Nov mali SUV v Slovenijo: ima izrazito prednost #foto

Novi toyota yaris cross ni še eden od mnogih avtomobilov. Od njih se razlikuje po drugačnem razmerju avtomobilskih dimenzij in, predvsem, po pogonu. Ta 4,1 metra dolgi avtomobil nudi najboljši samopolnilni hibridni pogon v razredu. To pomeni od 50 do 70 odstotkov vožnje na elektriko in s tem zelo dobro razmerje med maso, električnimi kilometri ter predvsem ceno. V Sloveniji jih želijo do konca naslednjega leta prodati okrog 1.300 in se prebiti med prve tri modele na fizičnem trgu kompaktnega razreda SUV.

Mestece La Hulpe blizu Bruslja. Tu vsako leto dežuje 199,6 dneva na leto. Tako pravi statistika. Bil je ravno eden tistih dni, ko je bilo nebo v Belgiji oblačno in je tudi ves čas po malem rosilo. Tako da se je bilo res neprijetno sprehajati naokoli, in naslednji dan, ko je skozi oblake posijalo sonce, je bilo na ulicah vse polno ljudi.

V roke so mi potisnili ključe povsem novega avtomobila. Ime je že znano. Yarisa poznamo, zdaj je tu še yaris cross. Že tako natrpan razred kompaktnih športnih terencev je dobil še enega člana.

Foto: Gregor Pavšič

Srečno v tej konkurenci, sem si mislil, ko sem od daleč odklepal vrata. Navzven ponuja yaris cross zanimivo obliko. Najbolj všeč mi je zadnji del. Je postaven, močan, simpatičen in spominja na tiste "kulske", nekoliko bolj "offroad" oblikovane športne terence. Tiste, malo ožje, višje, in na ljudi, ki vsaj navidezno ta vozila potiskajo še kam drugam kot le na urbane višje robnike.

Pogled s strani kaže vpadljiv avtomobil s plastičnimi obrobami okrog blatnikov ter največ 18-palčnimi kolesi. In če bo kaj, potem bo oblikovalska mnenja delil sprednji del. Če je zadek nedvomno evropski, potem bi sprednji del poslal prej v Tokio kot v Bruselj.

Foto: Toyota

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V takem novem avtomobilu najprej iščem tiste elemente, ki ga naredijo drugačnega od tekmecev. Torej razloge, zakaj bi nekdo kupil ta avtomobil in ne enega od tistih, ki jih na trgu že prodajajo.

Prednost pred tekmeci je pri yarisu cross očitna. To je hibridni pogon in z njim prek električnih kilometrov povezane "neslišne" in udobne vožnje. Toyota zanj trdi, da bo omogočal več kot 50 odstotkov vožnje na elektriko. Ker je bilo prvo druženje z njim še prekratko, o tem še nimam izoblikovanega končnega mnenja, a, glede na izkušnje, Toyoti verjamem. Lani sem se s testnim yarisom po Ljubljani vozil kar 70 odstotkov na elektriko, na podeželski cesti je znašal delež električnih kilometrov 54 odstotkov, na avtocesti od Ljubljane do Celja in nazaj pa 17 odstotkov. Podrobnejši rezultati so na tej povezavi.

Foto: Gregor Pavšič

Samopolnilni hibridni pogon je danes ena najboljših alternativ klasičnim bencinskim ali dizelskim motorjem. Litij-ionska baterija je resda majhna in ima maso le 27 kilogramov, a če bi primerjali število dejanskih električnih kilometrov z maso baterije in nato vse skupaj dali še v tabelo z maloprodajnimi cenami, bi tak yaris cross imel zagotovo boljše razmerje od tudi polno električnih in priključno hibridnih avtomobilov.

V povprečju je električni avtomobil od primerljivega bencinskega dražji za okrog 15 tisočakov, priključni hibrid za deset tisočakov, vsaj v primeru Toyote pa je hibridni yaris cross od bencinskega dražjih za okvirnih 3.500 evrov. Dobre tri tisočake znaša tudi cenovna razlika yarisa cross s klasičnim yarisom.

Foto: Gregor Pavšič

Pri yarisu cross je prtljažnik (od 397 do 1.097 litrov) prav gotovo soliden, pri prostornosti na zadnji klopi imajo prednosti tekmeci. Prodajno že zelo uspešna renault captur in peugeot 2008 nudita potnikom zadaj več prostora, volkswagnov T-cross ima tam tudi pomično zadnjo klop. Vozniški prostor je ergonomsko pri yarisu cross dober, sedi se udobno in načeloma je vse pri roki.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vozniški prostor. Najboljši je volanski obroč, ki je ravno prav velik in debel za ravnovesje med športnim občutkom in praktičnostjo. Zdi se mi pomembno, saj navsezadnje volanski obroč v rokah držimo največ časa med vsemi sestavnimi deli avtomobila. Zato dober volan odtehta malo več plastike, kot sem jo pričakoval.

Notranjost je, pod črto, zadovoljiva, dobra. Res je, da bo yarisa cross iskal bolj racionalen in vsaj delno konzervativen kupec, ki bo avtomobil izbiral s premislekom in ne toliko z očmi kot na primer novodobnega "francoza".

Toda vsaj kakšen bolj žlahten dodatek, morda celo kakšen "gadget", nekaj tistega za učinek "vav" avtomobil v tako natrpanem razredu potrebuje.

