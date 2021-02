Eden najcenejših v Sloveniji: kaj ponuja in česa ne?

Dacia z novim sanderom dokazuje, da zna poleg nizkocenovnih vozil ponuditi tudi izdelke atraktivne oblike z notranjostjo prijetnega videza in solidnih voznih lastnosti, podprtih s sodobnimi tehnologijami. Z brezžičnim zrcaljenjem vsebin pametnega telefona na osrednji zaslon pa smo se prav pri testnem sanderu stepway srečali sploh prvič. Naj priznamo, da ni šlo brez pomoči našega tehnično izobraženega bralca z vgrajenim Androidom 11.0.



Sandero prevaža zajetno količino goriva, saj rezervoarja za bencin in plin merita kar 50 in 40 litrov. Glede na dejstvo, da je vožnja na plin v vseh pogledih ugodnejša, bi morda zadostoval občutno manjši bencinski rezervoar, ki mora omogočati vožnjo na začetnih 200 ali 300 metrih po zagonu hladnega motorja.



Poraba plina je v primerjavi z bencinom običajno do 20 odstotkov večja, pri sanderu pa je razlika večja še zaradi devetih konjev dodatne plinske moči. Tako je poraba plina po dveh točenjih znašala 9,4, kar pomeni, da smo za sto testnih kilometrov povprečno porabili 6,06 evra. Vožnja na bencin je dražja in je pri porabi 7,3 znašala osem evrov na sto kilometrov.

Motor: bencinski turbo 67 kW in LPG 74 kW

Poraba na testu: 7,3 (95) in 9,4 (LPG) l/100 km

Cena vozila: 15.400 EUR

Foto: Gašper Pirman

Polno opremljena dacia ali osnovni renault captur?

Primerjava testne dacie sandero stepway 1.0 ECO-G 100 z najbližjimi tekmeci ni prav objektivna, ker ima tovarniško vgrajen plinski pogon. Če bi imel le bencinski motor TCe 90, bi dacia zlahka opravičila svoj nizkocenovni status s ceno pod 13.500 evrov za najbolje opremljeno različico. Pri tem poudarjamo, da na cenikih Dacie ni naveden popust.

Na drugi strani je cena razredno primerljive kie stonic 1.0 T-GDI s 100 konji in osnovno opremo, brez da bi upoštevali gotovinski popust, 16.700 evrov.

Še višje se med malimi križanci vrednoti Renaultov captur, tudi s trivaljnim bencinskim motorjem, ki z osnovno opremo stane 16.900 evrov. Renaultovi ceniki so enako kot pri sanderu stepway sestavljeni brez popustov. Zapisane cene nikakor ne povedo vsega o dejanski vrednosti vozil, katero pri vseh treh dopolnjujejo pregledni seznami opreme.

Cena najbolj opremljenega sandera stepway 1.0 comfort z obema rezervoarjema znaša 13.990 evrov, testno vozilo pa je 1.410 evrov dražje. S 460 evri izstopa kovinska oranžna barva, 390 evrov stanejo koristni park senzorji s kamero in bočnim nadzorom, za 280 evrov je odklepanje samodejno, sistem MediaNav pa stane zgolj 190 evrov, ker je le nadgradnja serijske navigacije.

V notranjosti je vse, kar ponujajo drugi: pregledni merilniki z osrednjim zaslonom, dodana je uporabna konzola za pritrditev telefona. Foto: Gašper Pirman

Merilniki se samodejno preusmerijo na prikaz količine v rezervoarjih, dosega, prevožene razdalje, trenutne in povprečne porabe bencina oziroma plina. Foto: Gašper Pirman Pomanjšani duster

Oranžni stepway z masko, ki povezuje žarometa, spominja na dusterja, čeprav razlike niso le v velikosti. Svetlobni telesi (serijske dnevne in kratke luči LED) sta ožji, odbijač med masko in spodnjo zračno odprtino spominja na velik viličasti ključ denimo številke 280, če bi obstajala. Spodaj je trdna ščitna plošča, kakršno smo poskušali raztreščiti med testom lodgyja, vendar se plastika ni pustila. Stepway posnema dusterja z odebeljenima strešnima letvama, terenski videz je poudarjen s črnimi obrobami blatnikov in kar 201-milimetrsko oddaljenostjo od tal. Jeklena 16-palčna kolesa so prekrita s pokrovi, ki z videzom odlično posnemajo lita platišča.

V znamenju stepway

Oblikovalci so notranjosti stepwaya privoščili nekaj serijskih podrobnosti, ki presegajo morebitna vnaprejšnja pričakovanja. Lepo oblikovani sedeži so oranžno prešiti, barvno polepšani so nasloni in zračniki. Dekorativno blago lepo prekriva armaturno ploščo in naslone v vratih z enako tkanino kot na sedežih, priključka USB sta osvetljena (bravo), dodatki, ki presenetijo voznika, pa pridejo na vrsto nekaj vrstic nižje.

Seveda je potrebno tudi varčevanje in pri tem mislimo na trdo plastiko, umetno usnje prek volana z nekdanjim Renaultovim prenosom, neosvetljeni kozmetični ogledalci in sovoznikov predal, električno odpiranje oken je avtomatsko le na voznikovi strani … Če pa kdo očita odsotnost elektronske parkirne zavore, povemo, da vemo za ljudi, ki bi pri nakupu vozila rade volje doplačali za klasično ročno namesto avtomatske. Kaj pa naš test 4 x 190 v avtomatsko klimatizirani notranjosti? Oba zadaj morata sedeti z nogama narazen, za stopala, glavo in ramena pa je prostora dovolj.

Sandero stepway z najboljšo opremo spada med najcenejša majhna vozila SUV. Z odebeljenima strešnima letvama, obrobami blatnikov in podvozjem 2 dm nad tlemi izgleda atraktivno terensko. Pokrovi koles odlično posnemajo lita platišča. Foto: Gašper Pirman

Primerna velikost prtljažnika kljub 40-litrskimu rezervoarju za LPG

Nad ploščo prtljažnika v zgornjem položaju (90 evrov doplačila) je 328 litrov volumna, spodaj pa še 78. Rezervno kolo se je, kot pri vseh plinarjih, umaknilo rezervoarju. V medprostor gre poleg obvezne opreme in pribora za popravilo gume še prtljaga, ki morda ne bi bila za razkazovanje. Zgornji položaj plošče obenem tvori ravno dno pri ustvarjanju 1108-litrskega tovornega volumna.

Kaj nas je zmotilo in česa nismo še nikoli videli?



Levo od sredinskega zaslona je posrečeno nameščeno in vse pohvale vredno držalo telefona. Namestitev telefona na ustrezno mesto bi bila lažja s tremi rokami, ki seveda niso vedno na voljo. Z raztegovanjem mehanizma vpenjanja z eno roko (druga namešča telefon), se hkrati vleče celotno konzolo in razmaje njeno pritrditev na armaturo. Tako se je tudi zgodilo.



Tračnice za vzdolžni pomik vozniškega sedeža so, kot običajno, prekrite s plastiko, pri sovozniku pa je drugače. Tam je ob sedežu navzdol potegnjena tkanina, ki pokriva železje. Saj ni slabo in ničesar ne očitamo, samo ugibamo, ali je zmanjkalo plastike ali se je nabralo preveč blaga?

Visoko sedenje nad terensko dvignjenem podvozju

Z visoko oddaljenostjo od tal ima voznik ergonomsko ugodnejši položaj, hkrati pa se lahko z manj bojazni pred poškodbami vitalnih delov podvozja podaja na zelo slabe površine (seveda ne na strmine). Vozniku v prid so nastavitve sedeža po višini in volana v obe smeri. Med velikima merilnikoma je pregleden 9-centimetrski TFT-zaslon z dvema osnovnima menijema. Potovalni računalnik samodejno preklopi podatke za razdaljo, povprečno in trenutno porabo glede na izbrano pogonsko substanco.

Poleg osrednje tablice je domiselno nameščena konzola za telefon

Tempomat z enotnim upravljanjem na volanu od 30 naprej spada k osnovni opremi, zraven pa še pomoč pri speljevanju, senzorji brisalcev, opozorilo pred trčenjem, samodejno zaviranje in klic v sili. 390 evrov za dobro delujoč paket parkirnih senzorjev, kamere, bočne kontrole in nadzorom mrtvega kota ni stran vržen denar.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Android brez žice iz telefona na zaslon

Aplikacija Dacia Media Control omogoča upravljanje zvočnega sistema prek volana, pametni telefon pa se s kablom poveže prek sistemov Android Auto ali CarPlay. Še več! Prijatelj, ki se sicer rad poglablja v računalniške skrivnosti, je brezžično zrcalil različne vsebine svojega telefona na osrednji zaslon (iz paketa MediaNav za vsega 190 evrov). To je sicer brezuspešno že poskušal na številnih novih in dražjih avtomobilih, prvič pa mu je to omogočila prav strojna oprema "nizkocenovne" dacie.

Osnovo pogona sandera stepway predstavlja renaultov 1.0 TCe 90, ki s preklopom na plin postane ECO-G 100. Foto: Gašper Pirman Nevtralno vozilo za vse podlage

Sandero temelji na novi sodobni platformi, ki z lažjo in trdnejšo konstrukcijo zagotavlja boljše vozne lastnosti. Posreden volan s približno tremi zavrtljaji in četrt ni moteč, med ovinkarjenjem pa mu tudi 20-centimetrska oddaljenost od tal ne dela težav. No, za kakšen deciliter ali dva mu verjetno dviga porabo …

Vožnja je nezahtevna z uporabnimi prestavnimi razmerji, ki omogočajo zmerno vrtenje motorja na podeželju z manj kot dva tisoč vrtljaji pri 90 in na avtocestah z 2800 pri 130 na uro. Motor deluje zadušeno v načinu "eco", pri "normal" je na bencin živahen, še bolj pa, kar je posebnost te dacie, na plin. S kromom okrašena prestavna ročica je mehkejša, deluje brez zatikanja, sicer pa slabih menjalnikov ne delajo več. So športni in nevtralni in šeststopenjski v stepwayu spada med slednje.

Galerija: oprema stepway je prijetna popestritev zunanjega videza

Po točenju 7,3 na bencin in 9,4 na LPG na 100 kilometrov

Oziroma 8,00 in 6,06 evra na sto kilometrov, kot smo zapisali zgoraj. Končna rezultata bi bila ugodnejša, če bi večkrat vztrajali z bolj anemičnim načinom "eco", vendar nismo. Najnižja mogoča poraba zahteva tudi prestavljanje pri 1900 vrtljajih, vendar pri tem zlasti na odprtih cestah vozilo izgublja sik s prometnimi tokovi. Porabi po WLTP (5,8) smo se najbolj približali med izletom na Janče (782 m), od koder smo se vrnili s 6,3.

Ljubljanski krog smo z upoštevanjem vseh omejitev obvozili s povprečno hitrostjo 107 kilometrov na uro in porabo 7,0. Na odsekih s 130 km/h po garminu so merilniki dacie prikazovali 135 na uro, 2800 vrtljajev in porabo 7,2. S smerno stabilnostjo smo bili zadovoljni, s hrupom pa ne najbolj, kljub ne previsokim vrtljajem. Na 30-kilometrski mestni vožnji med semaforji je dacia med samodejnim ugašanjem porabila okroglih sedem litrov. Vse navedeno velja za bencin, meritve opravljene med vožnjo na plin pa so dale skoraj 29 odstotkov večjo porabo.