske avtomobile. Menite, da bo Evropski parlament ta predlog sprejel?

Najbrž bodo sprejeli. Vse to se bo prilagodilo interesom evropske avtomobilske industrije. Ta je očitno v 15 letih sposobna preiti na električne avtomobile. Potem bi bila taka odločitev veter v njihova jadra. Mislim, da so se to že vnaprej dogovorili. Navsezadnje imajo nekatere znamke te cilje postavljene že nekaj let prej, na primer Ford, Opel in Volkswagen. Verjetno bodo vsi prešli že prej, morda že v desetih letih. V takem obdobju se lahko cel proces, torej od rudarjenja do proizvodnje, dvigne na potrebno raven. Kadar je sila, je mogoče marsikaj tudi hitro spremeniti.

Danes prodaja električnih avtomobilov kljub nenehni rasti še ni navdušujoča. Kje se zatika za še večji preboj elektrovozil?

Trenutno je kar vse ozko grlo. Nihče razen Tesle, kjer so si določene surovine zagotovili vnaprej, ni pričakoval take rasti prodaje. V tem proizvodnem procesu ne sme zatajiti noben dejavnik. Mi na primer kupujemo polnilne kable na kilometre. Ti kabli so razprodani do naslednjega leta. Pa niso težava materiali. Proizvajalec preprosto ne more tako hitro toliko povečati proizvodnje, kot se je povečalo povpraševanje glede na prodajo avtomobilov. To stanje pomanjkanja materialov bo najbrž trajalo še kakih pet let.

Desetletje star spomin, ko je Pečjak s predelano električno dacio na reliju novodobnih energij v Monte Carlu premagal vse. Foto: Gregor Pavšič

Teslin model 3 vodi v prodaji električnih avtomobilov tako v Evropi kot v Sloveniji, že letos predvidoma na trg prihaja tudi model Y (na fotografiji). Foto: Tesla

Edini avtomobilski proizvajalec s pravo prodajno uspešnostjo je dejansko Tesla. Jih drugi tradicionalni proizvajalci v desetih letih lahko ujamejo?

Tesla ima približno pet let naskoka. Ta naskok se ne zmanjšuje, ampak ga držijo. V desetih ali 15 letih jih drugi seveda lahko ujamejo. Upal bi si napovedati, da bo Tesla takrat eden od treh največjih proizvajalcev avtomobilov. Najbrž bodo določena avtomobilska imena tudi izginila. Ne dvomim pa, da bo nekaterim tudi uspelo ujeti ta zaostanek. Pri predsedniku Volkswagna na primer vidim, da je že znal določiti težave. Druga stvar jih je rešiti, a že zavedanje pomanjkljivosti je pomembno. Marsikdo drug danes niti tega še ne ve. Volkswagen seveda lahko ujame Teslo. Je pa res, da istočasno, ko nekdo poskuša ujeti zaostanek, tisti vodilni že snuje kaj novega. Zgodovina nas obenem tudi uči, da se vsako podjetje zasope in v nekem trenutku izgubi zagon. Zanimivo bo, zagotovo.

Rast prodaje električnih avtomobilov se je močno upočasnila tudi v Sloveniji. Kje vidite glavne razloge?

Stanje prodaje v Sloveniji je posledica celega kupa dejstev. Za začetek na trgu ni več cenejših in zadnja leta zelo priljubljenih avtomobilov, kot sta bila volkswagen e-golf in volkswagen e-up. V prodaji so večinoma večji in dražji avtomobili. Slovenija je v vseh pogledih zelo razklana in enotni smo dejansko le še pri športu. To kažejo že zelo nestrpni komentarji pod vsako objavo o električnem avtomobilu.

Na primer?

Ti niso podprti z dejstvi, ampak so to populistične izjave. Električni avtomobil marsikdo opiše kot "podaljšek izpuha TEŠ". Danes v primeru najbolj umazane elektrike v Sloveniji predstavljajo fosilna goriva približno polovični delež elektrike. V najboljšem primeru je torej to le "pol izpuha". Če uporabiš fotovoltaiko ali pa čistejšo elektriko, je to potem še toliko bolje. Taki komentarji delajo veliko škode, ker zmedejo ljudi. Na obeh straneh, tudi pri zagovornikih električnih avtomobilov, so nekateri preveč agresivni. Preprosto ne vidijo slabosti. Tepeta se dve zelo agresivni strani. Vmes je večina, ki se zato težko odloči. Ne vedo, kje je resnica. Sprašujejo se, ali njihov električni avtomobil res sloni na delu afriških otrok, ali gre res za elektriko iz TEŠ, bodo s takim avtomobilom lahko potovali, bo res rešil vse njihove težave? V taki zmedi se potem najraje ne odločijo za nič.

“Javna polnilna infrastruktura je namenjena podpori, toda večina polnjenj se mora odvijati doma. Žal so iz tega za zdaj izključeni prebivalci blokov in večstanovanjskih objektov,” pravi Pečjak. Foto: Gregor Pavšič

Kdo lahko tu pomaga?

Tudi trgovci so premalo izučeni. Kupec lahko izbere 500 evrov cenejši avtomobil z enofaznim priključkom, ki pa je neprimeren za slovensko omrežje. Poznam take primere, ko je bil potem kupec nezadovoljen. Na nižjo prodajo delno vplivajo tudi nižje subvencije, a to ni ključen dejavnik. Bolj motijo zmedene informacije, dejstvo, da še ni dovolj primernih vozil, in podobno. Društvo DEMS se trudi s predavanji in izobraževanjem, toda kljub temu je to še premalo. Potrebovali bi zelo široko kampanjo.

Omenili ste slabše strani električnih avtomobilov. Katero bi izpostavili?

Najbolj negativno je stanje za prebivalce blokov, ki zdaj avtomobila ne morejo polniti. Dokler zakonodaja ne bo drugačna, je teh 30 ali 40 odstotkov prebivalcev odrezanih od električnih vozil. Edina praktična rešitev je kopiranje zakonodaje iz nekaterih držav, na primer iz Nizozemske. Tam en stanovalec v bloku ne more ustaviti projekta s področja elektromobilnosti ali fotovoltaike. Pri nas lahko en stanovalec to ustavi. V omenjenih državah pa ima prebivalec avtomatično pravico, da si uredi električno polnilnico. Če ima kdo kaj proti, mora vložiti pritožbo in ta pritožba mora imeti realne razloge. Te pregleda komisija in če niso pravi, pritožba pade. Vsak slovenski blok ima danes vsaj enega prebivalca, ki je preprosto proti vsemu. Tak izrablja svojo moč, ne pa da bi imel sploh res kaj proti.

"Nekoč bo avtomobil s pametnim polnjenjem postal tudi učinkovit zalogovnik energije," je prepričan Pečjak. Foto: Gašper Pirman

Kaj sicer danes označujete za največji zgrešeni tabu glede električnih avtomobilov?

Največja zmota je, da bo zmanjkalo elektrike oziroma da bo z električnimi avtomobili padlo omrežje. To napihujejo celo nekateri energetiki. Če bi se vsi vozili na elektriko, bi se namreč poraba povečala za kakšno četrtino. Vozil tudi ne polnimo istočasno. Polnimo jih lahko ob viških energije. Zaradi električnih avtomobilov lahko implementiraš veliko nekostantnih virov, kot sta fotovoltaika ali vetrna energija. Danes imajo avtomobili tudi že toliko dosega, da se marsikdo cel teden v službo in nazaj vozi brez polnjenja. Polnili bomo takrat, ko bo višek in ko bo energija poceni.

Bo naše omrežje potrebovalo pošteno nadgradnjo?

Ni nujno. Nekoč bo avtomobil s pametnim polnjenjem postal tudi učinkovit zalogovnik energije. Omrežje ne bi potrebovalo velike nadgradnje. V naši proizvodnji na Obrežju imamo omrežje trikrat 20 amperov, in to za proizvodnjo, hlajenje, gretje in polnjenje treh električnih avtomobilov. Imamo pametno polnjenje, dva zalogovnika energije in konično moč polnjenja tudi do 50 kilovatov. Kdor dvomi, gre lahko pogledat tja.

Kabel Metron Inštituta je tudi prva vgradnja električnih motociklov Zero. Foto: Gregor Pavšič

Ker je lastništvo električnega avtomobila vse bolj primerno le za tiste, ki ga lahko polnijo doma, se bolj izpostavljajo problematike javne polnilne infrastrukture.

Javna polnilna infrastruktura je pač takšna, kot je, ampak tudi ni nikoli ni bila mišljena za ta obsežnejša polnjenja. Baza polnjenj mora biti doma in ne na poti.

Bi lahko težavo rešili s tako imenovanimi "šuko" vtičnicami na parkiriščih? Navsezadnje ponoči ne potrebujemo močnega polnjenja.

"Šuko" vtičnice na parkiriščih poznajo predvsem Skandinavci. Imajo jih že od prej, da so si pozimi lahko greli dizelske motorje. Take vtičnice vseeno niso primerne za dolgotrajna polnjenja, vozniki bi se tudi "stepli" za ta parkirna mesta. Pri blokih je tudi parkiranje ob polnilnicah precejšna težava. Na Švedskem mora imeti pri novih blokih že vsako parkirišče urejeno napeljavo cevi za polnilne kable. Ta urbanistična in infrastrukturna ureditev bo zagotovo velik izziv.

Pečjak: "Tudi pri energetiki bomo potrebovali miselni in tehnološki preskok, pa tudi dinamično tarifiranje cene. Elektrika na borzi je glede potreb lahko zelo draga, občasno pa ima lahko tudi negativno ceno." Foto: Gregor Pavšič

Zanimivo področje so domače sončne elektrarne. Je to določena prihodnost ali se lahko s spremembami na trgu tudi njihova privlačnost zmanjša?

Domače fotovoltaike ti nihče ne more preprečiti. Zdajšnji sistem samooskrbe in netmeteringa pa zagotovo ne bo ostal. To na večjem obsegu ni mogoče. Omrežje ni baterijski hranilnik, kamor bi spravljali veliko elektrike iz fotovoltaike. Dokler je te malo, to še gre, na dolgi rok pa ne. Zdaj prihajajo baterijski zalogovniki, kjer se bodo tudi cene znižale. V roku petih let se bo vse to močno razvilo. Trenutno fotovoltaika daje elektriko v omrežje takrat, ko sonce sije in ko je ne potrebuješ. Morda pa jo takrat tudi omrežje ne potrebuje. Ko boš imel domač zalogovnik, bo omrežje tvojo elektriko lahko uporabilo le še po potrebi. Tudi pri energetiki bomo potrebovali miselni in tehnološki preskok, pa tudi dinamično tarifiranje cene. Elektrika na borzi je glede potreb lahko zelo draga, občasno pa ima lahko tudi negativno ceno.

Cene električnih avtomobilov so visoke in take ostajajo. Kdaj se bodo občutneje pocenili?

Cene električnih avtomobilov bi se že morale znižati. Mislim, da proizvajalci že danes z njimi delajo kar lepe dobičke. Zato so s trga tudi umaknili manjše avtomobile in raje ponudili večje, dražje. Če lahko takega prodajo, je dobiček precej večji kot pri prodaji manjšega, cenejšega.

Bi danes ljudem torej svetovali nakup električnega avtomobila ali je bolje še malo počakati? Kaj bi rekli na primer svojemu sosedu, če bi vas to vprašal?

Nekaterim zagotovo, marsikomu tudi ne. Prebivalcem bloka na primer ne bi svetoval električnega avtomobila. Treba je vedeti, koliko sredstev bo namenil za vozilo in kakšne ima potrebe. Največ ljudi se prepriča s tedensko vožnjo. Določenih tipov ni mogoče dobiti. Karavanov ni, prav tako ni dovolj mestnih avtomobilov. Kombiji šele prihajajo. Trgovci morajo nuditi boljše informacije, marsikdo tudi nima interesa po prodaji. Ko je isto podjetje prodajalec in serviser, se lahko boji izgube posla iz naslova servisiranja.