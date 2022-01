Toyota je v Sloveniji v nekaj mesecih prodala dobrih 600 yarisov cross in avtomobil je presegel pričakovanja trgovcev. Za Toyoto je to prva zmaga v izborih Slovenski avto leta.

Volkswagen pri izboru Slovenski avto leta ostaja pri devetih, Škoda in Renault pri treh. V času velikih avtomobilskih sprememb je poleg vprašanja praktičnosti in cenovne primernosti po meri slovenskega kupca pomembno tudi merilo, katero obliko alternativnih pogonov so dobili posamezni novi avtomobili in kako prepričljivi so pri izvedbi te izbire. Prav zato je tudi po našem mnenju med letošnjimi finalisti kot odličen samopolnilni hibrid najbolj prepričal toyota yaris cross.

Foto: Uroš Modlic Kot smo poročali že včeraj zvečer, je zmagovalec jubilejnega izbora Slovenski avto leta 2022 postal toyota yaris cross. Finale jubilejnega izbora je bil zanimiv. Vseh pet finalistov je prvič ponujalo elektrificirane pogone, dva med njimi celo polno električne. Pogled na finaliste je dejansko razkrival različne pristope, ki jih imajo proizvajalci pri zagotavljanju alternativnih in neizbežnih elektrificiranih pogonov tudi v Sloveniji.

Imeli smo torej dva polno električna avtomobila, potem dva hibrida in še trendovskega križanca, ki pod isto zunanjostjo lahko skriva bencinski ali električni motor. To so zanimive možnosti za kupca v Sloveniji, ki mora kajpak elektrificirane pogone vsaj delno tudi plačati.

Prvič v finalu tudi dva električna avtomobila in škodi enyaq je pripadlo končno tretje mesto. Za razliko od hibridov električni avtomobil danes še ne more biti namenjen večini Slovencev. Foto: Uroš Modlic

Na Siol.net smo na vrh v glasovanju postavili toyoto yaris cross, nato pa še renault megana conquest, opel mokko, škodo enyaq in volkswagna ID.4. Glavno izhodišče za odločitev je bilo, kako kakovostno (tudi relativno glede na svoje tekmece) posamezni avtomobil ponuja svojo vrsto alternativnega pogona.

Vsi ti pogoni so lahko zanimivi in prav gotovo je že prva uvrstitev v finale za električni avtomobil za obe vozili zelo lep uspeh. Toda že zgolj zaradi tega električnega pogona – in to niti ni le "krivda" proizvajalcev, temveč tudi vseh deležnikov mobilnosti v Sloveniji – pri obeh odpade vsaj tretjina slovenskih voznikov. To so tisti, ki živijo v večstanovanjskih objektih.

Predlani so ga Korejci spoznali kot renaulta samsunga XM3 in ga nato pripeljali tudi v Evropo. To je prostoren avtomobil, ki zaradi svoje kupejevske oblike ni izgubil prostornosti. Foto: Uroš Modlic

Samopolnilni hibrid v mestu zagotavlja tudi 80 odstotkov časa vožnje na elektriko. To je naš izplen po enourni vožnji po Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič

Iz najrazličnejših razlogov je trenutno najboljša alternativa pri pogonih v Sloveniji samopolnilni hibrid. Vozijo ga lahko vsi, cenovno doplačilo zanj je dokaj sprejemljivo (v primeru yarisa cross približno štiri tisočake) in predvidoma bi se to doplačilo lahko v prihodnje še zmanjšalo. Samopolnilni hibrid sicer ne prinaša čudežev čez noč in vidimo ga predvsem kot enega stebrov pogonov v prihodnje.

Porabo avtomobila, kot je yaris cross, spusti na dobrih pet litrov na sto kilometrov, predvsem v mestih pa veliko časa (tudi prek 80 odstotkov) dela v električnem načinu. Skupni izpusti okolju škodljivih plinov ne izginejo, toda predvsem v najbolj perečih okoljih – torej v naseljih – je razlika na bolje zelo občutna. To je dobro za vse prebivalce mest in preostale udeležence v prometu. Toyota že desetletja razvija hibridne pogone in po lahkotnosti delovanja ter izkoristku se danes postavljajo v sam vrh ponudnikov takega pogona.

