Žarometi LED serijski, ne pa ročna klima: to je najcenejši avto v Sloveniji

Dacia sandero tudi ob prehodu na novo generacijo ostaja najcenejši avtomobil na slovenskem avtomobilskem trgu. Sandero je postal bolj kakovosten in oblikovno moderen, ima tudi več razpoložljive opreme. Za povsem osnovnega bo resda treba odšteti le slabih devet tisočakov, a tisti bolje opremljeni in z modernim motorjem - ti bodo tudi v Sloveniji najbolj iskani - pa bodo stali vsaj 13 tisoč evrov. In še zanimivost: že sandero za 8.990 evrov ima serijsko žaromete LED, ročne klime pa pod 10.280 evri ne bo. Razlog za to je, z vidika Dacie, zelo pragmatičen.

Žarometi LED (dolgi žarometi imajo še halogenske žarnice) so serijski del vseh sanderov. Foto: Gregor Pavšič Sedli smo za volan pregovorno nizkocenovnega avtomobila, najpomembnejšega modela znamke Dacia. To je sandero, ki je z novo generacijo že na videz postal resnejši avtomobil in je sprejel še več sestavnih delov - že amortiziranih, da so poceni in ne dražijo avtomobila - iz Renaultovega brata clia. Sandero in njegova bolj moderna “crossover” nadgradnja stepway sta še naprej na voljo za relativno ugodno ceno. Osnovni sandero je v Sloveniji resda na voljo že za manj kot devet tisoč evrov, a tisti najbolje prodajani - kar 70 odstotkov kupcev bo izbralo različico stepway, in tudi sicer kupci Dacie radi izberejo višje pakete opreme - bodo, seveda, stali več. Spodobno opremljen sandero bo z modernim turbobencinskim motorjem stal okrog 13 tisočakov.

Na Dolenjskem sem se sprehodil okrog sandera in dobil dober občutek. Oblikovno je postal modernejši, lepši. Ne skriva delnega vpliva clia, in to ni slabo. Sandero je resnično danes le še bled spomin na prvo generacijo, iz katere so se norčevali v vsaki oddaji Top Geara na televiziji BBC.

Zakaj ima sandero serijsko žaromete LED, ne pa tudi ročne klimatske naprave?

Opazil sem lepe zadnje luči in sprednje žaromete LED. Ti so serijski del vsakega sandera. Tehnologijo LED imajo dnevna svetila in kratki žarometi, dolgi so še vedno s halogenskimi žarnicami. To je prvič, da ima avtomobil za devet tisočakov že čisto prave žaromete LED. Toda na drugi strani sem tudi takoj opazil, da seznam serijske opreme ne prinaša klimatske naprave.

Niti ročna ni del serijske opreme, in vsak kupec bo ročno dobil šele v tretjem najvišjem paketu opreme. Razlog je za kupca nenavaden, za Dacio pa logičen: vgrajeni žarometi LED prinašajo odpustke in vozilu nižajo izpust CO2, to pa je danes prioritetna naloga vsakega proizvajalca. Ti žarometi so zato dobili prednost pred klimatsko napravo.

To je klasični sandero, ki z nekaj dodatne opreme in modernim motorjem stane okrog 13 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Za Dacio dokaj prepoznavna notranjost, v kateri pa se voznik počuti dobro. Foto: Gregor Pavšič

Gumb za preklop pogona z bencina na avtoplin. Dacia še naprej ponuja tovarniško vgradnjo. Foto: Gregor Pavšič

Sedel sem sicer v bolje opremljenih različicah sandera. Torej takih, ki jih bo večinoma Slovenci tudi kupila. Volanski obroč poznamo iz dusterja in na njem so vsi pomembnejši gumbi - predvsem tisti za vklop tempomata. Obvolanska ročica za upravljanje z radijskim sprejemnikom je še tista stara in morda celo boljša kot v novem cliu. Iz dusterja in clia poznamo tudi prestavno ročico šeststopenjskega menjalnika in vrtilna stikala za upravljanje s klimatsko napravo. Z doplačilom je lahko volan nastavljiv tudi po globini.

Vožnja je lahkotna, a volanski sistem je resnično zelo mehak. Tudi na tem področju nove dacie niso prav nič več robustne. Materiali so za tako ceno avtomobila povsem solidni in spodobni, tudi sedi se dobro, in prav tako hvalimo prožnost litrskega 90-"konjskega" turbobencinskega motorja.

