Izbrali najboljše steake v Evropi, med njimi je tudi slovenski #video

Dobro pripravljeni steaki spadajo med najljubše jedi marsikaterega mesojedca. Poznamo jih v različnih oblikah, med najpogostejšimi pa so klasični rib-eye, rostbif, t-bone in tomahawk ter nekoliko prestižnejši filet mignon, ki slovi kot steak za posebne priložnosti. Restavracij, kjer gostom ponujajo steake, ne manjka, portal Big 7 Travel pa je sestavil lestvico 50 najboljših v Evropi.

Poglejte, katere restavracije v Evropi imajo najboljše steake:

"Vodilna restavracija s steaki v državi"

Na seznam se je uvrstila tudi priljubljena mariborska restavracija Jack & Joe, ki so ji dodelili 41. mesto. "V mestu, ki ga turisti sprva morda ne bodo prepoznali, je ena vodilnih restavracij s steaki v državi Jack & Joe," so zapisali na portalu in dodali: "Z uporabo lokalno pridelanih sestavin in govejega mesa iz vse Evrope si je ta restavracija ustvarila ime tako med domačini kot turisti, ki se zgrinjajo k njihovim mizam, da bi okusili zrezke in srkali vina."

Za restavracijo stojita Igor Radulović in Damjan Šparakl, ki gostom ponujata vse od premium irske govedine black angus do slovenske bio govedine, njihovo vodilo pa je: "Sveže. Lokalno. Okusno."

Med nam bližnjimi restavracijami, kjer boste zagotovo dobili steak po svojih željah, sta tudi dve v madžarski prestolnici – Pampas (35. mesto) in Hot Stone Steakhouse (20. mesto) – ter dve na Dunaju, Dstrikt Steakhouse (28. mesto) in Beef and Glory (12. mesto). Raj za ljubitelje steakov pa boste našli tudi v restavracijah STK v Milanu (34. mesto), Chops Grill v Splitu (31. mesto) in Toro Grill v prestolnici Srbije (26. mesto).

