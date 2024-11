Janković razkril ime novoletne smreke na Prešernovem trgu #video

"Ime naše 21 metrov visoke smreke je Anita! Meščanke in meščani ste izglasovali ime, s katerim se simbolično poklanjamo Aniti Ogulin, častni meščanki in izjemni humanitarki," je med obiskom kopališča Ilirija povedal ljubljanski župan. "Ona meni zelo manjka. Ona je dajala medsebojno ljubezen," je dodal.

Novoletna smreka na Prešernovem trgu Foto: STA Enaindvajset metrov visoka smreka na Prešernovem trgu stoji od novembra, pripeljali pa so jo iz Podmežakle na Jesenicah. Delavci, ki so pet ton težko smreko pripeljali v prestolnico, so jo sprva poimenovali Tatjana, piše Dnevnik, a so ljudje kasneje izbrali novo ime.

Sledilci so na družbenih omrežjih lahko predlagali imena. V ožjem izboru so bila Karolina, Jelka in Anita. Zadnje, kot so pripisali ob anketi, služi kot poklon pokojni humanitarki Aniti Ogulin.

Lani se je smreka imenovala Tina, leta 2016 pa so delavci smreko poimenovali Melania po Melanii Trump.