Škoda je z enyaqom poskrbela za družinsko zelo uporaben električni avtomobil. Lani poleti smo ga odpeljali tudi na Mont Ventoux v Provansi. Foto: Gregor Pavšič

Pri obeh električnih finalistih je marsikaj ravno nasprotno. Tu je najprej jasno njuna precej višja cena, pa že omenjena omejitev glede na domače polnjenje – danes v Sloveniji vsak še ne more biti kupec električnega avtomobila. Nekaterim je to že postala odlična izbira, navsezadnje smo se lani poleti s škodo enyaq brez težav odpeljali na več kot tri tisoč kilometrov dolgo pot do Francije in nazaj.

Toda nerešena zakonska vprašanja pri postavljanju polnilnic v večstanovanjskih objektih in izrazitejša državna strategija, kako se bomo iz tretje evropske lige po tržnem deležu električnih vozil prebili vsaj enega višje, vse to danes omejuje odločitve pri nakupu večjih električnih avtomobilov.

Volkswagen ID.4 je bil lani najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji. Njegova cena je dokaj visoka, obenem je enyaq v notranjosti (na primer že pri menjalniku) zasnovan precej bolj klasično. Foto: Gregor Pavšič

Tekmeci so že izdelali inženirsko naprednejše električne platforme

Volkswagnov koncern je sicer več let razvijal električno platformo MEB, ki pa danes nikakor ne spada več na sam vrh električne ponudbe. Bolje opremljena finalista z ustrezno veliko baterijo se cenovno približata teslam in predvsem korejskemu koncernu Hyundai-Kia, ki je lani poskrbel za enega največjih tehnoloških prebojev.

Prehod na 800-voltne sisteme (pri skupini Volkswagen jih poznajo porscheji in najzmogljivejši audiji) je pošteno premešal karte. Čeprav sta tako enyaq kot ID.4 za potnike zelo prostorna (nimata pa recimo dodatnega prtljažnika spredaj), sta ob tehnološki primerjavi s tekmeci predraga.

Več pogonov pod isto preobleko je lahko predvsem kompromis

Tretjeuvrščena opel mokka je med vsemi finalisti nudila največ različnih pogonov. Pristop celotne skupine Stellantis je sicer dokaj razumljiv in predvsem stroškovno zagotovo najbolj optimalen. Za alternativne pogone še niso razvili namenskih platform in če obstoječemu modelu le zamenjajo bencinski ali dizelski motor z električnim, vse drugo pa ostane isto, je tak avtomobil lahko le kompromis.

Pa seveda sploh ne slab kompromis, toda dokaj majhna baterija v praksi vseeno omogoča relativno majhen domet in za pravi nadomestek bencinskih različic bi želeli še nekaj deset kilometrov večjega.

Opel pod praktično nespremenjeno zunanjostjo ponuja corso z bencinskimi, dizelskimi in električnimi motorji. Foto: Uroš Modlic

Pogrešamo kak dodatni električni kilometer, zato pa je bencinska dovolj velika tudi za kolo BMX

Mokka ima uporabno kapaciteto baterije na primer 45 kilovatnih ur in enako velja tudi za šreostale koncernske avtomobile tega razreda, Renaultov zoe pa tudi do 52 kilovatnih ur. Kupec električne mokke dobi vse ugodnosti prijetne vožnje elektropogona in se nikoli več ne jezi nad počasnim delovanjem sistema start-stop v bencinski različici. Že to je povsem realen razlog, da nekdo pri tem avtomobilu vsaj razmišlja o električnem in ne bencinskem motorju. Žal preostalih ugodnosti namenskih platform v takem avtomobilu ni.

Mokka pa vseeno predvsem oblikovno ostaja zelo prepoznaven predstavnik svojega razreda in v bencinski različici ji tudi uporabniško težko kaj veliko zamerimo. Navsezadnje sem v njej zadek poleg otroškega sedeža pospravil še celo kolo BMX.

Za Balkan je dobil posebno ime, skriva pa tudi simpatične korejske napise svojega originala

In potem še renault megane conquest. Bil je prava osvežitev lanskega avtomobilskega trga. Čeprav to nikakor ni najnovejši avtomobil in izvira iz Koreje (pri odprtini za gorivo so tudi napisi v korejščini), je na cesti požel veliko zanimanja.

Za zmerno ceno ponuja veliko prostora in tudi trendovsko, celo drzno obliko. Še posebej za avtomobil znamke Renault in morda so se tudi zato mimoidoči na cesti za njim tako pogosto obračali. Tale megane conquest je morda med vsemi finalisti še najbolj klasičen, a tudi ta ponuja hibridni pogon – ta pa vendarle še ni na ravni Toyotinega.

Za preostale alternativne pogone Renault razvija povsem ločene platforme in modele, kar je po naši oceni tudi prava usmeritev.