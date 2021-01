Petmetrski SUV prvič v Sloveniji, v njem do sedem sedežev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo letos prihajata dva velika športna terenca, ki ju do zdaj na trgu ni bilo - to sta ford explorer in toyota highlander. Ta bo ponujala sedem sedežev in hibridni pogon, več kot 20-centimersko oddaljenost od tal ter veliko udobja za potnike.

Foto: Toyota Toyotin highlander je dolg 4,9 metra, širok je 1,9 metra in visok 1,7 metra. Medosna razdalja znaša 2,85 metra. Toyota bo svoj največji športni terenec letos prvič ponudila na nekaterih zahodnoevropskih trgih, med katerimi je tudi Slovenija. S tem bodo dodatno razširili ponudbo lastnega samopolnilnega hibridnega pogona, s kakršnim bo highlander tudi opremljen.

Sistemska moč pogona (osnova je 2,5-litrski bencinski motor) bo 182 kilovatov (248 "konjev"). Moč elektromotorja spredaj je 134 kilovatov. Do 100 kilometrov na uro highlander potrebuje 8,3 sekunde, najvišja hitrost znaša 180 kilometrov na uro. Osnovna masa vozila znaša dobri dve toni, od tal pa je terenec oddaljen za 20,2 centimetra.

V Slovenijo letos vsaj dva (eden skoraj) petmetrska športna terenca

To bo letos eden od dveh napovedanih velikih športnih terencev. Ford bo v Slovenijo prvič pripeljal petmerskega explorerja, za zdaj še ni jasno, ali (in kdaj) bo na slovenski trg pripeljala nova generacija kie sorento.

Toyota Highlander Ford Explorer Hyundai Santa Fe Jeep Grand Cherokee Kia Sorento VW Touareg dolžina: 4.966 5.050 4.785 4.821 4.810 4.878 širina: 1.930 2.004 1.900 1.938 1.900 1.984 višina: 1.755 1.775 1.685 1.760 1.700 1.717 medosje: 2.850 3.025 2.765 2.915 2.815 2.894

"Jadranje" samopolnilnega hibrida do hitrosti 125 kilometrov na uro

Hibridni pogon omogoča dober izkoristek energije in vožnje brez delovanja bencinskega motorja. Kot smo pred kratkim poročali že v testu novega yarisa, voznik od samopolnilnega hibridnega pogona dobi realno več kot od priključnohibridnega (s polnjenjem prek kabla doma).

Pri velikih in težkih vozilih je zaradi večje porabe in še večjega deleža vožnje po avtocesti ta prednost še bolj izrazita kot pri mestnih vozilih. S highlanderjem bo mogoče na elektriko "jadrati" do hitrosti 125 kilometrov na uro.

Druga vrsta sedežev z 18-centimetrskim vzdolžnim pomikom

V notranjosti je na voljo sedem sedežev, druga vrsta ima do 18 centimetrov vzdolžnega pomika. S tem je mogoče regulirati prostor v zadnji vrsti, prav tako pa ta pomik omogoča lažji dostop do zadnjih dveh sedežev. V prtljažniku je od 332 do 1.909 litrov prostornine. V sedemsedežni različici je prtljažnik le še zasilen, in sicer 27-litrski.

Med serijsko opremo najdemo 18-palčna platišča, "pametni" vstop, sedempalčne digitalne merilnike, osempalčni zaslon na dotik (doplačljiv je velik 12,3 palca), triconsko klimatsko napravo, ogrevane sprednje sedeže in sistem zaznavanja mrtvega kota, aktivni radarski tempomat, sistem prepoznavanja pešcev in kolesarjev (le podnevi), sistem za ohranjanje voznega pasu in podobno. Na seznamu dodatne opreme je tudi digitalno vzvratno ogledalo.

Kaj pa štirikolesni pogon?

Električni štirikolesni pogon AWD-i nima mehanske povezave med osema, ima pa na zadnji osi nameščen elektromotor za prenos maksimalnega navora na zadnja kolesa. Zadnji elektromotor ponuja 121 njutonmetrov (Nm) navora in je sposoben dobaviti 1.300 Nm vlečne sile na zadnja kolesa.

Razporeditev navora med sprednjimi in zadnjimi kolesi se giblje od 100 : 0 do 20 : 80, odvisno od voznih razmer. Razmerje navora med sprednjimi in zadnjimi kolesi se prikaže tudi na voznikovem zaslonu

