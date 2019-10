Na brvi LJFW spet najbolj znan "plus size" model pri nas, Anamaria Goltes #foto

Na tretjem dnevu ljubljanskega tedna mode (LJFW) se je predstavilo enajst znamk in modnih oblikovalcev, med njimi pa je svojo novo kolekcijo pokazala tudi Renata Bedene, ki na brv rada pošlje tudi "plus size" manekenke. Med njimi tudi Anamario Goltes.

Tretji dan modnih revij jesenske edicije LJFW so se postavile na ogled kolekcije oblikovalk Julie Kaje Hrovat, Simone Kogovšek, Renate Bedene, Sanije Reje Aske, Petje Zorec, znamk Princip/Artpump, Patricia Pie, Prik, Made in Anselma, Mateyaneira ter oblikovalca Davida Bacalija.

Že drugič smo lahko med modeli oblikovalke Renate Bedene opazili Anamario Goltes, dekle košarkarja Luke Dončića, ki se je po brvi tedna mode prvič sprehodila aprila letos, prav za Bedenetovo, v tokratni jesenski ediciji pa je poleg njenih kreacij nosila še kose znamke Princip.

Anamaria navdušuje tako pri nas kot čez lužo

Anamaria sicer velja za tako imenovani "plus size" model, čeprav je tako Renata kot modni agent agencije Immortal Model Management Tomaž Mihelič ne bi opisala ravno tako. Mihelič pravi, da ima 21-letnica zaradi svoje "športne in nežno oblinaste postave" pravzaprav veliko prednost, saj je med modnimi znamkami vse več povpraševanj po takšnih modelih.

Predvsem v ZDA in Dallasu, kjer Anamaria zaradi Luke in njegovega moštva Dallas Mavericks preživi večino leta. Mihelič in Immortal Model Management so ji zato priskrbeli agencijo v Dallasu, kjer so navdušeni nad njo, pravi in dodaja, da "ne zato, ker je dekle svetovno priznanega košarkarskega asa, ampak zaradi tega, ker je fantastičnega videza in čudovita osebnost." Prav zato si jo je na brvi že dvakrat zaželela Renata Bedene: "Anamaria ima vilinski obrazek, svojstveno energijo, na brvi je suverena in nežna."

Na sprehodu po letošnji brvi LJFW, ki je najdaljša do zdaj, je Anamaria zelo uživala, k čemur je pripomogla prav dolžina brvi, je razkrila po reviji: "Daljša kot je, bolj se lahko sprostiš in doživiš ta čaroben trenutek pozornosti ter energije, ki ti jo da množica."

Anamaria za Renato Bedene ... Foto: Jure Makovec

... in za Princip. Foto: Jure Makovec

"Plus size" modeli so čisto povprečje

Renata je z izbiro modelov presenetila že aprila, s čimer je požela veliko pohval in odobravanja, predvsem s strani občinstva in strank, ki tako kot ona "plus size" modelov sploh ne bi označila tako. "Ta 'plus size' je po konfekcijski št. dobra 40, kar je čisto povprečje, in da, ljudje to opazijo in se jim zdi fino. Lažje se poistovetijo in si predstavljajo, kako bi oblačilo pristalo njim."

Oblikovalka, ki je o jesenski kolekciji razmišljala že spomladi, pravi, da ni bistvene razlike med oblačenjem "klasične" in "plus size" manekenke, saj je vse odvisno od kolekcije same. "Večja težava je neproporcionalna postava, tu je potrebno večje prilagajanje postavi," pojasnjuje.

Celotna Renatina kolekcija z jesenskega LJFW bo najprej na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), nato pa se bo preselila v Zoofo, kjer Renata ob številnih drugih slovenskih modnih oblikovalcih v samem središču Ljubljane prodaja svoje kose. "Zoofa je simbol unikatnosti in edinstvenosti na našem trgu. K nam prihaja res širok spekter ljubiteljev mode. Oblikovalci Zoofe smo zanimiv konglomerat, ki se znova in znova izboljšuje, napreduje in smo vedno na voljo za oseben stik in svetovanja."

S slovenskimi strankami je zelo zadovoljna, pravi, saj "k nakupu pristopajo preudarno, vendar se vračajo, ker kupujejo zavedno, vedoč, kdo stoji za blagovno znamko, kje so izdelana oblačila, vedo, da je blago skrbno izbrano."

Obiskovalci tretji dan že nosili kose z jesenskega LJFW

Čudovitih modnih kosov in eklektičnih stajlingov pa ni bilo možno videti le na modnih brveh tretjega dne dogajanja, temveč tudi na obiskovalcih, ki so že nosili kose, ki smo jih videli na brvi v preteklih dveh dneh: modna blogerka Manca Vodopivec je nosila plašč oblikovalke Nataše Hrupič, Jasna Vale kreacijo Julie Kaje Hrovat, Hannah Mancini pa pulover in hlače znamke Ninara.

Sinočnje revije so si med drugim ogledali tudi Regina, voditelja David Urankar in Petra Krčmar, Mija Janković, Ursula Gawish, Katarina Benček, igralka Gorka Berden in drugi.

Danes zvečer se bo prizorišče LJFW zamenjalo – MAO bo dogajanje odstopilo Fotopubovemu projektnemu prostoru na nekdanji bencinski črpalki arhitekta Milana Miheliča iz leta 1968, kjer bo svojo novo kolekcijo predstavila oblikovalka luksuzne trajnostne mode, Mateja Benedetti.