Foto: Gregor Pavšič

Odločitev za tak avtomobil, skrb za kupce in 400-milijonska naložba v tovarno v Franciji pri Toyoti seveda niso presenetljive. Kompaktni športni terenci in križanci so že nekaj časa najpomembnejši avtomobilski razred v Evropi. Tu svoj novi avtomobil izbere največ kupcev, obenem pa je zato tudi konkurenca tu zelo številčna, dokaj izenačena in neizprosna.

Med fizičnimi kupci v Sloveniji je tržni delež tega razreda v štirih letih zrasel s 13 na 25 odstotkov trga. Medtem ko skupna prodaja fizičnim strankam v Sloveniji pada, število prodanih kompaktnih avtomobilov SUV raste. S tem pa se močno veča tudi tržni delež. Letos je v prvem polletju vsaj četrti zasebni kupec novega avtomobila v Sloveniji izbral kompaktni športni terenec oziroma križanec.

Foto: Gregor Pavšič

"Game changer" za položaj Toyote tudi v Sloveniji?



Skladno s prihodom v trenutno najbolj "vroč" evropski avtomobilski razred, so visoke tudi ambicije Toyote pri prodaji yarisa cross. To bo predvidoma postal najbolje prodajani model Toyote tako v Evropi kot tudi Sloveniji. Letos jih želijo slovenski trgovci prodati 300, prihodnje leto pa upajo na tisoč prodanih vozil.



"Naš cilj je priti med prve tri v tem avtomobilskem razredu, kar pomeni deset odstotkov trga. Trenutno so na vrhu renault captur, volkswagen T-cross in peugeot 2008, naš prodajni cilj bo torej prehiteti peugeota. Ciljamo na manjše družine in tiste uporabnike avtomobilov v urbanem svetu, ki so usmerjeni tudi v prihodnost. Yaris cross je bil za nas prva Toyota, ki so jo kupci naročili, ne da bi jo sploh videli v živo. Med kupci si obetam tudi tiste, ki bodo k nam prestopili od konkurence," pravi Gregor Mauko, direktor družbe Toyota Adria.



Če bi se njegovi prodajni načrti uresničili, bi se tudi Toyota z vsaj petodstotnim tržnim deležem lahko v Sloveniji zavihtela med prvo peterico avtomobilskih znamk in tako sledila opaznemu poskoku Japoncev na evropskem trgu.

Foto: Gregor Pavšič

Pri Toyoti ne pričakujejo veliko interne konkurence med yarisom in yarisom cross. Kljub isti platformi, imenu in poreklu naj bi si bila namensko dovolj različna. Trgovci ne pričakujejo, da se bo nekdo, ki bo v salon prišel po yarisa, domov raje odpeljal z yarisom cross. Ta bo tem predstavljal že začetno željo.

Yaris cross je dolg 4,18 metra, širok je 1,76 metra in visok 1,59 metra. V primerjavi z yarisom je kar občutno daljši (za 24 centimetrov!), približno enako širok in kar nekaj centimetrov višji (9,5 centimetra). Medosna razdalja je z 2,56 metra enaka kot pri yarisu. Vse to prinaša že omenjen, bolj izrazit zunanji videz klasičnega malega "terenskega" vozila, s čimer se oblikovno lahko postavi ob bok prvi generaciji RAV4. Za tak vtis pomaga tudi 2,5 centimetra povečana oddaljenost yarisa cross od tal, ki tako znaša 17 centimetrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Približno dva od treh kupcev yarisa cross bosta izbrala avtomobil s hibridnim pogonom. Ta je enak kot v yarisu. Sestavljata ga 1,5-litrski bencinski trivaljni motor in dodatni sprednji elektromotor, ki skupaj zagotavljata sistemsko moč 68 kilovatov (92 "konjev"), bencinski motor ima ob tem 120 njutonmetrov navora.

Tak pogon ni zares dinamičen in eksploziven, česar pa v takem avtomobilu tudi ne pričakujemo. Ko dosežemo želeno hitrost, je pogon tudi ob delovanju bencinskega motorja tih, in predvsem, vsaj sodeč po izkušnjah iz klasičnega yarisa, bo mogoče veliko mestnih in tudi podeželskih kilometrov odpeljati le na elektriko.

Tudi v primeru štirikolesnega pogona, kar pomeni še dodatni 3,9-kilovatni elektromotor na zadnji osi, ostaja skupna moč pogona enaka. V primeru štirikolesnega pogona lahko krmilnik del navora, to je do 60 odstotkov, po potrebi prenese na zadnji kolesi.

Foto: Gregor Pavšič

Ker je izkupiček električnega delovanja pogona dober, tudi ne čudi, da je pri kompaktnem športnem terencu toliko več povpraševanja po resda šibkejšem hibridnem pogonu. Različica zgolj z 1,5-litrskim bencinskim motorjem ima namreč moč 92 kilovatov (125 "konjev"). To je 30 "konjev" in tudi 33 dodatnih njutonmetrov navora več. Toda tak bencinski yaris cross ne pozna le električnih kilometrov in prijetne vožnje skozi mesto ali podeželje vsakič, ko stopalka za plin ni polno obremenjena.

Naša prva vožnja z yarisom cross v okolici Bruslja in Waterlooja je bila sicer dokaj kratka ter omejena prav na mestno in primestno vožnjo. Poraba goriva je znašala 4,1 litra na sto prevoženih kilometrov. Med obsežnejšim testom klasičnega yarisa, ki je resda nekoliko manjši in lažji, smo imeli povprečno kombinirano porabo 4,4 litra na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič