V tovarni TPV v Brežicah je potekal finalni del izbora Slovenski avto leta 2022. Med 18 kandidati se je po glasovanju bralcev devetih sodelujočih medijev v finale uvrstilo pet avtomobilov, tem pa so predstavniki medijev v žiriji nato podelili še vsak svoje točke.

Ob jubilejnem izboru je zmagovalka prvič postala znamka Toyote. Foto: Uroš Modlic

Toyota yaris cross je v finale nesla največ točk od prejetih glasov bralcev in vlogo tihega favorita je ta hibridni avtomobil dokazal tudi v finalu. Največ točk je dobil od šestih medijev in prepričljivo zmagal. To je tudi prva zmaga na tem izboru za Toyotino avtomobilsko znamko.

Drugo mesto je v finalu pripadlo renaultu meganu conquestu, ki je dobil največ točk dveh medijev, tretje mesto pa je osvojila škoda enyaq. Češki električni športni terenec je največ točk dobil od enega medija, sicer pa je bil enyaq skupaj s koncernskim bratom volkswagnom ID.4 v finalu izbora kot prvi električni avtomobil v tridesetletni zgodovini prirejanja izbora za najboljši avtomobil za slovenski trg.

Podeljene točke v finalu letošnjega izbora

Kensuke Cučija, predsednik družbe Toyota Adria Foto: Uroš Modlic "V veliko čast nam je osvojiti ta naziv in to na zelo zahtevnem slovenskem trgu. Že ko so nas na vrh postavili bralci in splošna javnost, nas je to navdalo s posebnim ponosom. Zdaj po skupni zmagi pa nam to prinaša tudi še večjo samozavest. Smo na pravi poti in ta zmaga je potrditev tega. V času elektrifikacije, skupaj s pozitivnimi in negativnimi stranmi, je naš hibridni sistem pravi odgovor za vse tiste, ki želijo elektrificiran pogon, ne pa tudi polnilnega kabla. Yaris cross izpolnjuje pričakovanja večine kupcev in to dokazujejo tudi številke, ki presegajo naša pričakovanja," je po zmagi v finalu dejal Kensuke Cučija, predsednik družbe Toyota Adria.

Dva električna v finalu, enyaq zanesljivo pred ID.4

Četrto mesto je v finalu pripadlo oplu mokki, peto pa volkswagnu ID.4.

Na Siol.net smo na vrh postavili toyoto yaris cross, nato pa so po našem izboru sledili renault megane conquest, opel mokka, škoda enyaq in volkswagen ID.4.

Podrobnejši komentar izbora in našega glasovanja objavimo jutri zjutraj.

Finale v prostorih pomembnega razvojnega dobavitelja avtomobilske industrije

Finale je potekalo v prostorih tovarne TPV na Brezini v Brežicah. To je ena izmed petih tovarn podjetja TPV Automotive. Štiri so v Sloveniji, ena pa v Srbiji. So razvojni dobavitelj, ki deluje na globalnem trgu avtomobilske industrije. Razvijajo in proizvajajo izdelke, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji, ter vpeljujejo nove tehnološke rešitve na področju električnih vozil. Direktor podjetja je dr. Ivan Erenda.

Srečni nagrajenci v izboru Slovenski avto leta 2022



1. nagrado, vrednostno kartico za dobroimetje za nakup goriva pri Petrolu v vrednosti 1.500 evrov, je dobila:

Milena Pinter, Ločnikarjeva 12, Ljubljana-Vič



2. nagrado, vodljivo in stabilno aluminijasto tovorno prikolico TPV EU 2010 AL, je dobila:

Viktorija Bernetič, Sejmiška pot 8 A, Sežana



3. nagrado, komplet vrhunskih zimskih pnevmatik Goodyear UltraGrip Performance+, je dobil:

Miha Belcijan, Podgorje 115, Kamnik

Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic