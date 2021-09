Novi Mercedesov razred C: svet, kjer je dizel še vedno kralj #foto

Prevozili smo prve kilometre z novo generacijo Mercedesovega razreda C, ki pomeni enega od glavnih prodajnih stebrov znamke. V zadnjih štiridesetih letih so prodali že več kot 10,5 milijona vozil, a v zadnjih letih njegova zvezda sveti vse manj močno. Prodajni zanos mu vse bolj jemljejo športni terenci, zato Mercedes ni imel izbire: le odličen paket na vseh področjih, podprt z evolucijo klasičnega videza, bo lahko konkuriral športnim terencem. Postal je večji v vse smeri, prostornejši, prevzel je tehnologijo razreda S in dobil novo (elektrificirano) generacijo štirivaljnih motorjev. Da gre za težko pričakovano novost, kaže tudi podatek že o 24 prodanih avtih, do konca leta pa bi jih radi pri uvozniku prodali skupno vsaj 50.

Končno se je naučil slovensko

Zgodbo o novem razredu S bomo začeli pri eni od najmanjših novosti, ki leta 2021 pravzaprav niti ne bi smela biti novost, a jo vseeno pozdravljamo. Mercedes se je prvič naučil slovenščine, meniji in druga opozorila pa so zdaj lahko zapisani v našem maternem jeziku. Pogovor z gospodično, ki jo zbudi ukaz "Hey Mercedes", pa za zdaj deluje v angleščini, nemščini in nekaterih drugih večjih jezikih.

Element "vau" je zagotovo potniška kabina

Razred C je v dolžino zrasel za 6,5 centimetra in je centimeter širši kot predhodnik. Z nekoliko znižano linijo strehe je postal elegantnejši in še aerodinamično učinkovitejši. Kljub centimeter nižje postavljeni strehi je zadaj več prostora za glave potnikov, tako spredaj kot tudi zadaj bodo imeli potniki več prostora za ramena in komolce. Zaradi 25 milimetrov daljše medosne razdalje je zadaj še nekaj dodatnih milimetrov prostora za kolena. Pri naših 183 centimetrih je ostalo še dobrih deset centimetrov za kolena in nekaj centimetrov pri glavi. Položaj za volanom je seveda prvovrsten in težko mu očitamo kakšno pomanjkljivost.

Osrednji serijski zaslon je vzet iz razreda S, a je v C-ju za šest stopinj nagnjen proti vozniku. Digitalno revolucijo nadgrajujejo digitalni merilniki in predvsem številni varnostni in asistenčni sistemi ter sistemi za izboljšanje udobja med vožnjo. Res je, da pri tem ni tako radodaren kot predsedniški S, a še vedno ponuja velik del paketa večjega brata.

Nov debelejši volan z novimi tipkami, za njim so veliki 12,3-palčni digitalni merilniki in bo vozniku še 11,9 palca velik zaslon na dotik. Foto: Gašper Pirman

Zračno vzmetenje ostaja domena večjih modelov

Med pomembnejše tehnološke novosti spada tudi digitalni osvetlitveni sistem, ki projicira navigacijska navodila, opozorilne znake na cesto pred vozilom (pri nas tovrstno prakso za zdaj še prepoveduje zakon). Žarometi imajo ločljivost kar 1,3 milijona slikovnih pik, z njihovo pomočjo se luči hitreje prilagajajo razmeram na cesti in ne slepijo nasproti vozečih voznikov. Vsak žaromet ima 84 modulov led, teh 1,3 milijona mikroogledalc pa se za boljše rezultate krmili individualno.

Inženirji so kar dodobra zagrizli v delo ter izboljšali štiritočkovno vzmetenje spredaj in večtočkovno zadaj. S tem so še izboljšali vozne lastnosti, zmanjšali hrupnost in povečali udobje. Serijsko je vgrajeno zračno vzmetenje na zadnji osi pri priključnem hibridu, pri običajno gnanih modelih pa bosta med možnostmi na voljo športno vzmetenje in pametno vzmetenje, ki se nenehno prilagaja voznim razmeram. Tako kot razred S je tudi tukaj na voljo krmiljenje zadnjih koles. Naklon se spreminja do 2,5 stopinje – pri hitrosti do 50 kilometrov na uro se zadnja kolesa obračajo v isto smer kot sprednja, nad to hitrostjo pa v obratno smer. S tem je za 43 centimetrov zmanjšan tudi obračalni krog.

Skok v preteklost



Mercedes je zgodbo o razredu C uradno začel pisati z modelom s kodnim imenom W201 leta 1982, manj posredno pa se je zgodba začela nekaj let prej z modelom 190. V zadnjih štiridesetih letih so prodali več kot 10,5 milijona primerkov tega modela. V teh mesecih je na ceste zapeljala peta generacija modela.

Dizel ostaja prva izbira, priključni hibrid pa ponuja kar nekaj pomembnih novosti

Poleg tehnološke superiornosti je ena izmed poglavitnih novosti za slovenski trg tudi prihod slovenskih menijev. Foto: Gašper Pirman Priključni hibrid za zdaj še ni na voljo za naročilo (to bo možno enkrat ob koncu letošnjega leta), a so mu pri uvozniku namenili kar precej besed. Na voljo bo tako v dizelski in bencinski kombinaciji, pri obeh pa bo vgrajena baterija z zmogljivostjo 25,4 kilovatne ure (bruto). To naj bi bilo dovolj za do 100 električnih kilometrov, kar je za potrebe povprečnega Slovenca več kot dovolj, da bo lahko večino časa vozil izključno na cenejšo električno energijo (polnjenje doma). A bolj kot velika baterija nam je bil všeč podatek o hitrosti polnjenja. Razred C bo litij-ionsko baterijo lahko polnil z močjo do 11 kilovatov na polnilnici AC in celo na hitri polnilnici z močjo do 55 kilovatov. Prtljažni prostor ostaja v osnovi enako velik, zaradi baterije kupec izgubi le možnost dvojnega dna.

Motorna paleta je trenutno sestavljena iz bencinskega motorja s kodno oznako M 254 in dizelskega motorja z oznako OM 654 M. Prav vse različice teh motorjev so že opremljeno s tehnologijo blagega hibrida in sistemom ISG (zaganjalnik in alternator, integrirana v novo električno napravo, električni kompresor, nanotehnologija za zmanjševanje trenja in filter trdih delcev pri bencinskih motorjih ter povečan tlak (2.500 barov) distribucije goriva prek skupnega voda v valje dizelskih motorjev).

Mamljiva ponudba za vstop v svet razreda C

Čeprav se delež bencinskih motorjev v zadnjih letih povečuje, je ta še vedno le približno 30-odstoten. Večina kupcev izbere dizelski motor. Pri bencinarjih bo tako na voljo C200 z 1,5-litrskim motorjem s 150 kilovati in blagohibridnim sistemom ter možnostjo štirikolesnega pogona. Vstopni C180 bo na voljo izključno s pogonom zadaj, 1,5-litrski motor pa bo imel 125 kilovatov in prav tako blagohibridni sistem. Pri dizlih so voljo kar trije različni dvolitrski motorji, C200d, C220d in C300d, vsi s tehnologijo blagega hibrida ter močjo 120, 147 in 195 kilovatov.

Še sklep v številkah. Najbolj dostopno vozilo C je v kombinaciji z bencinskim C180, kjer je cena na ceniku 46 tisoč evrov, a kupcu za ta motor ponujajo kar sedem tisočakov popusta in razred C postane bistveno dostopnejša zbira. Tudi pri najbolj priljubljenem dizelskem motorju C220d so prišli do skupnega jezika s tovarno in so znižali vstopno ceno na 43 tisočakov. Doplačilo za karavansko različico T znaša okroglega tisočaka.

