Alternativa tiguanu? To je Volkswagen pripeljal v Slovenijo. #video

Taki električni avtomobili so namenjeni vlogi prvega domačega vozila. Foto: Gašper Pirman To je drugi Volkswagnov avtomobil z namensko izdelane platforme MEB. V primerjavi s precej klasično kombilimuzinsko zasnovanim ID.3 je novi ID.4 trendovski športni terenec. Štirikolesni pogon z dvema elektromotorjema sicer šele dobi z različico GTX (v Sloveniji predvidoma jeseni), oblikovno pa že zdaj ponuja nov, svež avtomobil na trgu. Za Volkswagen je ta avtomobil še pomembnejši od ID.3, ponujali ga bodo tudi v ZDA in kljub nekoliko višji ceni ima predvidoma večji prodajni potencial.

Tako veliko vozilo z električnim pogonom je že treba ocenjevati za vlogo prvega domačega avtomobila. Prostornost je ena od njegovih največjih odlik, dosegi od 250 do 400 kilometrov pa so za take naloge tudi pravšnji. Zato bo primeren predvsem z večjo baterijo. Pri Volkswagnu bi kot glavnega notranjega tekmeca določili tiguana; ID.4 ima več prostora na zadnjih sedežih, je bolj prečiščen in minimalističen, pelje se zelo lahkotno, a med ovinki (in tudi med pospeševanji) ne tako suvereno kot tiguan. V resnici je tak ID.4 namenjen precej mirni vožnji.

ID.4 ali tiguan?

ID.4 je od ID.3 daljši za 30 centimetrov, a ima le malenkostno daljšo medosno razdaljo. Ta je torej eden od glavnih adutov električne platforme MEB. Od ID.3 je težji za 200 kilogramov. V primerjavi s tiguanom je ID.4 daljši za deset centimetrov in ima 8,5 centimetra daljše medosje. Tiguan ima večji prtljažnik, ta pri ID.4 meri od 543 do 1.575 litrov.

V primerjavi s tiguanom, po zaslugi pogona na zadnji kolesi, pa je mnogo bolj okreten. To dokazuje spodnji video.

Video - obračalni krog z ID.4

Za razliko od ID.3 ima 30 centimetrov daljši ID.4 tudi možnost vgradnje vlečne kljuke in nosilce je mogoče namestiti tudi na streho. Tudi skrite kljuke vrat so privarčevali zanj. Foto: Gašper Pirman

Ob zmerni vožnji po mestu in podeželju bo doseg presegel 400 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Prve preizkusne kilometre smo odpeljali z različico ID.4, ki ima večjo od obeh baterij. Ta ima neto uporabno zmogljivost 72 kilovatnih ur (kWh) in zato tudi pričakovano visok doseg brez vmesnega polnjenja. Kakšen bo doseg, bo močno odvisno od vrste cest, po kateri se bodo lastniki teh avtomobilov vozili. Na podeželski cesti smo porabo spustili pod 20 kWh na sto prevoženih kilometrov in ob takšni vožnji bi doseg znašal kar okrog 430 kilometrov.

Precej drugače je ob avtocestnih hitrostih (okrog 130 kilometrov na uro), kjer je poraba vsaj za polovico večja in tudi doseg bo znašal le še okrog 240 kilometrov. Kdor rad občasno še odločneje pritisne na plin, bo zgolj po avtocesti prevozil dobrih dvesto kilometrov.

Prostora na zadnjih sedežih je resnično veliko. Foto: Gregor Pavšič

Toda ob kombinirani vožnji, ki je tudi najpogostejša in najbolj realna, bo doseg s takim ID.4 znašal vsaj okrog tristo kilometrov. Kar občutno manjši pa bo pri različici z baterijo 52 kWh, ki že po standardu WLTP napoveduje doseg do kvečjemu 340 kilometrov. Pomembna razlika je tudi razpoložljiva moč polnjenja pri enosmernem toku AC, ki je lahko pri manjši bateriji le do 7,2 kilovata (sicer 11 kilovatov).

Tak doseg pa ima svojo ceno. ID.4 je kupce v začetni različici 1st stal slabih 47 tisoč ali 56 tisoč evrov. ID.4 z manjšo baterijo se bo začel pri 38 tisočakih, za ID.4 z večjo baterijo in torej tudi realnim dosegom med 300 in 400 kilometri pa vsaj 46 tisočakov. Z bolje opremljenimi paketi opreme lahko ta cena naraste tudi blizu 60 tisočakom.

Če bi kupec res kolebal med ID.4 in tiguanom (tak z opremo R-Line stane vsaj 42 tisočakov), bi moral vendarle upoštevati dolgoročne lastniške stroške. Tu je subvencija Eko sklada 4.500 evrov, kdor bi ga polnil večinoma doma, bi imel tudi nekajkrat cenejšo pogonsko energijo. Kot smo pokazali že na primeru ID.3, je lahko v primeru financiranja prek Eko sklada in mnogo manjše obrestne mere lahko tak električni avtomobil kaj hitro cenejši od "fosilnega" in na prvi pogled cenovno ugodnejšega hišnega tekmeca.

Iz ID.3 že znan vozniški prostor. Med vožnjo je sicer mogoče vklopiti program Sport, ki nekoliko poživi delovanje elektromotorja (predvsem pri nizkih hitrostih), zato pa je volan ves čas nadpovprečno mehak. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Hvalimo dodatke (v primerjavi z ID.3), "prtljažnika" za kabel še ni

V primerjavi z ID.3 je dobil ID.4 nekaj pomembnih in opaznih nadgradenj, ki bi jih v resnici iz vidika konkurenčnosti pričakovali tudi na manjšem bratu. Pri ID.4 tako niso več tabu tema vlečna kljuka (vleče lahko tono) ali strešni nosilci (tovor do 75 kilogramov), dobil je tudi lične skrite kljuke. Seveda pa nima dodatnega manjšega prtljažnika spredaj, kamor bi voznik pospravil polnilne kable. Iz uporabniškega vidika je to ena od večjih pomanjkljivosti Volkswagnove za zdaj dvočlanske družine ID.

Počutje za volanom je zelo podobno kot pri ID.3, s katerim si večino tehnike tudi deli. Notranjost je digitalizirana in prečiščena. Menjalnik upravlja "ročico" ob zaslonu pred voznikom, operacijski sistem je soliden, precej svež in moderen, a nič kaj več kot to.

Video - tako se odpirajo vrata na ID.4

Spredaj so tudi pri ID.4 pozabili na “frunk” oziroma vsaj zasilni dodatni prtljažnik za polnilni kabel. Foto: Gregor Pavšič

Pogrešamo stalno viden ali vsaj lažje dostopen podatek o razpoložljivosti energije v bateriji v odstotkih, ki je mnogo zanesljivejši po ocenjenega podatka o trenutnem preostalem dosegu. Do njega je mogoče priti le v podmeniju na sredinskem zaslonu.

Že med testom ID.3 smo pokazali, kako je med našo vožnjo prek Slovenije odstotek napolnjenosti baterije upadal enakomerno, ocena dosega pa je bila zelo nestanovitna. Volkswagen bi z nadgradnjo to lahko uredil, saj zaslon pred voznikom ta podatek že "skriva" - pokaže se zgolj pod desetimi odstotki napolnjenosti baterije. Enako velja tudi za prikaz moči polnjenja v uradnih enotah (kilovatih) in ne zelo okvirni enoti dosega v kilometrih na minuto ali uro.

Tekmeci? Škoda enyqag, tesla model Y, kia EV 6 …

ID.4 ima in bo imel več neposredne konkurence kot ID.3. To je že zdaj Škodin enyaq, kmalu prihaja Teslin model Y, veliko obeta tudi nedavno razkrita kia EV 6. Hyundaiev ioniq 5 je oblikovno že precej drugačen avtomobil, med morebitne tekmece spada tudi Fordov prvi električni avtomobil mustang mach-e, morda celo (vstopna različica) včeraj razkritega audija Q4 e-tron.

Prtljažnik (vrata tudi pri različici 1st niso bila električna) meri od 543 do 1.575 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Zanimiv koncept “ročice” menjalnika, ki pa je nekoliko skrit za volanskim obročem. Foto: Gregor Pavšič

Skupno kar štirje priključki UCB-C, od tega dva za potnike zadaj. Foto: Gregor Pavšič