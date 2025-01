Tudi drugi konec tedna v novem letu dogajanje po Sloveniji ni najbolj pestro. Še največ se dogaja na smučiščih, kjer celotno zimo pripravljajo tako imenovane après-ski zabave oziroma zabave po smučanju. Ta konec tedna se bodo smučarji zabavali na Kopah in Krvavcu, kamor prihajata skupina Drugo Dugme in pevka Ines Erbus.

Zbrali smo nekaj dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si drugi konec tedna v letu 2025 želijo dobre zabave in druženja.

Od rocka do zabavne in balkanske glasbe

Po prazničnem decembru, ko so bili glasbeniki zasedeni praktično vse konce tedna, marsikdo pa je nastopal tudi ob delovnikih, si meseca januarja večina vzame čas za počitek. A ne vsi.

Zadnji delovni dan v tem tednu bodo glasbeno aktivni trije izvajalci. V piranskem gledališču Tartini bodo gostili štiričlansko skupino Koala Voice, ki bo občinstvo zabavala z ritmi indie rock glasbe. Na Grad Rače prihaja Manca Špik, v mariborskem klubu Office by night pa bodo uživali ljubitelji srbske pop-folk pevke Sandre Afrika.

Sobota bo nekoliko bolj zimsko obarvana in pestra za tiste, ki radi smučajo. Tako kot vsako leto tudi letos na dveh slovenskih smučiščih vsak konec tedna pripravijo après-ski zabave, kjer se smučarji ogrejejo in zaplešejo po športni aktivnosti. Na Kopah bodo tokrat gostili velenjsko skupino Drugo Dugme, ki nas s svojimi priredbami popelje skozi legendarne skladbe skupine Bijelo Dugme, na Krvavcu pa mlado in energično Ines Erbus, ki je pred kratkim praznovala deseto obletnico samostojne kariere.

Obiskovalci koncerta Mance Špik bodo lahko uživali v uspešnicah, kot so Pesem, Serenada in Oba ter nekoliko starejših Zvezala bi si krila in Baila Baila. Foto: Mediaspeed

Tisti, ki želite užiti še zadnje trenutke praznikov, pa se lahko odpravite v središče Ljubljane in si še zadnje dni ogledate tamkajšnjo praznično okrasitev, ki jo bodo ugasnili 15. januarja. Mesto razsvetljuje več kot 50 kilometrov luči in več kot 850 svetlobnih skulptur, na Prešernovem trgu pa so že sredi novembra postavili 21 metrov visoko smreko, ki so ji nadeli ime Anita. To je torej še ena od zadnjih priložnosti za ogled.

