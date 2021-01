Z mladostniškim videzom in dinamično zasnovanimi širokimi zadnjimi boki je toyota yaris eden najbolj vpadljivih mestnih avtomobilov, ki je v tem razredu tudi z odliko izpilil hibridni pogon. Ta v praksi v mestu zagotavlja porabo okrog treh litrov bencina na sto kilometrov in tudi do 70 odstotkov vožnje brez delovanja klasičnega bencinskega motorja. Za spodobno opremljenega hibridnega yarisa bo treba odšteti vsaj okrog 20 tisočakov.

Foto: Gašper Pirman Novi toyota yaris. To je eden najbolj vpadljivih mestnih avtomobilov, ki je z novo generacijo postal oblikovno še drznejši. Spregledati ni mogoče širokih zadnjih bokov, ki so ena od vzporednic s trenutnimi dirkaškimi programi Toyote v svetovnem prvenstvu v reliju (za te primerjave je sicer prava le različica GR). Yaris prvič prihaja s platforme TNGA; od predhodnika je krajši le za pol centimetra, a zaradi oblike zadka in zadnjih vrat (posebej stranskih stekel) se zdi še bolj kompakten kot stari yaris.

Ima pet centimetrov daljšo medosno razdaljo, širši je tudi za pet centimetrov, in za nameček še štiri centimetre nižji. Postal je dimenzijsko drugačen (tudi zato, da naredi prostor novemu yaris crossu), še vedno pa ostaja zvest osnovnemu načelu − nuditi vozniško okreten in zelo prijeten avtomobil, v svojem razredu pa ponuja najbolj razvit samopolnilni hibridni pogon. V Sloveniji naj bi ga skupaj z yarisom izbral vsak drugi kupec.

Kaj konkretno hibridni pogon prinaša vozniku yarisa v Sloveniji, smo preverili v treh primerih vožnje. Najprej v mestu; po Ljubljani smo prevozili 34 kilometrov in imeli ob tem porabo 3,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. Kar 70 odstotkov vse vožnje smo prevozili na elektriko oziroma brez zagnanega bencinskega motorja.

mesto podeželje avtocesta razdalja: 34 km 90 km 140 km povp. poraba: 3,6 l 3,7 l 5,9 l delež (%) EV: 70 % 54 % 17 %

Na ovinkastih podeželskih cestah voznik čuti malo upora pogona in dovršeno funkcijo "jadranja"

Tudi na podeželju je bil izkupiček zelo spodbuden. To je bila sicer bolj zavita cesta; na bolj ravni bi bilo električnih kilometrov manj. Na zaviti pa voznik spušča plin in takrat pogon skoraj vselej preklopi na elektriko. Izpostavljam tudi lahkotnost vožnje in dobro lego na cesti, zaradi katere lahko voznik izkorišča inercijo avtomobila, in nekatere ovinke odpelje tudi precej hitro. Po slabih 100 kilometrih sem dosegel porabo 3,7 litra na 100 prevoženih kilometrov, 54 odstotkov poti pa prevozil na elektriko. Ta delež je predvsem pri nekoliko daljših vožnjah boljši kot pri priključnem hibridu. Ta ima v praksi okrog 30 kilometrov dosega, nato pa se baterija med vožnjo le počasi polni.

Najslabši izkupiček je bil seveda na avtocesti. Od Ljubljane do Celja in nazaj je znašala poraba 5,9 litra na 100 prevoženih kilometrov. Tudi na avtocesti sem 17 odstotkov poti prevozil na elektriko.

Poraba treh litrov bencina na sto kilometrov je povsem realna

V teh treh režimih vožnje je bila torej skupna povprečna poraba 4,4 litra na 100 prevoženih kilometrov, 47 odstotkov − torej slabo polovico vožnje skozi mesto, po podeželju in avtocesti − smo zvozili na elektriko.

V konkretnem primeru je to pomenilo 124 kilometrov, in to seveda brez nočnega ali celo vmesnega polnjenja prek kabla. V realnem prometu bodo imeli vozniki najbrž celo boljši izkupiček, saj bodo glavnino kilometrov naredili v mestu in ne po avtocesti. Upam si trditi, da bodo nekoliko bolj varčni vozniki z yarisom komaj opazno presegli porabo treh litrov na sto prevoženih kilometrov.

Za spodobno opremljenega hibrida vsaj 20 tisočakov; ni pa hibrid edina možnost …

Testni yaris je resda z vso opremo in vpadljivo rdečo barvo stal 23 tisoč evrov, a je spodobno opremljen hibridni yaris z opremo sport na voljo tudi že za okroglih 20 tisočakov. To se zdi kot meja sprejemljivega za še vedno praviloma mestni avtomobil, kjer pa je uvajanje hibridne tehnologije, z vidika cene, seveda najbolj občutljivo.

Vsak kupec yarisa se za hibridni pogon le ne bo odločil, saj je na primer pri enaki opremi različica z enakim bencinskim motorjem približno tri tisočake cenejša. Brez hibridnega pogona ima 1,5-litrski trivaljnik tudi več moči (92 kilovatov oziroma 125 "konjev"). Mogoče je izbrati tudi še šibkejši litrski 53-kilovatni motor, ki yarisa poceni še za okrog tisoč evrov. Pri obeh klasičnih bencinskih pogonih je na voljo tudi ročni menjalnik.

Okreten v mestu, hibridni pogon zagotavlja predvsem tišjo in mirnejšo vožnjo

Toda hibridni pogon vendarle prinaša tudi drugačno vozno izkušnjo, ki je nadvse pozitivna. Zahvaljujoč uporabi druge platforme, lažje in bolj toge karoserije, jim je uspelo baterijo, s kapaciteto 0,8 kilovatne ure, spraviti pod zadnjo klop, kjer dodatna masa tudi dobro vpliva na vozne lastnosti. Če bo v praksi električni izkoristek pogona, recimo 50-odstotni, to pomeni tudi veliko tišjih in prijetnih kilometrov.

Hibridni pogon yarisu doda 50 kilogramov, a baterija ne "odžira" prtljažnega prostora. Ta ima sicer povsem zglednih 286 litrov prostornine in je celo skoraj osem centimetrov globlji kot prej.

Volan je sicer dokaj, a spet ne preveč, mehak, na cesti pa je yaris zelo mladosten, okreten. Tako med ovinki kot tudi na mestnih ulicah, kjer ga odlikuje majhen obračalni krog. Kupec hibrida pa bo moral v zakup vzeti samodejni menjalnik CVT, ki je sicer za večino kupcev pretirano moteč, a ni glasen, raven dinamike pa pri pospeševanjih vseeno omejuje. Omenjeno glasnost je zaznati le pri bolj odločnih pospeševanjih, ob zadrževanju hitrosti pa je zato delovanje motorja komaj slišno.

Oblikovno bodo spremembo med starim in novim yarisom najbolj občutili potniki na zadnji klopi. Zadnja stranska stekla so manjša, zato je svetlobe zadaj manj. To pa bo manj všeč predvsem otrokom, a ni tako moteče kot na primer v toyoti C-HR. Zadaj smo prav tako pogrešali lučko na stropu. Renault clio ima zadaj lučko na obeh straneh.

Izza volana hvalim ergonomijo in sveže oblikovano notranjost. Veselijo digitalni merilniki in zelo uporabna odlagalna polica na sredinski konzoli - idealna je za mobilni telefon, ko je ta povezan z vmesnikom Car Play ali Android Auto. Yaris je spredaj bolj prostoren, kot je bil prej. Nekoliko bolj narazen so postavili tudi sedeža, a z notranjo obliko so ustvarili bolj prečiščeno notranjost, ki bolje "diha". Tudi zadaj je prostora dovolj za odraslega potnika, a seveda ne ravno za vsakodnevne in nekaj sto kilometrov dolge vožnje.

Hvalimo serijsko varnostno opremo, prvič tudi s sredinsko zračno blazino med sprednjima sedežema

Yaris torej prepriča s hibridnim pogonom, prav tako mladostniško vpadljivo zunanjostjo in tudi s kakovostjo izdelave. Pa tudi iz varnostnega vidika mu je težko kaj očitati. Serijsko je opremljen s sistemom Lane Assist (opozarjanje ob nenamerni menjavi voznega pasu), prepoznava prometne znake, zazna pešce (tudi ponoči) in kolesarje ter v sili zavira. Kot prvi avtomobil ima serijsko med sprednjima sedežema dodatni varnostni blazini, ki v primeru nesreče preprečita trk voznika in sovoznika.

Yaris ima serijsko radarski tempomat, samodejno prilaganje dolžine snopa žarometov in tudi sistem za sledenje voznemu pasu. Prav tako samodejno klimatsko napravo, za žaromete LED (prav tako za sovoznikov sedež, nastavljiv po višini) pa je treba izbrati četrti paket opreme.

Tehnični podatki - toyota yaris hibrid

motor: trivaljni, 1,5-litrski prostornina: 1.490 cm3 največja moč: 68 kW pri 5.500 vrt. v min. največji navor: 120 Nm od 3.600 do 4.800 vrt. na min. skupna izhodna moč: 85 kW sprednji elektromotor: moč 59 kW in navor 141 Nm najvišja hitrost: 175 kmh pospešek 0-100 kmh: 9s 700ms masa praznega vozila: 1080-1.180 kg največja dovoljena skupna masa: 2.065 kg