Primerjava med klasičnim sanderom in različico stepway:

sandero sandero stepway dolžina: 4.088 mm 4.099 mm medosje: 2.604 mm 2.604 mm previs spredaj: 819 mm 830 mm previs zadaj: 666 mm 666 mm kolotek spredaj: 1.533 mm 1.520 mm kolotek zadaj: 1.519 mm 1.509 mm višina: 1.499 mm 1.535−1.587 mm * oddaljenost od tal: 162 mm 201 mm prtljažnik: 410−1.455 l 410−1.455 l

Foto: Gregor Pavšič

Na zadnjih sedežih se sedi dokaj dobro, tudi za noge je prostora dovolj. Udobje vseeno ni na ravni clia. Foto: Gregor Pavšič

Samodejna klimatska naprava je dosegljiva le pri najvišjem paketu opreme. Foto: Gregor Pavšič

Dacia bo osnovnega sandera v Slovenji ponudila za slabih devet tisočakov (8.990 evrov). Ta cena velja za osnovni paket Access, sandero s srednjim paketom Essential pa bo stal 9.790 evrov. Obe različici avtomobila poganja atmosferski bencinski motor z močjo 49 kilovatov (66 "konjev"). Za močnejši in modernejši turbobencinski motor TCe 90 z močjo 67 kilovatov (90 "konjev") bo treba izbrati višji paket opreme Comfort, kjer pa bo cena znašala že 12.290 evrov.

Zanimiva možnost je tudi pri sanderu serijska vgradnja pogona na avtoplin. Dacia pri sanderu ni elektrificirala (in posledično podražila) motorjev, zato pa motor eco-G nudi zanimivo alternativno rešitev. Pri opremi Essential je ta motor dražji za tisočaka (od omenjenega 67-kilovatnega atmosferskega), pri opremi Comfort pa sandera ne podraži. Do zdaj je približno 30 odstotkov kupcev Dacie izbralo pogon na avtoplin, najmanj zanimanja pa je, pričakovano, za najšibkejši motor SCe 65.

Kaj ima sandero serijsko? To so žarometi LED, sistem samodejnega zaviranja v sili, sistem za pomoč pri speljevanju v klanec, ni pa torej vključena klimatska naprava. Pri srednjem paketu opreme Essential jo je mogoče dokupiti za 490 evrov, je pa klimatska naprava del serijske opreme pri najvišjem paketu Comfort. Ta prinaša tudi že zadnje parkirne senzorje in po globini nastavljiv volan, mogoče pa je dokupiti tudi še vzvratno kamero (300 evrov) in samodejno klimatsko napravo (210 evrov). Obe je mogoče skupaj bolj ugodno dobiti v paketu Varnost (skupaj s sistemom za nadzor mrtvega kota) za 390 evrov.

Sandero stavi na šeststopenjski ročni menjalnik. V Sloveniji za zdaj, ker povpraševanja ni dovolj, samodejni menjalnik ni v ponudbi. Foto: Gregor Pavšič

Sandero za doplačilo premore tudi vzvratno kamero. Foto: Gregor Pavšič

Z vsemi pomembnejšimi doplačili bo torej sandero stal največ do 13 tisoč evrov, pri tem pa nismo bili izbirčni pri barvi. Brezplačna je osnovna bela, za druge pa znaša doplačilo 460 evrov. Tu so še 16-palčna aluminijasta platišča za 300 evrov.

Treba je poudariti, da je za 14 tisočakov v Sloveniji že mogoče dobiti tudi clia z enakim motorjem in tudi z vidika udobja primerljivo ceno. Ima pa clio več varnostnih dodatkov. Dacia tudi pri novi generaciji sandera namensko ne lovi najvišjih ocen varnostnih trkov Euro NCAP in nudi predvsem nujne (obvezne) varnostne elemente.

Primerjava dveh motorjev za sandera stepway:

1.0 ECO-G 100 (bencin-LPG) 1.0 TCe 90 prostornina: 999 cm3 999 cm3 št. valjev: 3 3 moč: 67 kW (90 KM)−74 kW (100 KM) 67 kW (90 KM) št. vrtljajev za največjo moč: 4.800−5.000 - 4.600−5.000 4.600−5.000 160−170 Nm 160 Nm menjalnik: ročni, 6-stopenjski ročni, 6-stopenjski posoda za gorivo: 40−50 50 masa praznega vozila: 1.134−1.154 kg 1.077−1.096 kg nosilnost: 442−468 kg 442−484 kg

Stepway je bolj atraktiven in ima (lahko) strešne nosilce

Pri različici stepway se cene z opremo Stepway Essential začnejo pri 12.290 evrov, paket Stepway Comfort pa ceno poviša še za tisočaka. Pri obeh sta na voljo litrski motor TCe 90 in 1.0 eco-G 100. Pri višjem paketu opreme so serijsko vključeni zadnji parkirni senzorji in vzdolžni strešni nosilci. Za sandera stepway z vso "pričakovano" opremo bo treba odšteti okrog 14 tisoč evrov.

Po pričakovanju trgovcev bo v Sloveniji torej od 60 do 70 odstotkov kupcev izbralo različico Stepway. Največ povpraševanja bo po litrskem turbobencinskem motorju, tretjina bi lahko izbrala dodatni pogon na avtoplin.

Strešni nosilci so pri sanderu stepway serijski. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Osnovna prostornina prtljažnika znaša 442 litrov. Tudi izbira pogona na avtoplin ne zmanjša prostornine, v tem primeru pa sandero nima rezervnega kolesa - namesto tega ima voznik na voljo kit za popravilo pnevmatike. Foto: Gregor Pavšič

Pod prtljažnikom se skriva do 40 litrov utekočinjenega plina. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič