Oblikovalka, ki oblači drzne Slovenke: prosojnost tudi v službi

Barbara Fanjić je slovenska modna oblikovalka, ki jo lahko stranke najdejo pod imenom Patricia Pie. S to znamko oblači Slovenke, ki si upajo biti drzne, ženstvene in elegantne, a predvsem unikatne. Oblači jih z največjim veseljem, saj si upajo veliko več kot nekoč, pravi.

"Najlepše je to, da imam po tednu mode naročila. To pomeni, da si dober," pravi Barbara Fanjić, slovenska modna oblikovalka, ki oblikuje oblačila za samozavestne ženske. Kose s podpisom Patricia Pie ustvarja z žensko silhueto v mislih, ki je nikakor noče skrivati, pravi. Prav zato so njene kolekcije polne oprijetih kosov, vendar v mejah dobrega okusa. "Seksi, a ženstveno," dodaja.

Pri strankah je najbrž priljubljena tudi zaradi cenovno dostopnih kreacij. Za bolj ugodne cene se je odločila tudi zato, ker si želi, da bi ženske njeno znamko dejansko nosile. "Meni je to največji poklon. Nič mi ne pomaga, če je moja modna revija super, jo pohvalijo, a se kosi potem ne nosijo. Moje delo potem ni dobro opravljeno."

Znamko je sprva ustvarjala s prijateljico, a se je ta raje usmerila v tetovatorske vode. Foto: Ana Kovač

Drzne poslovne ženske so najpogostejše stranke

Barbara svojo tipično stranko opiše kot poslovno žensko, damo na položaju, ki mora pri svojem poklicu sicer slediti določenemu protokolu oblačenja, a si upa biti zunaj teh okvirov.

"Prav ne morem verjeti, kako močno se je Slovenija odprla na tem področju. Sploh jim ni težko nositi barv, drznih krojev, tudi prosojnih kosov, prav presenečajo me." Njene stranke so drzne in prav zato jih obožuje. "Srečna sem, da jih imam," pove s ponosom.

Poleg Slovenk oblači tudi Avstrijke in kakšno Švedinjo, njeno krilo s potiskom podobe Ljubljane pa je odpotovalo celo v ZDA. Gre za nekakšen nosljiv spominek, ki navduši marsikatero turistko. "Mislim, da se bom tega kosa kar držala, bo kar ostal," pravi. Cena? 109 evrov.

Krilo Ljubljana, nekakšen nosljiv spominek, je zelo priljubljeno pri tujih strankah. Foto: Tadej Frantar

Ko je kos preveč priljubljen, ga neha delati

Poleg ženstvenosti Barbarine kose zaznamujejo tudi barve in vsestranskost. Ko naredi kakšen kos, ki res obnori stranke, ga preneha delati. Tako je bilo na primer z zimskim plaščem, razlaga.

"Naredila sem jih osem in to je bilo to. Že to se mi zdi kar veliko. Je najdražji kos (480 evrov, op. a.), ampak je zelo dodelan, ker gre za zimski plašč. Ni težek, a je še vedno topel, je zelo eleganten, hkrati pa je lahko tudi športen."

Črn zimski plašč, ki je obnorel stranke. Foto: Tadej Frantar

Najbolj uživa v oblikovanju poročnih oblek

Sicer pa so njena največja strast poročne obleke, ki jih ustvarja z največjim veseljem. Upa, da se jim bo v prihodnosti lahko posvetila še bolj. "Vsem prijateljicam, ki se poročijo, to podarim za darilo."

A noče, da se poročne obleke z njenim podpisom oblečejo samo enkrat, zato ne izdeluje klasičnih. Njena ideja o lepi poročni obleki, del katere lahko nevesta obleče še kdaj, so bodiji v kombinaciji z bolj razkošnim krilo. "Obožujem bodije, ki pa jih lahko nosiš še kdaj. Letos sem naredila veliko takšnih oblek."

Tudi pri poročnih oblekah ji je všeč, da si vse več Slovenk želi unikaten in lepo dodelan kos, ki bo samo njihov.

Poročna obleka s podpisom Patricia Pie Foto: Osebni arhiv

Ljudje se spet radi pohvalijo, da so obleko naročili pri šivilji

Slovenke spet vedno bolj cenijo kakovostne in edinstvene kose, razlaga, kar se vidi pri upadanju priljubljenosti hitre mode. "Pred leti so bili nad njo vsi zelo navdušeni, a zdaj so ljudje že naveličani, saj to niso kakovostni kosi. Poleg tega so na koncu vsi enako oblečeni. To vidim že pri svojih strankah, ko me vprašajo, ali bom neki kos res naredila samo zanje. Hočejo unikatnost in kakovost."

Da se je v zadnjem letu zgodil res velik preskok, opaža pri naročilih, pri čemer seveda zelo pomagajo tudi naši tedni mode.

Ljudje spet bolj cenijo unikatne in kakovostne kose, pravi. Foto: Ana Kovač

Nekoč, ko so ljudje hodili h krojaču, so bil ti zelo pomembni. To je zamrlo s hitrimi znamkami, zdaj pa se to vrača. Zelo jim je všeč, da lahko rečejo, da so šli k šivilji naročit obleko. Ljudje so to res začeli ceniti.

Tudi v zadružni trgovini Zoofa v središču Ljubljane, kjer prodaja svoje kose, opaža ta trend. "Tam dobijo čisto drugačno postrežbo, stik je bolj oseben in imamo stranke, ki kupujejo samo pri nas in nikjer drugje. Stranka lahko celo pomaga pri kreaciji, kar jim zelo veliko pomeni."

Njihove stranke so samostojne ženske od 30. leta naprej, ki vedo, kaj hočejo, pravi. "Poleg tega cenijo, da imajo določen kos v službi samo one."

Še več Barbarinih kreacij:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Preverite tudi: